Argentina y otros 7 países rechazaron el recuento de votos tras las elecciones en Honduras

Los gobiernos de Argentina , Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto este sábado para manifestar su "firme rechazo" al decreto sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro , mediante el cual ordenó un recuento de los votos en las últimas elecciones que dieron como ganador a Nasry Asfura.

Según el comunicado, esta decisión desconoce "la autoridad del Consejo Nacional Electoral" y afecta "la institucionalidad democrática" en ese país.

A su vez, reconocieron el triunfo de Asfura, presidente del Partido Nacional de Honduras y quien fuera apoyado por Estados Unidos. "Reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre", señalaron.

Por su parte, repudiaron también "las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño".

COMUNICADO CONJUNTO DE ARGENTINA, BOLIVIA, COSTA RICA, ECUADOR, GUATEMALA, PARAGUAY, PERÚ y REPÚBLICA DOMINCANA SOBRE LA SITUACIÓN EN HONDURAS https://t.co/IdPRVGGUY6

Para cerrar, en el comunicado, que fue difundido por Pablo Quirno y publicado por Cancillería, los 8 países firmantes reclamaron "a todas las fuerzas políticas hondureñas" respetar el "orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo". Asimismo, señalaron que confían "en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia".

