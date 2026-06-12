Argentina mejoró su calificación de deuda: cómo se encuentra Mendoza

Este jueves se conoció que la calificadora de riesgo S&P Global Ratings (Standard and Poor's) mejoró la calificación soberana y crediticia de la Argentina de CCC+ a B-, lo que impactó de manera positiva a nivel nacional con una mejora de los bonos argentinos más un desplome del Riesgo País, que bajó más de 50 puntos y que, al llegar a los 447 puntos, se transformó en el nivel más bajo desde el 2018.

Mendoza es una provincia a la cual la calificadora de riesgo S&P también emite informes, pero el último es de marzo de este año, donde afirmó también calificaciones de B- (el mismo que tiene hoy la Nación) con una tendencia "estable".

Pero este mes se conoció otra calificación hacia Mendoza, en este caso de la agencia Moody's , que mantuvo su calificación de A- para la provincia "con perspectiva estable", como también ocurrió en el informe de marzo .

Esta decisión refleja una expectativa de la calificadora de que no se producirán cambios significativos en la provincia -tranquilidad que se ha mantenido en los últimos años- teniendo en algunos fundamentos financieros de la provincia durante el corto y mediano plazo.

En su informe publicado el 2 de junio, la firma destacó que Mendoza mantiene "fortalezas estructurales" que la diferencian de otras jurisdicciones subnacionales del país, especialmente por su "capacidad de generar recursos propios" y por el historial de disciplina fiscal que ha mostrado en los últimos años.

Sin embargo, como lo ha hecho también en informes anteriores, advirtió sobre desafíos vinculados al endeudamiento en dólares y al contexto macroeconómico argentino, que le da un escenario más volátil y poco manejable para la provincia.

Los puntos fuertes que destacó Moody’s a Mendoza

Entre los factores positivos, la calificadora remarcó que Mendoza cuenta con una economía diversificada, lo que fortalece la recaudación provincial y reduce la dependencia de las transferencias nacionales. Además, señaló que la provincia ha sostenido "márgenes operativos sólidos y resultados fiscales favorables" durante los últimos años.

Uno de los indicadores relevantes que marca Moody's es el superávit primario de un 12,1% y un superávit financiero del 8,7% al primer trimestre del 2026, cuando en 2025 estos porcentajes fueron negativos.

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La agencia también reconoció los "avances" realizados para reducir la deuda en dólares. Aunque la mayor parte de la deuda continúa denominada en moneda extranjera, Mendoza logró disminuir esa proporción de un 93,4% registrado en 2023, hasta el 64,2% durante el primer trimestre de 2026.

El deterioro fiscal del 2025, bajo observación

Como se mencionó, a pesar de mantener la calificación, Moody’s observó que durante 2025 se produjo un deterioro en los números fiscales de la provincia. El informe muestra que Mendoza cerró el año pasado con un déficit primario equivalente al 3% de los ingresos totales y un déficit financiero del 5,8%, luego de varios años consecutivos de resultados positivos.

No obstante, la calificadora considera que ese comportamiento respondió a un "contexto económico complejo" y proyecta para 2026 una "normalización gradual de las principales variables macroeconómicas".

casa de gobierno frente La carrera por ser el sucesor de Alfredo Cornejo como gobernador de Mendoza tiene varios nombres de peso. Alf Ponce Mercado / MDZ

"En 2025, los gobiernos regionales experimentaron un deterioro notable en sus métricas fiscales, posiblemente debido a dificultades en la recuperación de la actividad económica. En 2026, nuestro escenario base contempla una normalización gradual de las principales variables económicas", resumió Moody's.

De igual forma, el principal foco de atención para la calificadora continúa siendo el perfil de endeudamiento provincial en dólares.

La calificadora sostuvo que, si bien Mendoza presenta un nivel de deuda relativamente moderado respecto de sus ingresos, todavía mantiene un porcentaje importante de acreencias en moneda extranjera, lo que la vuelve "vulnerable" a eventuales movimientos del tipo de cambio.

Además, advirtió que la provincia probablemente deberá recurrir a distintas fuentes de financiamiento para afrontar los vencimientos de capital previstos para los próximos años y, al mismo tiempo, sostener inversiones en infraestructura y obra pública.

"La mayor parte de su deuda aún se encuentra denominada en moneda extranjera, y es probable que la provincia necesite acceder a diversas fuentes de financiamiento para poder hacer frente a los vencimientos de capital en los próximos años y a la vez, mantener niveles adecuados de inversión en obra pública", expresaron.

Al cierre del primer trimestre de 2026, el stock total de deuda fue de $910.040 millones, con un alto porcentaje en títulos públicos y créditos de organismos internacionales.

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Por último, Moody’s identificó dos factores que podrían impulsar una mejora de la calificación en el futuro: un aumento sostenido de la participación de ingresos propios en los recursos provinciales -por sobre la coparticipación nacional- y una mayor reducción de la deuda en moneda extranjera.

Por el contrario, la nota de la calificadora podría deteriorarse si se registrara un empeoramiento persistente de los resultados fiscales o si surgieran problemas de liquidez o recursos para afrontar vencimientos de corto plazo.

El informe de Moody's