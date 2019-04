Bermejo sacó pecho desde Tunuyán y cree que ya empezó a ganar

Alejandro Bermejo, intendente de Maipú y precandidato a gobernador del Frente Elegí, felicitó a los intendentes Roberto Righi de Lavalle, Jorge Gimenez de San Martín, Emir Félix de San Rafael y Martín Aveiro de Tunuyán por el triunfo obtenido hoy en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Hoy las mendocinas y los mendocinos empezamos a dar vuelta la página. La ciudadanía ha pedido terminar con el doloroso presente en el que vivimos. No más desocupación, inflación, ni tarifas impagables con un gobierno provincial que no nos defiende. No es momento de festejos, es momento de trabajo y renovar nuestro compromiso. A los mendocinos le damos las gracias por el apoyo. Sigamos construyendo consenso", dijo en un comunicado enviado a los medios.

Bermejo ajustó la estrategia de campaña este domingo, en las instancias previas hacia su lanzamiento de la semana que empieza al vincular a Alfredo Cornejo con el presidente Mauricio Macri. “El resultado de las urnas demuestra que empezamos a dar vuelta la página de la inflación, el desempleo y el endeudamiento en las cuentas públicas provinciales y nacionales. Los mendocinos estamos diciendo que no se puede doblegar la democracia y la Constitución Provincial con decretos y sin diálogo. Estos resultados expresan la necesidad de terminar con el doloroso presente en el que vivimos. Hoy nuestros candidatos a intendentes tienen la responsabilidad más que nunca de estar muy cerca de los vecinos. ¿Aún más? Sí. Cuidándolos de la mejor manera posible. Dialogando con ellos, conteniendo a los hombres y mujeres de sus departamentos en ésta difícil realidad”, indicó en una pieza escrita.

El jefe comunal de Maipú prometió que tras el triunfo de este domingo "vamos a trabajar el doble o el triple".

“Sé -señala el comunicado de Bermejo- que el resultado de una elección no cambia la realidad cotidiana de un día para el otro. Que mañana seguramente nos despertaremos una vez más para ser testigos de la realidad oscura que nos están haciendo padecer. Pero quiero que sepan que sí hay algo distinto, que sí está pasando algo nuevo, y es que dijimos basta y estamos juntos demostrando que tenemos el temple y el coraje para no dejarnos atropellar más; que juntos empezamos a dar la vuelta de página en Mendoza”.