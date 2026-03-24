Camioneros en alerta por la suba del gasoil: amenaza de paro y protestas en la ruta

Camioneros de distintos puntos del país organizaron y llevaron adelante protestas en contra del sostenido incremento de los combustibles de las últimas semanas (particularmente del gasoil ) y una nula actualización de los valores de los fletes, lo que ha generado un impacto económico fuerte en sus economías a raíz de una pérdida de ganancias.

Decenas de camiones se encuentran apostados en la zona de la ruta 40 y ruta 7 (donde se encuentra la estación de servicio YPF de la Red Mercosur) y otra tanda de camiones también se encuentra en la zona de Eloy Guerrero, en San Martín.

En diálogo con MDZ, algunos de los camioneros que se encuentran en la zona de protesta aseguran que analizan un paro, en conjunto de otras medidas de fuerza.

"Hace unos meses el litro de gasoil estaba a $1.600 y hoy ya está por encima de los $2.000. Todo esa diferencia de precios lo cargamos nosotros como choferes de camiones", destacaron a este medio.

De hecho, indicaron que en los últimos meses, los valores de los fletes (tanto a Chile como también en el interior del país) no se han actualizado, y han tenido que cargar con el incremento del litro de gasoil.

"Para ir y volver a Chile tenemos que cargar $1 millón de gasoil, mientras que lo que nos pagan es siempre lo mismo, y además cargamos con mercadería de mucho valor. Ya no es rentable", acotaron.

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Solo como ejemplo, a mediados de diciembre, el litro de gasoil (Diesel 500), se conseguía en las estaciones de servicio YPF a $1.834, mientras que este martes el precio se incrementó considerablemente, y se encuentra a $2.075 el litro. Esto supone, en solamente 3 meses, un incremento del 13,1%.

Estado calamitoso de las rutas

Por otro lado, el reclamo se suma también al estado deplorable de las rutas nacionales, sobre todo la ruta 7 desde Agrelo (Luján) hacia Alta Montaña, que también provoca día a día problemas en los propios camiones.

Hace años que el Gobierno Nacional no ha invertido en la mejora ni el mantenimiento de la ruta, y de hecho llamó a una licitación para concesionarla a comienzos de año.

Pozos Ruta 7

Entre los tramos comprendidos se encuentran los 329 kilómetros de la Ruta 7 que atraviesan Mendoza desde el Arco Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor.

El pliego de la licitación establece una serie de condiciones para el plan de obras que deberá realizar la empresa que gane la concesión.

Por un lado plantea que el concesionario deberá realizar obras iniciales de puesta en valor que permita a los usuarios adecuadas condiciones de transitabilidad, seguridad vial y confort. En este punto deberá cumplir con las especificaciones técnicas del pliego que fija una serie de exigencias respecto a los trabajos que deberá realizar el eventual concesionario.

Entre esas tareas se encuentra el bacheo superficial o profundo para eliminar baches y hundimiento en calzadas, el sellado de grietas y fisuras, el fresado de deformación de bordes, la señalización, la limpieza, la reconstrucción de pavimentos rígidos, los alambrados, el mantenimiento y reposición de la forestación en algunas zonas, además de la reparación de los sistemas de iluminación y semaforización.

Asimismo, el pliego también establece cuáles serán las obras obligatorias para el concesionario. Entre ellas se contempla la construcción de la intersección rotacional en calle Las Heras (Uspallata) RN N°7 y RN N°149; y la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Uspallata.

También se incluye la reconstrucción de paquete estructural de hormigón entre el km 1204,92 y el km 1235,35.