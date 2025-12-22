Carlos Pagni, una Navidad a pura política argentina

El fin de semana Carlos Pagni , analista consumado y cita obligada de aquellos que eligen estar bien informados vía sus columnas o sus apariciones televisivas, estuvo en un programa de radio que conduce Claudio Jacqueline denominado “Sin filtro” .

Fue un diálogo reflexivo y bastante provechoso para saber qué es lo que viene cuando se habla sobre lo inminente en política, economía, con varios conceptos novedosos, fiel al estilo analítico del conductor del programa “Odisea Argentina” .

“Argentina termina el año primero con una agenda económica que sigue sigue siendo endiablada en un programa de estabilización que tiene los problemas clásicos de los programas de estabilización”. Y detalló: “Están relacionados con la eventualidad de una recesión, con los problemas de deterioro, impacto, trauma en el tejido productivo y eso muy ligado a que cualquier combate del contra la inflación en la Argentina recurre al atraso cambiario”, explicó Carlos Pagni.

En su extensa conversación radial, el historiador y periodista subrayó varias escenas: “Hubo algo que me parece que pasó un poco inadvertido o dos cosas que pasaron inadvertidas o que no se le dio la relevancia que merecían. Lo primero, no hubo un segundo cheque de Bessent o de los bancos. Tema central. Iba a resolver el problema de la deuda. Sí. Y esto obligó al gobierno a recalcular todo el problema externo y dijo que nunca había existido esa posibilidad, como que lo negó cuando se había anunciado esa posibilidad. Se cayó ese que no era un salvataje. Era una recompra de deuda por 20 mil millones de dólares que hubiera despejado el horizonte”.

Y prosiguió: “Segundo, si vos miras el presupuesto, se lleva la mitad de la recaudación del IVA la deuda. Entonces, el gobierno va al mercado y el mercado le cobra más de 9%. Este es el dato", aseveró.

"Lo que descubrimos en la última semana o en los últimos 15 días es que el gobierno tiene una enorme dificultad para bajar el índice de riesgo”.

Javier Milei Captura de pantalla

Milei en el Congreso

Carlos Pagni se refirió al modus operandi del presidente en el Parlamento. Es un asunto polémico y de actualidad asombrosa. Su visión deja bastante tela para cortar.

“En el frente que tiene que ver con la agenda parlamentaria volvemos a ver algo que el gobierno intenta disimular. Algo que es difícil de entender, si uno sigue la retórica del gobierno o el relato oficial: este es un gobierno condenado en alguna medida diría, como el gobierno de Fernando De la Rúa o el gobierno de Duhalde, a co-gobernar con una liga de gobernadores”.

Carlos Pagni dialogó con MDZ en Mar del Plata Foto: Captura de video Carlos Pagni brindó profundas definiciones antes de Navidad. Captura de video

Política

“Lo que estamos viendo es que hay una escena muy compleja políticamente de manejar", argumentó. “Lo que estamos viendo es que hay una escena muy compleja políticamente de manejar", argumentó.

"Es una escena que requiere mucha pericia y esto que estamos describiendo es el principal obstáculo que tiene el gobierno para evolucionar”.

Afirmó que el de Javier Milei “es un gobierno que tiene un activo extraordinario, ya que la oposición no tiene todavía un candidato, no tiene un discurso. Milei tiene un respaldo internacional de Estados Unidos como no lo vimos nunca. Esos son dos activos fundamentales. Y un respaldo de la opinión pública considerable”.

¿Cuál es la mayor rareza que tiene este gobierno?, se le consultó.

La respuesta de Carlos Pagni fue la siguiente: “Bueno, yo creo dos cosas. La primera, es claro que él tiene en su cabeza una forma de distribución del poder que quiere seguir manteniendo, más allá de las intenciones de quienes son agentes de esa distribución”.

Piensa y retoma el análisis.

"Preguntabas qué es lo más raro. No voy a decir que es lo más raro, sino lo que más me intriga.Todos estamos todavía estudiándolo a Milei, que es un fenómeno tan inesperado, no digo raro, sino inesperado”. "Preguntabas qué es lo más raro. No voy a decir que es lo más raro, sino lo que más me intriga.Todos estamos todavía estudiándolo a Milei, que es un fenómeno tan inesperado, no digo raro, sino inesperado”.

Casa Rosada Plaza de Mayo.jpg Juan Ignacio Blanco/MDZ

Casa Rosada

Es el turno de reparar en lo que Pagni considera el ejercicio del poder en la Casa Rosada.

“Cuando uno ve esto que es esta forma de administración del poder a partir del conflicto entre dos bandas, digamos, o dos facciones, cuando uno mira el manejo de Milei con Macri, que es de un maquiavelismo y de una crueldad infinita y de una habilidad infinita, sofisticada, muy sofisticada… Lo usa Caputo para sacarlo de encima a Guillermo Francos y la usa a Karina para poner para ponerle freno a Caputo...".

Entonces yo digo: ¿no estaremos en presencia de un viejo Saadi?, referencia Pagni, aludiendo al ex gobernador de Catamarca y patriarca en su época del peronismo clásico.

Y remata: “El poder es una cuestión erótica, es una cuestión que tiene que ver con emociones, pulsiones. No tiene que ver con la teoría. Tipos que tenían cero de teoría en su cabeza, como Menen, por ejemplo, eran magistrales en el manejo del poder. Y si les preguntás cómo lo hiciste o por qué lo hiciste, no entienden muy bien, no pueden explicarlo”.

Y en un resumen sobre el presidente libertario, Carlos Pagni deja ideas para una Navidad que se anticipa muy política.

“Es más llamativo como profeta que como rey. Es más llamativo como mensajero de una ideología, de una forma de ver el mundo, que eje por los éxitos. Vos lo ves prestigioso. Cuando uno ve como los magnates de Silicon Valley lo exaltan es porque ven que por primera vez ganó con voto popular alguien que representa esas ideas, que son ideas que vienen desde los años 90. Digamos que el mundo se ha manejado por un algoritmo, no solo por el mercado, por algo que es lo siguiente del mercado. Y eso le da mucho juego”.