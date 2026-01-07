Alejandro Corbacho: "¿Los argentinos que se quejan por Venezuela no hubieran querido que sacaran a la Junta Militar?"

La intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro el pasado fin de semana generó una nueva fractura en el debate público y sembró un escenario de incertidumbre para la región -y el mundo- en materia del respeto al derecho internacional, el reparto del planisferio entre las principales potencias y el futuro del país caribeño, que comienza un proceso de transición todavía incierto.

En ese marco, Alejandro Corbacho , especialista en relaciones Internacionales y director del Observatorio de Seguridad y Defensa Internacional la Universidad del CEMA, aseguró que el operativo norteamericano denominado "Operación Resolución Absoluta" infringe las normativas internacionales , pero que era la mejor alternativa posible, "dadas las condiciones".

"Nos quejamos de que Gran Bretaña y Francia no actuaron contra Hitler y ahora nos enojamos porque actúan contra Maduro. Mismo mucha gente de aquí en Argentina se queja. ¿No les hubiera gustado que a la Junta Militar Argentina la sacaran y pusieran un gobierno con elecciones libres?", planteó Corbacho en entrevista con MDZ .

Desde las motivaciones económicas y geopolíticas detrás del golpe hasta las hipótesis de traición que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro, el analista dialogó con este medio sobre la nueva doctrina Monroe de los Estados Unidos y el futuro de la transición en Venezuela . "El problema es que no puede sacarse de la noche a la mañana todo el Estado y el gobierno venezolano, sobre todo porque está muy blindado y muy articulado", aseguró Corbacho, y agregó: "La esperanza es que algún día va a haber elecciones libres y monitoreadas como corresponde".

- Un profundo debate de estos últimos días fue si se debe condenar la intervención militar extranjera en Venezuela, una premisa que viola el derecho internacional, pero que derriba un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro, autor de flagrantes violaciones de los derechos humanos.

- Sorprende y en algunos casos es ridículo que ahora aparece la palabra derecho internacional. Si vamos estrictamente a la regla, no corresponde, no se debe hacer. Pero no se hace entre países que están de acuerdo sobre cierto tipo de reglas. Ningún Estado es absolutamente soberano. Los Estados tienen vecinos y a veces te pueden querer imponer lo que está ocurriendo. Y al mismo tiempo, lo que vos hagas en tu interior puede afectar al otro. La mayoría de las democracias no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. Hay un gobierno ilegítimo en un país importante de la región que en los últimos últimos años ha generado inestabilidad. Es un exportador de terrorismo y de droga, permite actividades de actores extracontinentales que tienen fines que no son pacíficos, el caso de Irán. No es bueno tener un vecino que haga eso.

- ¿Se habían agotado todas las instancias diplomáticas? ¿Había alternativa a lo que ocurrió?

- Esta parece ser la mejor posible, dadas las condiciones que existen. Maduro y sus acólitos realmente se burlaron de los Estados Unidos con acuerdos que no cumplieron. Hoy el plan que diseña los EE.UU. es de diplomacia coercitiva elevada a una gran potencia: mucho poder con la idea de generar el cambio desde adentro. Recurre al concepto de cuarentena, como aplicó en la crisis de los misiles de Cuba, no quiere un Vietnam e intervenir militarmente, pero si gracias a la tecnología puede realizar operaciones quirúrgicas que puedan modificar el statu quo.

"Si no se hace nada, los pueblos no resuelven"

- La gran pregunta, ¿debe hacerlo?

El New York Times sacó un editorial reprobando esta acción internacional porque sienta un mal precedente. Tiene razón desde la perspectiva del derecho internacional. Desde la perspectiva de los 8 millones de venezolanos que debieron irse del país, ellos también deben ser protegidos y defendidos. Si no se hace nada como dice el New York Times y dejamos que los pueblos internamente resuelvan, no resuelven nada y tenemos Cuba desde 1959 con el mismo régimen opresor que generó otro éxodo de su gente, que está dispuesta a cruzar 90 kilómetros en aguas llena de tiburones.

- Estados Unidos ya anunció su plan de reinstaurar la doctrina Monroe. ¿Esto puede sentar precedentes para futuras intervenciones militares en la región? Vos mencionaste Cuba, también está Nicaragua, pero también hay regímenes democráticos como México o Colombia que Donald Trump ha señalado por lo que él llama narcoterrorismo.

- El escenario es que hay un líder regional. En el caso nuestro, la superpotencia global del hemisferio es los Estados Unidos, en la región de China es China. El mundo multilateral y liberal que conocimos post Guerra Fría está cambiando y otra vez las grandes potencias están reclamando para sí sus zonas de control.

"Estados Unidos dice que Maduro es un enemigo del Estado"

- ¿Cómo se refleja eso en Latinoamérica?

-México tiene una relación tan estrecha con los Estados Unidos que, dentro de los límites, podía hacer ciertas cosas y jugar a que era libre, pero no lo es. Tampoco era tan libre Ucrania ni los países que están alrededor de China. Entonces tienen que firmar acuerdos, tratados y buscar cooperación. De lo contrario, estas superpotencias influyen sobre la política. México y Colombia no tendrían problemas con los Estados Unidos si contralaran el narcotráfico y comienzan a funcionar como verdaderos estados. Hoy Estados Unidos ha tomado la decisión de que ya no va a tolerar que por un lado lo atacan y le envían el fentanilo mientras Estados Unidos los sigue subvencionando.

- Hay una diferencia entre dejar de subvencionar un país y enviarle un equipo de la Delta Force.

- El Gobierno de Venezuela expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora invoca los derechos humanos a pesar de que los violaron. El derecho internacional es "estamos todos de acuerdo mientras todos cumplimos". Y cuando no se cumple, ¿quién es el garante del derecho internacional? Porque un Estado al interior puede aplicar la fuerza, otro no. En este caso, Estados Unidos dice que el señor Maduro es un delincuente y un enemigo del Estado, como lo fueron Japón y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

"¿No les hubiera gustado que sacaran a la Junta militar?"

Alejandro Corbacho: "¿Los argentinos que se quejan por Venezuela no hubieran querido que sacaran a la Junta Militar?"

- ¿No se difumina un poco la línea de lo que se puede y lo que no se puede hacer? Vos hablaste de un reparto global, mañana Xi Jinping avanza sobre Taiwán, Putin ratifica el reparto de Ucrania y se acabó.

- No es lo que yo quiero, desde la perspectiva del realismo es lo que ocurre. Desde la perspectiva de construir el derecho y una comunidad internacional mejor, tiene que ver con la convivencia y el acuerdo de todas las partes, quién la sostiene y quien la mantiene. En el siglo XIX la mantenía la armada británica, después vino un periodo entre 1919 y 1945, este famoso multilateralismo afluente donde las dictaduras del mundo podían hacer lo que querían. Nos quejamos de que Gran Bretaña y Francia no actuaron contra Hitler y ahora nos enojamos porque actúan contra Maduro. Mismo mucha gente de aquí en Argentina se queja. ¿No les hubiera gustado que a la Junta Militar Argentina la sacaran y pusieran un gobierno con elecciones libres?

- Justo en ese caso Estados Unidos jugó en la dirección contraria, con su intervención y apoyo a las dictaduras latinoamericanas de los '70.

- Hay una parte que sí y otra que no. Durante el periodo de Carter se discutieron muchas cosas, pero esa es la Guerra Fría. Hagamos el corte a 1990, en la Guerra Fría en América Latina los terroristas eran de Estado y terroristas nacionales. El expresidente de Uruguay José María Sanguinetti decía la Guerra Fría fue muy sangrienta en América Latina porque tuvo esta división entre quienes eran proxys de uno y de otro. Acá la guerrilla no ponía bombas y mataba gente en nombre de la democracia liberal parlamentaria. En un mundo de las características de la Guerra Fría, eso era parte de las reglas de juego.

"El imperialismo no trabaja por nuestro bienestar"

- Volviendo a Venezuela, dentro de las motivaciones detrás de la operación de este fin de semana Donald Trump no utilizó la palabra democracia, sí de petróleo.

- ¿Cómo se plantea el Gobierno de Donald Trump el problema de Venezuela? La doctrina Monroe fue vulnerada y era muy débil hasta ahora. No solo tenés Cuba, tenías Venezuela, Nicaragua, otros países que jugaban y la intervención china, que es un competidor estratégico. China quiere construir el imperio chino, los americanos el imperio americano. Saquémonos la careta, el imperialismo no trabaja por el bienestar de nosotros. Trabaja por el bienestar de la de la metrópoli.

- ¿Cómo se entrecruza eso con Venezuela?

- ¿Cuál es el punto débil del régimen? El petróleo. Estados Unidos no está atacando los buques mercantes petroleros legítimos, está capturando los que tienen sanciones, esa famosa flota fantasma que opera alrededor del mundo a pesar de que hay sanciones contra los países que los llevan. Además, la inversión petrolera de Venezuela era hecha por los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gobierno de Venezuela con el petróleo financiaba a Cuba, Irán, ayuda a China y a Rusia, países sancionados. Entonces no es que Estados Unidos es malvado, pero está claro que quiere que le devuelvan la inversión que hizo, acuerdos que hizo Biden sobre cuotas de petróleo y mejora de infraestructura. La otra idea es que el enemigo en realidad es un narcoestado, un cártel de delincuentes. En ese sentido, no podés discutir la democracia de los Estados Unidos, porque ahora el señor Maduro va a ir a un juicio oral y público.

"Van a probar que el Gobierno venezolano está metido en el narco"

- Hagamos un paréntesis. Hablás de un narcoestado. Se ha discutido mucho sobre la supuesta vinculación del gobierno venezolano con el llamado Cártel de los Soles. ¿Existen pruebas contundentes que puedan ligar a la cúpula venezolana con esta organización?

- Cuando hablás con la gente que está muy metida en temas de seguridad interior y narcotráfico, saben qué se hace y quién deja hacer cosas. El estado venezolano no es monolítico, es un gobierno que parcelizó su territorio a ciertos grupos para desarrollar actividades ilícitas. De ahí se han ido corriendo a Perú, Brasil, Chile y acá en la Argentina hace poco con el Tren de Aragua. Todas esas actividades ocurren ante la cara de del gobierno y se han señalado quiénes son los responsables, más o menos. La señora Delcy Rodríguez no está sindicada como miembro del cartel y en ese sentido es la persona que podría ayudar a una transición. Van a probar que el Gobierno venezolano está metido y que ha ayudado (al narcotráfico). Eso no va a ser muy complicado. En caso de México y Colombia, Estados Unidos les va a pedir que tomen medidas para controlar esos espacios de territorio.

"No es descabellada una conversación entre Donald Trump y Putin"

"Puede haber habido una conversación entre Donald Trump y Putin por Venezuela"

- A diferencia de la última intervención que recordamos de los Estados Unidos en suelo latinoamericano -Panamá en 1989-, aquí no hubo bajas norteamericanas y la extracción de Maduro se realizó en menos de dos horas. ¿Creés que Maduro fue tracionado?

- La verdad no lo sé, pero es probable que haya habido alguna información de que (Maduro) efectivamente iba a estar acá.

- ¿De parte de quién? ¿Del propio gobierno venezolano o creés que Rusia puede haberse corrido del medio? Se hablaba de la salida del personal ruso de Venezuela antes del operativo.

- Puede haber habido una conversación de Donald y Putin: "Che, esto para mí, esto para vos. Hasta acá llegamos". Eso ha pasado. Es la famosa imagen del Siglo XIX donde la reina de Gran Bretaña, el zar de Rusia, el presidente de los Estados Unidos y Japón están cortando la China como una pizza. No es descabellado. Dos, la tecnología. Tenemos que ser conscientes de que la tecnología en satélites y comunicaciones es tan alta que te permite tener una mayor imagen de lo que está sucediendo. El despliegue militar de los Estados Unidos no es un no es un despliegue para poner tropas en tierra y combatir, sino es para realizar este tipo de incursiones. La planificación fue armada completa: distracciones, ataques puntuales, y por supuesto que todos los sistemas de defensa de Venezuela fueron anulados. Pueden haber sido anulados por alguien que apagó la llave, pero principalmente por la capacidad militar de los Estados Unidos. La guerra tecnológica es el juego de ellos.

"No se puede sacar de la noche a la mañana todo el Gobierno"

Alejandro Corbacho: "No podés sacar de la noche a la mañana todo el Gobierno venezolano"

- Estados Unidos habla de sostener por tiempo indefinido el control sobre Venezuela y el nexo con la Casa Blanca parece ser Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que ahora está en funciones. ¿Cuáles te parece que son los desafíos de la transición en Venezuela?

- La gente estaba muy expectante del rol de Corina Machado. La corrieron. Acá el problema es que no puede sacarse de la noche a la mañana todo el Estado y el gobierno venezolano, sobre todo porque está muy blindado y muy articulado. Dos, las armas dentro de Venezuela son del Gobierno o de sus simpatizantes, no de la oposición. No tenés grupos armados que pueden desafiar esto como en Medio Oriente o en Siria.

- Ya sabemos cómo terminó eso.

- Ademas. Eso es un problema, hoy hay grupos parapoliciales y políticos como la Guardia Nacional Bolivariana, que son los que tienen las armas. Entonces, no se puede tirar todo el gobierno a ver si viene la oposición. A Corina Machado se la ve como una (Nelson) Mandela, la unidad, pero para hacer eso van a necesitar un respaldo y ahí hace falta un (Adolfo) Suárez, que en el caso de España llevó la transición del régimen franquista a la democracia por un camino. Esto es lo que estaría al final del camino, pero no va a ser ahora. Lo que el gobierno norteamericano busca es cooperación, mejorar los derechos humanos, alejar a Irán: toda una serie de puntos que te hacen un país más más amigable dentro de la región. La esperanza es que algún día va a haber elecciones libres y monitoreadas como corresponde.