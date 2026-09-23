Prorrogaron el contrato con la empresa encargada de las comunicaciones de la Policía

El gobernador Alfredo Cornejo autorizó una extensión de siete meses en el contrato para el mantenimiento de la infraestructura de la Red Tetra.

El Gobierno extendió el contrato con la empresa encargada del mantenimiento de la Red TETRA.

El Gobierno de Mendoza amplió por siete meses la contratación del servicio de mantenimiento de la Red Tetra, el sistema de comunicación para emergencias que utiliza la Policía de Mendoza con los bomberos, Defensa Civil y el sistema de salud.

Mediante el Decreto Nº 1971, el gobernador Alfredo Cornejo extendió el contrato con la empresa Intema Comunicaciones SA por un total $775.106.293,50 para destinar a la continuidad del servicio por los próximos 7 meses.

En septiembre de 2024 se había concretado la adjudicación por un plazo de 24 meses a la firma Intema Comunicaciones SA del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de la Red Tetra.

El contrato inició el 01 de octubre de 2024 y termina el 30 de septiembre de 2026. La licitación tenía prevista la autorización de la prórroga de hasta un 30% en la contratación, iniciativa que terminó acordándose entre la empresa y el Gobierno provincial.

Prensa Gobierno de Mendoza De esta manera, el gobernador amplió por siete meses la contratación del servicio de mantenimiento de la Red Tetra y comprometió un gasto de $ 775.106.293,50 para esta prórroga, inversión que se sumará a los 2.967.624 de dólares de la contratación original.