Se canceló el viaje de Javier Milei a Mendoza: cuál es el motivo de la suspensión

Tras horas de versiones , finalmente el presidente Javier Milei decidió cancelar su viaje a la Provincia de Mendoza, donde tenía previsto asistir el 18 de febrero, con motivo de mostrar su apoyo a sus candidatos por las elecciones municipales en seis distritos.

La suspensión, confirmada por fuentes oficiales a MDZ , se adoptó en las últimas a partir del análisis que hicieron desde el círculo íntimo del mandatario con respecto a cómo iba a encarar su agenda durante esa semana.

Se trataba de un viaje exprés de Milei ya que ese mismo día debía partir rumbo a los Estados Unidos, donde participará del Consejo de la Paz. Es nuevo organismo impulsado por su par norteamericano Donald Trump , quién creó ese ámbito para intervenir en conflictos armados y actuar como alternativa a la ONU.

La reunión serviría como conferencia para recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza y se celebraría en el Instituto Estadounidense de la Paz en Washington DC.

Gobiernos de todo el mundo han reaccionado con cautela a la invitación de Trump para unirse a la iniciativa. Sin embargo , el argentino formó parte de su lanzamiento, cuando se vio con Trump en el Foro de Davos.

Según el plan de Trump para Gaza, revelado a finales del año pasado, el Consejo tenía por objeto supervisar la administración temporal de Gaza. Posteriormente, Trump dijo que se ampliaría para abordar los conflictos mundiales. Crece la expectativa acerca de la posible presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, otro aliado estratégico de Milei.

A su vez, el presidente viajará el 9 de marzo otra vez, pero esta vez en Nueva York, a partir de la realización del Argentina Week, un evento que, durante tres días, tendrá numerosas disertaciones para alentar inversiones extranjeras para el país. El líder libertario expondrá el 10.

En su vuelta, Milei estará presente el 11 de marzo en Chile, debido a la jura de José Antonio Kast como presidente de Chile.