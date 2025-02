Escándalo: así frenó Santiago Caputo la entrevista de Milei por el Libragate

El presidente Javier Milei negó haber tenido responsabilidad en el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y sostuvo que debe "levantar filtros" y "murallas" para que no sea tan fácil acceder a él, y negó haber "promovido" el fondo de inversión sino que, dijo, solo lo "difundió".

Javier Milei sostuvo que después del escándalo por las criptomonedas deberá "levantar filtros" y "poner murallas" porque, señaló, "no puede ser tan fácil llegar a él".

"La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente", indicó en declaraciones al canal TN.

Al parecer, el "Triángulo de Hierro" comenzó a levantar murallas y filtros justo en medio de la charla que el presidente mantuvo en Casa Rosada con Jonatan Viale. Es que cuando estaba terminando la entrevista, y en una imagen que no salió al aire, pero que se filtró en redes sociales se ve cómo Santiago Caputo irrumpe en el set para frenar una de las preguntas que le estaban haciendo al presidente.

Mientras Javier Milei y Jonatan Viale hablaban de la cuenta de "X" del presidente, el asesor presidencial apareció en escena para frenar al periodista ante la insistencia en decirle que "es el presidente". "Es bueno que lo señales como ciudadano, porque lo tuiteé desde mi cuenta personal", dijo Milei, a lo que Viale retrucó: "Pero ya te diste cuenta que no, que sos el presidente". "Pero mi cuenta es mi cuenta personal", cerró el libertario.

En ese momento, y para sorpresa, entró Santiago Caputo y frenó todo. Se acerca a Javier Milei, le habla al oído y no se alcanza a escuchar lo que dice, aunque Viale agrega: "No sé cómo venía. Yo sé por qué, por el juicio. Yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial".

Jonatan Viale: -A ver, ¿cómo veníamos?

Javier Milei: -No sé, y volvé a preguntar sobre $LIBRA, qué se yo.