Malvinas: en la ONU, Quirno respondió al Reino Unido y pidió reanudar las negociaciones por la soberanía.

El canciller, Pablo Quirno, respondió este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a las declaraciones del primer ministro británico Andy Burnham sobre las Islas Malvinas.

Quirno reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes “son parte integrante del territorio nacional argentino” y sostuvo que se encuentran “ilegalmente ocupadas” por el Reino Unido.

Durante su intervención, el canciller argentino reiteró la disposición del Gobierno a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la soberanía de las islas.

Quirno sostuvo que existe una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. También recordó que la Asamblea General de la ONU llamó a ambos países a retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y duradera.

El funcionario ubicó el origen de la controversia en enero de 1833, cuando, según su exposición, fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades y a la población argentina. Afirmó además que la Argentina protestó diplomáticamente desde entonces y que nunca consintió esa situación.

Después de muchos años, un Primer Ministro británico hizo mención a las Islas Malvinas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecho que refleja que las medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Javier Milei pusieron a la Cuestión Malvinas en la… pic.twitter.com/7txbaVBikf

El canciller también invocó la obligación de las partes de no introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa de soberanía continúe pendiente.

“Argentina reitera su plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido”, afirmó Quirno. Además, reclamó a Londres el cumplimiento de sus obligaciones en materia de descolonización.

La respuesta de Andy Burnham ante la Asamblea General de la ONU

Horas antes, Andy Burnham había reafirmado la posición británica sobre las Islas Malvinas durante su discurso ante los líderes mundiales reunidos en Nueva York.

El primer ministro británico sostuvo que su gobierno se mantendrá firme frente a cualquier amenaza a los territorios británicos de ultramar y defendió el derecho de los habitantes de las islas a “seguir siendo británicos”.

La referencia a las Malvinas se produjo en un contexto de tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres por la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Burnham también dedicó parte de su discurso a los desafíos de seguridad que enfrenta el Reino Unido y sus aliados. En ese marco, anticipó que su gobierno continuará destinando recursos a la defensa, aunque señaló que no busca la confrontación.