Cómo reaccionó el peronismo chavista con la precandidatura de Alberto F

Golpeado por la sopresa, el peronismo chavista se muestra de manera distinta en las redes ante el anuncio de una fórmula entre Alberto Fernández, un dirigente que proviene de la derecha vinculada a Domingo Cavallo, como líder de una fórmula presidencial rumbo a las PASO acompañado por la referente del sector, Cristina Fernández de Kirchner.

En el caso del presidente del PJ mendocino y precandidato de Alejandro Bermejo para gobernar la Ciudad de Mendoza, Guillermo Carmona, mandó a leer la columna del periodista Raúl Kollman en Página/12, con quien se mostró coincidente. En un hilo de Twitter, Kollman dijo (respetando la redacción en la red social):

1.- Creo q hay un solo eje de análisis: la necesidad de cambio de gobierno y de modelo. Por lo tanto la única pregunta relevante es si hoy hay más chances de cambio de gobierno y de modelo que las q había el viernes.

2.- Mi sensación es q hoy hay más chances. Se alivia la tensión y lo ríspido de la candidatura de CFK, abre + puertas a negociaciones y hay una franja a la q le costaba votar a la ex y podría votar a Alberto.

3.- Un dato de importancia es q se consolidan los puentes: se sumaron explícitamente Manzur, Zamora, Peppo y Casas pero es casi seguro que se va a sumar Perotti, el peronismo de Santa Fé, y tal vez Bordet (Entre Ríos) Uñac (San Juan).

4.- Que el candidato no tenga causas judiciales también descomprime... Piensen el bombardeo insoportable q iba a significar la candidatura de CFK.

5.- ¿Son trasladables los votos de CFK a Alberto? Me parece q sí.... Tal vez no surja eso en encuestas d esta semana. Lula pudo trasladar a Dilma, pero no a Fernando Haddad entre otras cosas xq hubo sólo 2 meses d campaña Acá es con 5 meses de antelación y CFK está en la fórmula.

6.- ¿Alberto hará en el gobierno lo q diga CFK? Tengo dudas.. no lo sé... ya se peleó una vez... .Pero no debe minimizarse a una persona q fue el gran armador dl kirchnerismo en sus orígenes; se peleó x discrepancias y volvió a armar ahora.... No es poca cosa...La vio venir...7.- Vuelvo al principio: el país la está pasando muy mal En especial los trabajadores y los jubilados. De manera q el centro del análisis está en el cambio de gobierno y de modelo Y me parece q hay más chances con esta fórmula q con la fórmula encabezada x CFK.

Pero tanto optimismo no demostraron otros, como fue el caso del vínculo intelectual de los Kirchner con Cuba y Venezuela, el politólogo Atilio Borón, que se mostró confundido. Ante las consultas de los seguidores, solo se limitó a tuitear lo siguiente: "#AF_CFK. Llueven las consultas. Breve respuesta. 1º: poca información y muchas conjeturas. 2º: movida audaz, con 2 desenlaces. Si se gana y se gobierna con protagonismo popular para reconstruir el país será un acierto estratégico extraordinario; si no, un error. El tiempo dirá".

Desde el sector más cercano al papa Francisco, su referente, Juan Grabois lamentó la decisión de Cristina y de alguna manera condicionó el apoyo a Alberto Fernández a su desempeño. “Reconocíamos en Cristina el coraje para enfrentar las corporaciones y los sectores concentrados de poder. Queríamos un nuevo gobierno popular, sin corruptos ni hipócritas, liderado por una mujer, para desarrollar la agenda de tierra, techo, trabajo, de la juventud y el feminismo popular. La decisión de Cristina de renunciar a la postulación a la presidencia nos entristece porque creemos que estos dos sectores sociales se quedan sin su candidata natural”. Para concluir: “Respetamos y aceptamos su decisión y desde el frente Patria Grande vamos a acompañar la candidatura de Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner”.

En tanto, el dirigente piquetero Luis D´Elía, propenso a opinar y bajar línea, esta vez no emitió ni un solo tuit ni dejó algún audio para la militancia, como habitualmente lo hace desde el Módulo 1 del Pabellón B celda 19 de la cárcel de Ezeiza en donde se encuentra privado de la libertad.

Mientras que Hebe de Bonafini no pudo ocultar su alegría: "Mi despertar fue un despertar muy feliz, porque ni bien me levanté escuché en la radio el comunicado de Cristina", sostuvo este sábado Hebe de Bonafini, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Su mensaje se conoció a través de un comunicado que lleva su firma en el que aseguró: "Las Madres estamos muy felices porque aunque sabemos que al futuro presidente la va a costar mucho trabajo reconstruir la patria, Cristina va a estar a su lado y a nuestro lado, dando la fuerza que se necesita para salir de este horror y este espanto que deja el actual gobierno represor".