Donald Trump le reclamó a Delcy Rodríguez "acceso total" al petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos volvió a referirse a la nueva líder del chavismo en Venezuela y aseguró que necesita controlar recursos del país para "reconstruir" el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear requisitos en el marco de la transición en Venezuela, y le reclamó especialmente a la nueva líder, Delcy Rodríguez, "acceso total" al país en términos de recursos naturales y de otra índole. Lo hizo en el marco de una declaración mientras se trasladaba desde Casa Blanca a Mar-a-Lago.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruir su país", respondió ante la pregunta de la presa. Cuando le repreguntaron cuáles eran esas otras cosas, Trump se refirió a las infraestructuras, ya que "las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo".

Trump reiteró que su operación para derrocar a Maduro y llevarlo ante la justicia en Nueva York responde a una nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica que ha bautizado como "Doctrina Donroe", ya que "el hemisferio (occidental) es nuestro", aseveró.

Por otro lado, reiteró que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

La advertencia que ya había lanzado Donald Trump En una entrevista en la mañana de este domingo con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez, nombrada presidenta interina ante la ausencia de Maduro, "no hace lo correcto" le esperan un futuro "peor" que el del dictador.