Viajar sin fraudes: por qué las billeteras digitales son la opción más segura

El auge de las billeteras digitales reduce riesgos frente al fraude con tarjetas físicas y se consolida como la alternativa más segura para viajeros.

El uso de billeteras digitales ha experimentado un crecimiento sin precedentes a nivel mundial y Latinoamérica no es ajena a esta tendencia. Países como Brasil, Argentina y Chile son los más avanzados de la región en pagos digitales, de acuerdo con The Global Payments Report.

Sin embargo, esa misma masificación también trajo un aumento de fraudes vinculados al uso de tarjetas físicas. En bares, taxis, restaurantes y comercios turísticos, los viajeros suelen enfrentarse a prácticas como el “cambiazo” de tarjeta, la clonación mediante posnets adulterados o cargos realizados en moneda extranjera sin consentimiento. Uno de los riesgos más frecuentes ocurre cuando la tarjeta sale del campo visual del usuario. En segundos puede ser fotografiada, copiada o directamente intercambiada por otra similar. A esto se suman terminales de pago manipuladas que registran los datos de la tarjeta y el PIN, una modalidad que sigue vigente pese a los avances tecnológicos.

El uso de billeteras digitales ha experimentado un crecimiento sin precedentes a nivel mundial. El error más común es confiar en el uso de la tarjeta física Existen alternativas digitales mucho más seguras y trazables. Pagar de forma digital, ya sea vía QR o Pix donde no hay entrega física de la tarjeta o el celular, reduce notablemente la exposición al fraude.

Frente a este escenario, especialistas recomiendan adoptar una serie de medidas simples que pueden marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y un problema financiero inesperado.

No perder de vista la tarjeta: exigir siempre que el pago se realice frente al cliente y evitar entregarla para “verificar” el monto en otro sector del local.

Desconfiar de terminales dañadas o improvisadas: si el posnet está roto, sin pantalla clara o conectado de forma precaria, conviene elegir otro medio de pago o comercio.

Evitar pagar con banda magnética: priorizar pagos contactless, billeteras digitales o transferencias, que reducen el riesgo de clonación.

Configurar alertas en tiempo real: activar notificaciones inmediatas para cada consumo permite detectar movimientos sospechosos al instante y actuar rápido.

Usar billeteras digitales o pagos por QR: disminuyen el intercambio físico y son el método más extendido y seguro, por ejemplo en Brasil mediante Pix.

Verificar siempre el monto antes de confirmar: revisar en la pantalla del posnet que el importe y la moneda sean correctos antes de aprobar el pago.

Evitar redes Wi-Fi públicas para operaciones financieras: realizar pagos o consultas bancarias solo desde conexiones seguras o datos móviles.

Limitar los montos diarios de las tarjetas: establecer topes de consumo reduce el impacto ante un posible fraude. Según datos del mismo informe, las billeteras digitales representaron el 70% de todas las transacciones digitales a nivel global, y se espera que esta cifra siga aumentando, con proyecciones que indican un crecimiento anual del 21% hasta 2027. Para los turistas, adaptarse a este ecosistema no solo es una cuestión de comodidad, sino también de seguridad. Viajar informado es la primera barrera contra el fraude, elegir medios de pago digitales, limitar el uso de tarjetas físicas y monitorear cada transacción puede evitar pérdidas económicas y dolores de cabeza durante las vacaciones.