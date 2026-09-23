Javier Milei logró el encuentro con Marco Rubio y Estados Unidos le dio una señal de alianza "sólida" con Argentina

Tras la cumbre del Escudo de las Américas encabezada por Donald Trump, Washington destacó la cooperación en energía y seguridad.

En el marco de las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro bilateral con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. La reunión ratificó la alineación política y económica entre Buenos Aires y Washington, enfocada principalmente en materia de seguridad hemisférica, transición energética y provisión de minerales críticos.

Tras el cónclave, Rubio celebró la sintonía alcanzada a través de su cuenta oficial en la red social X: “Me complace ver al presidente de Argentina. Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura”, manifestó el funcionario de la administración estadounidense.

Previo al diálogo con el jefe de la diplomacia norteamericana, Milei participó junto a Donald Trump en la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas (Shield of the Americas), realizada en el Room 6 de la sede de la ONU. La iniciativa impulsa la lucha conjunta contra los cárteles del narcotráfico transnacional con presuntos nexos operativos en la región.

EFE Durante su intervención ante los líderes presentes, Trump elogió la gestión del mandatario argentino al señalar: “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces”. Acompañado por figuras centrales de su gabinete como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, el presidente norteamericano exigió a los países aliados catalogar de forma oficial a las organizaciones narcoterroristas como amenazas comunes y aplicar sanciones estrictas.

El impacto interno del pedido de Washington sobre la lista de organizaciones terroristas El reclamo formulado en la cumbre del Escudo de las Américas tiene implicancias inmediatas en la agenda de seguridad del Gobierno argentino. En la actualidad, la República Argentina únicamente reconoce como organizaciones terroristas a 6 de las 24 agrupaciones señaladas en la lista negra redactada por el Departamento de Estado.