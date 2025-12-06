Antes de viajar a Noruega, Javier Milei verá su segundo partido de polo en menos de 5 días

Dos días antes de viajar a Noruega con motivo de la invitación a participar de la entrega de los Premios Nobel , el presidente Javier Milei tendrá mañana una distendida tarde ya que volverá a ver un partido de polo, tal como hizo este último miércoles.

El mandatario, quien hace poco tiempo se hizo simpatizante de este deporte tradicional argentino, asistirá a la final del Abierto de Polo, en un duelo que protagonizarán en Palermo La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú.

El equipo liderado por los Cambiaso y los Castagnola llegaron a la final del 132º Abierto Argentino de Polo tras lograr su undécima victoria consecutiva en la temporada, logrando el invicto y ser el principal candidato a coronarse.

En tanto, el líder libertario concurrió el miércoles por la semifinal del certamen. Llegó junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y la diputada oficialista Lilia Lemoine , luego de haber presenciado la jura de los diputados en el Congreso.

La anterior visita de Milei a un encuentro de Polo fue a comienzos de diciembre del 2024 , cuando La Natividad se consagró campeón del Abierto de Palermo tras superar a La Dolfina por 13 a 11.

Con una camiseta de La Dolfina debajo de su clásica campera negra, Milei entregó personalmente la copa del Argentino Abierto a Pablo Mac Donough, capitán de La Natividad, en medio de aplausos y cámaras.

Además, se fotografió con el equipo campeón y mantuvo una breve charla con sus integrantes, mostrando cercanía y admiración por los protagonistas del máximo torneo de polo del planeta.

El presidente intercambió palabras con Cambiaso, lo felicitó y posó con una camiseta conmemorativa que destacaba las 32 participaciones del jugador en el Abierto Argentino.