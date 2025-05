El historial "libertario" de los senadores que hicieron caer Ficha Limpia

Esta semana dos - hasta ahora ignotos - senadores misioneros desataron la polémica a nivel país. A pesar de haber declarado en reiteradas veces a favor de la ley de Ficha Limpia, Carlos Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut votaron en contra del proyecto en el recinto, del cual se retiraron al instante, mientras apagaban sus celulares que seguro comenzaban a llenarse mensajes inquisitorios.

El PRO tiene motivos para ir, no solo contra los senadores en sí y el kirchnerismo, sino también contra el gobierno de Javier Milei. Las sospechas son varias. Aunque el Gobierno lo desmienta, Carlos Rovira habría admitido que Javier Milei lo llamó para cambiar los votos de los senadores que responden a él. Pero lo que más evidenciaría un posible acuerdo del Gobierno, es el historial 100% libertario de estos senadores nacionales en su participación en el Senado. Desde su asunción en 2023, de una manera u otra, no han dejado de acompañar al Gobierno, incluso en los temas que desataron mayor polémica en la discusión pública. ¿Existe otra forma de entender el repentino cambio si no se trata de un acuerdo? A continuación, algunos hitos de la participación legislativa de estos dos políticos que saltaron al primer lugar de la escena pública de la noche a la mañana.

Los votos de la polémica, en las pantallas del Senado. Foto: Archivo

El Decreto 70/23

Apenas asumido Javier Milei, desde la Casa Rosada salió el Decreto 70/23, también conocido como Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina. De carácter revolucionario para el status quo argentino, el revuelo fue tal que algunos de sus puntos todavía se encuentran judicializados a la espera de una definición concreta. En esta situación, desde bancadas opositoras se impulsó el rechazo legislativo al Decreto. Los misioneros se abstuvieron, ayudando a blindar la medida del Gobierno Nacional.

Ley Bases

Como la hermana mayor del Decreto 70/30, el Gobierno envío la Ley Bases al Congreso. Tras varios idas y vueltas, el proyecto final no contaba con gran parte del texto inicial. La ley ómnibus fue aprobada en junio del año pasado con más de 250 artículos que describen reformas administrativas, económicas, laborales, fiscales, etc. El voto de los senadores Arce y Rojas Decut fue afirmativo.

No solo votaron a favor en general. En la votación en particular también lo hicieron, con títulos que estuvieron en boca de todos, como el séptimo. Hablamos nada más ni nada menos que del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, más conocido como RIGI.

Leyes electorales

Los dos senadores misioneros también acompañaron al Gobierno en dos leyes determinantes para las elecciones legislativas de este año, como lo fueron la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la Ley de Boleta Única de Papel. La suspensión de las PASO nacionales, que luego decantó en medidas de la misma índole en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, perjudicó a partidos que viven internas complicadas, como lo es el kirchnerismo. Mientras tanto, los libertarios, de un ordenado verticalismo, pueden respirar tranquilos.

El caso LIBRA

Se puede decir que el primer gran escándalo ante la opinión pública del Gobierno fue el de la criptomoneda LIBRA. Potenciado más tarde por la infame entrevista, con Jonatan Viale, del Presidente de la Nación. En la versión subida a YouTube, Santiago Caputo hacía una de sus primeras apariciones en cámara, para interrumpir el diálogo y aconsejar a Javier Milei en sus respuestas. Esto derivó en una serie de intentos legislativos en contra del Gobierno. Se pidieron informes y se alentó la creación de una comisión investigadora del caso. A todo esto, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se ausentaron del recinto.

Santiago Caputo, asesor del Presidente, tuvo su primer traspié en el caso LIBRA. Foto: Archivo

La Corte Suprema

Antes de que García Mansilla terminará su corta vida en el máximo tribunal judicial del país, el Senado de la Nación trató sus pliegos, y los de Ariel Lijo, para aprobar, o no, la incorporación de ambos magistrados a la Corte Suprema. A casi un año de la publicación de sus candidaturas, el Senado trató, en abril del 2025, los pliegos de quienes fueron designados en comisión por el Ejecutivo, desatando otra vez la polémica. En cuanto a Arce y Rojas Decut, no dudaron en votar a favor de Lijo y García Mansilla, aunque luego, sus intenciones y las del Gobierno (las mismas, claro), no prosperaron.

El día de Ficha Limpia