Alfredo Cornejo viajará a Estados Unidos invitado por Milei: los detalles

Según confirmaron desde Casa de Gobierno, el mandatario local estará presente en el Argentina Week, un evento que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en la ciudad de Nueva York.

" El evento tiene una agenda de invitados inversores muy importante ", aseguraron a MDZ desde el Ejecutivo mendocino.

El embajador argentino en ese país, Alec Oxenford, sostuvo que el Argentina Week será "el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente".

Por su parte, a Cornejo el viaje le coincidirá justo con la finalización de las actividades vendimiales, que tendrán su cierre con el Acto Central del sábado 7 de marzo. Así, se espera que el 8 de ese mes se dirija hacia el país del norte.

alfredo cornejo Laboratorio de Huellas Balísticas 2 Tras la cancelación de la visita de Javier Milei a Mendoza, el Presidente invitó a Alfredo Cornejo a Estados Unidos. Cómo será el viaje. Gobierno de Mendoza

Javier Milei canceló su visita a Mendoza

Este jueves, el presidente Javier Milei decidió cancelar su viaje a la provincia de Mendoza, donde tenía previsto asistir el 18 de febrero, con motivo de mostrar su apoyo a sus candidatos por las elecciones municipales en seis municipios.

En particular, se esperaba que hiciera una para de su "Tour de la Gratitud" y que pasara por Maipú, uno de los departamentos en los que gobierna el peronismo.

Sin embargo, el mismo día deberá partir a Estados Unidos para estar presente en el Consejo de la Paz, el nuevo organismo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y al que Argentina se adhirió rápidamente.