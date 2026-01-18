Arranca la campaña para las elecciones en 6 departamentos: qué se vota y quiénes compiten

El 22 febrero habrá elecciones desdobladas en seis departamentos de Mendoza y este domingo arranca formalmente la campaña para esos comicios. Según el cronograma de la Junta Electoral , se cumple hoy un hito clave en el proceso hacia esa instancia en la que ciudadanos de La Paz, Santa Rosa, Maipú, Rivadavia, San Rafael y Luján de Cuyo irán a votar.

Será una elección atípica en la provincia. Desde que se reformó la ley electoral en 2017, por primera vez se utilizará la fecha prevista en esa norma para desdoblar los comicios de medio término.

De esta manera, gran parte del calendario se ha desarrollado en días poco convencionales. Por caso, el cierre de presentación de frentes fue el 24 de diciembre y el 3 de enero se anunciaron las candidaturas.

Los oficialismos de los seis departamentos repitieron el mismo argumento para defender la decisión de no votar el mismo día que se hizo a nivel nacional y provincial: evaluar de manera separada al resto de los temas de coyuntura las gestiones municipales.

Los votantes de las seis localidades que tendrán comicios irán a sufragar para renovar la mitad de los concejales de cada departamento.

El cronograma para las elecciones del 22 de febrero en Mendoza suma este domingo una fecha clave.

Por ello, se elegirán cinco ediles en La Paz, Rivadavia y Santa Rosa y seis en Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.

En ese municipio del sur también se votará por 24 convencionales que estarán encargados de redactar la futura Carta Orgánica de la comuna.

Quiénes compiten en las elecciones desdobladas

Los principales candidatos en los seis departamentos que renuevan concejales son los siguientes:

Maipú. La coalición La Libertad Avanza+Cambia Mendoza impulsa como postulantes principales a María Ángeles De Blasis y José Fabián Ortega. El peronismo compite bajo el sello Maipú Crece, con Emiliano Sallei y Mariángeles García. El Frente Verde, en tanto, va con Carlos Quiroz, mientras que el Frente Libertario Demócrata lleva a Catalina Garay Lira. El FIT-U presenta a Nicolás Cortez y también participa el Frente Maipú Nuevo Rumbo, con Pablo Rey a la cabeza.

Luján de Cuyo. El nuevo oficialismo, que incluye a LLA, Cambia Mendoza y el PRO, participa con Susana Maroto y Sergio Fiorentini. El PJ va como Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, con Germán Kemmling y Cecilia Luna. El Frente Verde impulsa a Emir Laurel, el Frente Libertario Demócrata a Marcelo González y el FIT-U a Franco Rico. Además, Protectora Fuerza Política participa con Luciana Arenas.

San Rafael. El nombre del oficialismo para la elección es “San Rafael en Marcha”. Para concejales, compite con Francisco Perdigues y Sol Indiveri. La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza postula a Juan Pablo Vignoni y María Valentina Sánchez. El Frente Verde va con Fabiola Edith Carrión, mientras que el Frente Libertario Demócrata impulsa a Evelina Martos. El FIT-U también participa, y el peronismo disidente lo hace a través de “San Rafael Futuro”. Asimismo, los espacios llevarán sus listas de convencionales para la otra elección que hay en el departamento.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino 2 La alianza entre el radicalismo y el PRO marcó el pulso político para las elecciones desdobladas de Mendoza. X @alfredocornejo