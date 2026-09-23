Convertirán en ley el "entrenamiento laboral" de estudiantes de Mendoza: cuánto cobrarán

La Cámara de Diputados dará este miércoles sanción final al proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de inserción laboral de los jóvenes mendocinos que están cursando los últimos años en el secundario.

La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y se llama Enlace Estudiantil , ya que está articulada con otros programas de empleo lanzadas por el Gobierno llamados "Enlace" (Programa Enlace, Enlace Joven, Enlace 2.0).

Los apuntados son estudiantes avanzasdos del secundario, a quienes se les acercará un acceso de prácticas laborales monitoreadas por la Dirección General de Escuelas y el ministerio de Producción, para que tengan conocimiento del mundo laboral y sepan con qué se van a encontrar en un futuro cercano.

Según el Poder Ejecutivo, la principal "dificultad" o queja de parte de empresarios mendocinos, es que muchos jóvenes "no están preparados" ni tienen nociones básicas de cómo funciona un trabajo en términos generales, ya sea con horarios, hábitos y responsabilidades, entre otros.

"Con este programa se ingresará en una práctica laboral en una empresa, una institución que va a permitir que los estudiantes se formen, con el objetivo no solo de que se acerquen al mundo del empleo, sino también de generar esa experiencia que es tan solicitada en el mundo laboral cuando salimos del secundario. Te piden que sepas hacer las cosas", expresó días atrás a MDZ Radio Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación del ministerio de Producción.

Cuánto cobrarán los estudiantes y cómo serán las prácticas laborales

La funcionaria agregó que la ley contempla prácticas de hasta tres meses de duración, con una carga horaria de ocho horas semanales y una retribución económica que se estima en $100.000 por mes.

Los jóvenes tendrán "tutores", que serán designados por las escuelas, además de orientadores a cargo del entrenamiento dentro de cada empresa u organización participante.

Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza. Milagros Lostes - MDZ

Al finalizar el trayecto, los participantes recibirán una certificación oficial que acreditará no solo los conocimientos técnicos adquiridos, sino también habilidades blandas fundamentales para la inserción laboral, tales como el trabajo en equipo, la puntualidad, la responsabilidad y el cumplimiento de objetivos operacionales.

En esta "retribución económica" se contemplarán "estímulos" directos para los estudiantes en situación de vulnerabilidad social que realicen los entrenamientos, asegurando de este modo la equidad en el acceso a las oportunidades formativas.

Pero por otro lado, se prevén mecanismos de compensación e incentivos también para las empresas que asuman compromisos en la tutoría y capacitación de los jóvenes mendocinos.

Optativo al comienzo

El programa irá dirigido a quinto año en la secundaria y quinto y sexto para escuelas técnicas, incluidos alumnos de instituciones públicas y privadas, siempre que cumplan los requisitos que establezca la Dirección General de Escuelas (DGE).

El carácter será optativo, al menos en la primera etapa, y el programa durará tres meses, con una carga horaria de cuatro horas, dos veces por semana.

La capacitación incluirá el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas en el aspecto pedagógico y la participación de las empresas en el desarrollo de las experiencias prácticas. Cada establecimiento participante deberá contar con una persona que cumpla el rol de tutor y dedique tiempo al seguimiento de los alumnos.

Entrenamiento laboral vinculado con la orientación de cada escuela

Las áreas de entrenamiento todavía no fueron definidas, ya que dependerán de las orientaciones de cada escuela y de los perfiles de los estudiantes. La intención es que las experiencias guarden relación con la formación recibida durante el secundario.

Vega Espinoza mencionó que las escuelas orientadas cuentan con especializaciones vinculadas al turismo, la economía y el arte, mientras que las escuelas técnicas incluyen perfiles relacionados con la metalmecánica, la electricidad y la tecnología. “Ahí vamos a ir viendo en qué empresas, pero depende mucho del perfil también del estudiante”, sostuvo.

La funcionaria remarcó que los alumnos no serán derivados a actividades ajenas a sus conocimientos. El objetivo, según explicó, es que el entrenamiento contribuya a ampliar las oportunidades de formación, mejorar la preparación práctica y facilitar el paso desde la escuela secundaria hacia el empleo.