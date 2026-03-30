Atención estatales: confirmaron la fecha de cobro de marzo con un aumento salarial

El Gobierno de Mendoza informó que este martes 31 de marzo será la fecha de cobro para los empleados públicos provinciales. De esta manera, los estatales mendocinos contarán con sueldos depositados el último día hábil del mes y gran parte de los trabajadores percibirá una suba salarial del 7%, a partir de los acuerdos paritarios.

A través de un mensaje en las redes sociales oficiales, desde el Ejecutivo provincial informaron esta mañana que “el próximo martes 31 de marzo estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales”.

La fecha de cobro se produce el último día hábil del mes, como sucede habitualmente.

Vale resaltar que gran parte de los trabajadores estatales mendocinos percibirán este mes un incremento en sus haberes acordado en paritarias.

El próximo martes 31 de marzo estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/YlkPo7jriB

La suba salarial acordada es del 7% para el mes de marzo, sobre la base del sueldo de diciembre de 2025. En tanto, en mayo está previsto otro aumento del 3% sobre la misma base.

El Gobierno logró cerrar paritarias con los gremios representantes de 15 sectores de la administración pública, que representan al 90% de los estatales mendocinos.

Se trata del SUTE: docentes y celadores, Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Empleados Judiciales, Régimen 5 de la Administración Central; Régimen 15, de Salud; Licenciados en Enfermería; Guardaparques; Parques y Ecoparques; y Régimen 35, Medio Ambiente; la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), que nuclea a los empleados del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y a los trabajadores de Contaduría General,