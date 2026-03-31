Complicado por las causas judiciales, Manuel Adorni canceló su conferencia de prensa

En el marco de nuevas publicaciones periodísticas y el avance de las causas judiciales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , canceló su conferencia de prensa, prevista para este miércoles en Casa Rosada.

Fuentes oficiales precisaron a MDZ que, tras horas de análisis, se optó por suspender el contacto con los periodistas, luego de su fallida performance en la última aparición pública.

De esta manera, la única actividad que se le conoce al exvocero será el jueves, cuando se vea con Javier y Karina Milei en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , que se realizará en el barrio porteño de Retiro, al cumplirse 44 años del inicio del Conflicto del Atlántico Sur.

Adorni se mostró este martes en redes sociales con una foto con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, quien lo visitó en su despacho. Posteriormente, posteó en X hablando sobre la baja de la pobreza que informó el INDEC.

Durante toda la semana, hubo opiniones encontradas en Balcarce 50 sobre cómo el exportavoz podía encarar frente a las cámaras su situación. La mayoría de los funcionarios consideraron que su última conferencia no le sumó y que exponerse de igual forma otra vez podría comprometerlo mucho.

Por su parte, otros estrategas libertarios entendían que debía reaparecer y mantenerse nuevamente confrontativo, menos nervioso e instalando la agenda libertaria.

Qué novedades hubo con la causa Adorni

Los diputados nacionales del interbloque Unidos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron la denuncia contra el jefe de Gabinete, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y sospechado por el financiamiento espurio de viajes el exterior para él y su familia, además de incompatibilidades entre su nivel de gastos, los ingresos declarados y su evolución patrimonial.

En la nueva presentación, los legisladores de la oposición pidieron que se tome declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó con su firma tanto la compra del lujoso departamento de Caballito en noviembre del año pasado, como la adquisición una año antes del inmueble del country de Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

Luego de que Adorni confesara durante una conferencia de prensa que vive junto a su familia en el departamento de Caballito, que adquirió apenas dos semanas después de asumir su actual cargo, se supo que la operación se escrituró por 230 mil dólares pese a que el valor original del inmueble era de 340 mil dólares.

Pero lo más llamativo del caso es que la propiedad fue comprada a partir de una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares cedida por las dos vendedoras del inmueble, que habían adquirido el departamento apenas siete meses antes, en abril del 2025.

Las dos jubiladas acreedoras de la hipoteca no bancaria para la compra del departamento de Adorni fueron identificadas como Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes negaron conocer al jefe de Gabinete o haberle prestado dinero.