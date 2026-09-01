Avanza el programa de "entrenamiento laboral" para estudiantes secundarios

La Cámara de Senadores dio sanción inicial al proyecto de ley que busca establecer pasantías para estudiantes secundarios avanzados , con el objetivo de insertarlos de una mejor manera en el mercado laboral.

El proyecto dispone la creación del Programa de Entrenamiento Laboral Certificado Estudiantil, denominado Enlace Estudiantil, y tuvo acompañamiento del total de legisladores de la Cámara Alta.

La ley contempla prácticas de hasta tres meses de duración con una carga horaria de ocho horas semanales y una retribución económica que se estima en $100.000 por mes , según detalló a MDZ la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza.

Para garantizar el adecuado acompañamiento de los alumnos, la normativa prevé la figura de "tutores" designados por las instituciones educativas y orientadores a cargo del entrenamiento dentro de cada empresa u organización participante.

Al finalizar el trayecto, los participantes recibirán una certificación oficial que acreditará no solo los conocimientos técnicos adquiridos, sino también habilidades blandas fundamentales para la inserción laboral, tales como el trabajo en equipo, la puntualidad, la responsabilidad y el cumplimiento de objetivos operacionales.

Cómo funcionará el programa de "entrenamiento laboral"

La legislación aprobada contempla asimismo la entrega de estímulos económicos directos para aquellos estudiantes en situación de vulnerabilidad social que realicen los entrenamientos, asegurando de este modo la equidad en el acceso a las oportunidades formativas. De igual forma, se fijaron mecanismos de compensación e incentivos para las empresas que asuman compromisos en la tutoría y capacitación de los jóvenes mendocinos.

Vega Espinoza sostuvo que los datos centrales del proyecto Enlace Estudiantil abarcan un "entrenamiento laboral" y una práctica formativa en empresas o instituciones para "acercar" de la mejor manera a los estudiantes al mundo laboral.

"Muchas veces se ha pensado la educación separada del empleo. Con este programa se ingresará en una práctica laboral en una empresa, una institución que va a permitir que los estudiantes se formen, con el objetivo no solo de que se acerquen al mundo del empleo, sino también de generar esa experiencia que es tan solicitada en el mundo laboral cuando salimos del secundario. Te piden que sepas hacer las cosas", expresó.

De esta forma, aclaró que estará destinado a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias (quinto para secundaria y quinto y sexto para escuelas técnicas), incluidos alumnos de instituciones públicas y privadas, siempre que cumplan los requisitos que establezca la Dirección General de Escuelas (DGE).

El carácter será optativo, al menos en la primera etapa si se aprueba la ley y el programa durará tres meses, con una carga horaria de cuatro horas, dos veces por semana.

Como no será una relación laboral formal, el monto monto estimado por mes de "incentivos" a los alumnos, será de $100.000 por mes, "sujeto a actualización y vinculado al salario mínimo vital y móvil", planteó.

Vega Espinoza aclaró que la propuesta no constituirá un empleo formal. “No es un trabajo (...) esto no encubre relaciones laborales, es un entrenamiento que busca acercar la educación y el empleo”.

La funcionaria diferenció el proyecto de las pasantías tradicionales y señaló que la duración propuesta busca ofrecer un proceso formativo más sostenido. “Eso también cambia un poco el eje de esos 15 días que por ahí estaban establecidos en pasantías, pero sí respeta la cantidad de horas que establece la ley nacional para que el estudiante pueda realizar esa pasantía”, afirmó.

La capacitación incluirá el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas en el aspecto pedagógico y la participación de las empresas en el desarrollo de las experiencias prácticas. Cada establecimiento participante deberá contar con una persona que cumpla el rol de tutor y dedique tiempo al seguimiento de los alumnos.