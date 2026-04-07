Alerta en Buenos Aires: refuerzan la seguridad en embajadas clave por las amenazas de Donald Trump a Irán

La tensión geopolítica en Medio Oriente comenzó a tener efectos en Buenos Aires . Desde este martes, se intensificaron los operativos de seguridad en torno a las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán , con un despliegue coordinado entre la Policía de la Ciudad y fuerzas federales.

La decisión responde a un escenario internacional en deterioro, marcado por el agravamiento del conflicto que involucra a estos tres países y por la posibilidad de una escalada mayor en las próximas horas.

El refuerzo no se limita a las sedes diplomáticas. En las últimas semanas ya se habían implementado controles estrictos en sinagogas, colegios y clubes vinculados a la comunidad judía, pero ahora el operativo se amplió y profundizó.

Las autoridades buscan anticiparse a posibles riesgos en espacios considerados sensibles, en un contexto donde los conflictos internacionales suelen trasladar tensiones a otros territorios.

La ampliación del dispositivo de seguridad fue confirmada por fuentes oficiales, que señalaron que el monitoreo es permanente y se ajusta a la evolución de la situación global.

La amenaza de Donald Trump y el temor a una escalada

El endurecimiento de las medidas coincide con declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó un mensaje de fuerte impacto al advertir que “podría desaparecer una civilización entera” si el conflicto no se resuelve.

El planteo fue interpretado como un ultimátum dirigido al régimen iraní, en medio de versiones sobre posibles acciones militares de gran escala.

Entre las hipótesis que circulan a nivel internacional se incluyen ataques a infraestructura crítica de Irán, como centrales energéticas o redes de transporte, e incluso una ofensiva más amplia que modifique el equilibrio regional.

Cambio de régimen y presión creciente sobre Irán

En paralelo, Trump volvió a insistir con la idea de un cambio de régimen en Irán, al cuestionar el sistema político vigente desde hace más de cuatro décadas.

El discurso refuerza la percepción de un conflicto que ya no se limita a lo militar, sino que incorpora objetivos políticos de fondo, lo que eleva el nivel de incertidumbre.

A la tensión política y militar se suma un componente económico clave: la situación en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

Las amenazas de bloqueo en esa zona encendieron alarmas en los mercados internacionales, debido a su rol central en el transporte de petróleo.

Este factor agrega presión a un escenario ya inestable y contribuye a explicar por qué países como Argentina refuerzan medidas de prevención ante eventuales derivaciones del conflicto.