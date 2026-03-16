Causa Libra: el duro diagnóstico de un constitucionalista sobre la causa

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó el estado de la investigación judicial del caso Libra y sostuvo que la información conocida públicamente refuerza la hipótesis de la posible comisión de delitos vinculados con el lanzamiento de la criptomoneda y la participación de funcionarios.

En diálogo con MDZ Radio , afirmó que desde el inicio del episodio consideró que existía un alto grado de participación del presidente en un eventual hecho delictivo.

“Yo desde el primer día que sucedió lo del caso Libra, ya solo por el twit que publicó Javier Milei desde la cuenta verificada con la tilde gris, yo sostuve que había un alto grado de participación en un eventual delito por parte del presidente”, afirmó. En ese sentido, agregó que la información difundida posteriormente “lo que hace es abonar con profundidad esta tesis que yo mantuve desde el principio”.

Según explicó, los elementos que trascendieron permitirían reconstruir vínculos entre distintos actores en torno al lanzamiento del activo digital. “Acá tenemos prueba que verifica que existió una relación entre Novelli, Javier Milei, Karina Milei, del entorno de Milei, en los momentos previos del lanzamiento de la criptomoneda, en el momento del lanzamiento de la criptomoneda y después cuando esto impacta negativamente en la figura del presidente”, señaló.

Gil Domínguez sostuvo que la discusión jurídica ya no se centra en determinar si existieron encuentros o vínculos, sino en evaluar el alcance legal de las conductas . “Acá tenemos una fuerte prueba reunida, no es un hecho que se tiene que demostrar, no hay que demostrar si Milei estuvo en un lugar o no, acá lo que se tiene que analizar es si esta conducta que está totalmente acreditada implica delitos tales como negociaciones incompatibles con la función pública, estafa y otras desvaloraciones y eventualmente un delito de asociación ilícita”, afirmó.

El constitucionalista también explicó que, en términos legales, un presidente no puede intervenir en negocios privados ni promoverlos. “No puede entrar en un negocio privado. No solamente no puede hacer un negocio, sino que no puede promover negocios de terceros”, indicó.

Además, consideró que la eventual participación de varias personas podría configurar una estructura delictiva. “Son más de tres, tenían un plan previo que lo llevaron adelante y después tuvieron todo un intento de encubrimiento de lo que había sucedido”, sostuvo.

Críticas a la investigación judicial

Durante la entrevista, el abogado también cuestionó el rol del Ministerio Público en la causa y el avance del expediente. “Existe un fiscal que tiene toda la prueba que nosotros conocimos, que no toma otro tipo de medidas de prueba más profundas, ni tampoco plantea el llamado indagatorio de ninguno de los involucrados”, señaló.

En esa línea, fue más crítico con el desempeño del fiscal. “Es un fiscal que no ejerce sus funciones. Es un fiscal que, más que fiscal, parece un abogado defensor de los imputados”, afirmó.

Finalmente, el constitucionalista interpretó la designación de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia como una posible estrategia para influir en el plano judicial. “Una de las lecturas es tratar de que, con los contactos que él tiene, le pueda dotar de tranquilidad judicial a los hermanos”, concluyó.