Por qué la UCR de San Martín se ilusiona a pesar de la derrota

Este domingo, el peronismo de San Martín reunió cerca del 53% de los votos. Sin embargo, se abre un gran interrogante sobre la continuidad del PJ en la comuna a partir de la gran performance del rival interno de Jorge Gimenez, el profesor Cristian Etem, quien consiguió superar el 20% y que tras la elección salió a criticar al actual intendente.

"Estoy contra el Jorge, yo me considero federal y él es unitario", lanzó el peronista Etem, en diálogo con MDZ. "San Martín está muy mal, por eso me enfrenté al intendente. Hay un abandono del campo y nadie se pone al frente de los problemas", continuó el profesor que dio la sorpresa este domingo en el este.

Asimismo, aprovechó para insistir que está en contra de la reelección indefinida, como es el caso de Gimenez. "Más de dos veces, afuera", remarcó.

Sorpresivamente, si bien en la lista definitiva del PJ habrá concejales del espacio de Etem, el dirigente peronista sugirió que no apoyaría la lista (encabezada por Gimenez) y se justificó: "Todo depende de mi corazón. Tengo sentimientos encontrados. Además, hay gente que me apoya que no es peronista".

Cristian Etem, satisfecho con el 20% obtenido.

"Tengo que pelear por el pueblo, yo voy al hueso", completó.

Ante esto, desde el radicalismo reaccionaron rápido. Raúl Rufeil, el candidato radical que obtuvo cerca de un 30%, quedó en la carrera individual apenas un par de puntos por debajo de Gimenez (sin los votos de Etem) y salió a "tirarle flores" al profesor, con la idea de seducir a sus votantes.

"Felicito a quienes tienen la misma sintonía que nosotros, a los que quieren transformar y tener un municipio más participativo y activo, para todos y no para una porción. La gente que votó a Cristian (Etem) tiene la misma sintonía que nosotros", dijo Rufeil en diálogo con MDZ.

*Informe: Juan Carlos Albornoz