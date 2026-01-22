Causa AFA: quién es el primer empresario que se presentó ante la Justicia para aclarar su rol

La causa que investiga el presunto lavado de activos detrás de una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar , sospechada de estar vinculada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), sumó un movimiento clave: por primera vez, un empresario se presentó formalmente en el expediente para fijar posición y deslindarse de responsabilidades.

La decisión se produjo en un contexto de reordenamiento judicial. La Cámara Federal de San Martín resolvió que la investigación pase del juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky al juzgado federal de Adrián González Charvay, en Campana. El fallo del camarista Alberto Lugones cerró una disputa de competencia que había mantenido la causa en movimiento entre Comodoro Py y el fuero penal económico.

El expediente se centra en determinar quiénes son los verdaderos dueños de la quinta y de una costosa flota de vehículos registrada a nombre de Real Central, una sociedad cuyos titulares formales son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

Para la Justicia, existen indicios de que ambos podrían actuar como testaferros, una hipótesis reforzada por inconsistencias financieras, pagos en efectivo y el uso de una tarjeta corporativa de la AFA para cubrir gastos ajenos a la actividad deportiva.

El traspaso del caso a Campana se apoyó en un criterio territorial: la ubicación del inmueble investigado y el cambio de domicilio declarado por la AFA en Pilar a fines de 2024. Aunque la Inspección General de Justicia cuestionó la validez de esa modificación, la Cámara entendió que la competencia debía resolverse por territorio.

Antes de ser apartado, Aguinsky había impulsado medidas sensibles sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir un Porsche valuado en casi $500 millones y otros bienes de alta gama. Parte de esas líneas de investigación quedaron ahora bajo la órbita de González Charvay, quien deberá definir cómo continúa el expediente en esta nueva etapa.

La primera presentación de un empresario en la causa

En ese escenario, Martín Eduardo Delloca se convirtió en el primer empresario que, junto a su abogado defensor Andrés Gramajo, se presenta formalmente en el expediente, a través de un escrito ingresado ante el juzgado de Campana. La presentación tiene un objetivo concreto: aclarar su rol frente a sociedades mencionadas en la investigación y evitar la adopción de medidas judiciales sin una imputación específica.

En el escrito, Delloca se presenta de manera voluntaria ante el tribunal y manifiesta que comparece con “espíritu estrictamente colaborativo”, luego de que su nombre fuera mencionado en investigaciones periodísticas como supuesto dueño, presidente o supervisor de sociedades vinculadas al caso AFA.

El eje central del descargo presentado ante González Charvay es la explicación técnica del rol que Delloca desempeña en Estados Unidos. Según detalla el escrito, la figura del manager es una categoría legal propia del derecho societario norteamericano, distinta de la de dueño o beneficiario final.

De acuerdo con el documento, el manager:

No es propietario de la sociedad ni de su patrimonio.

ni de su patrimonio. No administra ni dispone de fondos bancarios .

. No conoce el objeto comercial ni el flujo económico de las empresas que representa.

de las empresas que representa. Se limita a tareas de gestión administrativa, representación formal y liquidación de impuestos, funciones que el propio Delloca equipara a las de un contador en la Argentina.

Presentación de Gramajo y Delloca

El escrito también remarca que, bajo la legislación estadounidense, el control del origen de los fondos no recae en el manager, sino en las entidades bancarias, que son las encargadas de requerir documentación respaldatoria y aplicar los controles correspondientes.

La defensa encabezada por Andrés Gramajo subraya que no se encuentra imputado y que su presentación busca anticiparse a eventuales medidas que lo puedan perjudicar por una confusión de roles.