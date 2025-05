Desde Misiones aseguran que Carlos Rovira ordenó votar contra Ficha Limpia a pedido de la Casa Rosada

La caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado de la Nación trajo aparejadas denuncias acerca de un posible pacto del Gobierno con Carlos Rovira, exgobernador kirchnerista de la provincia de Misiones. Y es que los dos senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce "traicionaron" la iniciativa y, minutos antes de que cierre la sesión, cambiaron su intención de voto.

Según habrían admitido legisladores provinciales cercanos al ex mandatario, él les confesó que el cambio de voto de sus senadores fue un pedido directo que le hizo el presidente Javier Milei. Así lo confirmó La Nación a través de una publicación del periodista Martín Boerr, y A24 durante el programa de Nicolás Wiñazki.

Además, Rovira se habría mostrado a favor de hacer caer ficha limpia y de no proscribir a nadie, ni siquiera a Cristina Fernández de Kirchner, una figura con la que siempre tuvo una relación tensa. Según se pudo averiguar, La Libertad Avanza entendía que la sanción de esta Ley hubiera favorecido a Silvia Lospennato y a Mauricio Macri en las próximas elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, los senadores de Misiones que voltearon Ficha Limpia.

El artículo publicado por La Nación explica que el ex gobernador misionero posteriormente felicitó a Rojas Decut y a Arce, los senadores que torcieron la votación y lograron hacer caer el proyecto. Se necesitaban 37 apoyos y, según los recuentos del PRO, gozaban de 38. El repentino cambio de rumbo de ambos legisladores sorprendió al recinto entero.

Ambos misioneros habían tomado el vuelo de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque el jueves 8 en horas de la mañana y tras reunirse primero a solas con el jefe (Rovira), fueron felicitados luego públicamente en la reunión que arrancó pasadas las 16 en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura de Misiones.

Durante la misma no se permitió el acceso de periodistas. Fue durante este encuentro que Rovira habría admitido haber pactado con Rosada la caída de ficha limpia, algo que no confesará públicamente pero tampoco sería un secreto que se llevaría a la tumba.

No hay que pasar por alto que ambos senadores que responden directamente al ex gobernador de Misiones siempre han acompañado los proyectos del Gobierno y rechazado aquellos que no le convenían: a favor de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, a favor de la Ley Bases, a favor de la suspensión de las PASO y, casualmente, en contra de Ficha Limpia, a pesar de haberse pronunciado a favor ese mismo día.

Las sospechas contra Rovira

Silvia Lospennato, diputada nacional, principal impulsora del proyecto y candidata por el PRO porteño, realizó una conferencia de prensa el jueves por la mañana, en la que culpó al Gobierno a partir de estos rumores: “Ayer perdió la ley de ficha limpia porque los corruptos y defensores de los corruptos kirchneristas votaron en contra. Porque los senadores de Misiones, que habían dado su palabra, cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición. Ayer perdió la ficha limpia porque usted, senador (Ezequiel) Atauche, fue engañado por sus socios políticos, o por algo peor, porque sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron”.

Los votos en Ficha Limpia.

Su otra compañera de lista Laura Alonso, también vocera del Gobierno de la Ciudad, fue quien recibió las preguntas de la prensa luego de las palabras de Lospennato. En esta oportunidad, fue consultada por MDZ acerca de si el PRO sospecha o investigará este supuesto llamado de la Rosada con Rovira.

"Los hechos son indiscutibles. Ayer dos senadores de Misiones, que durante el día dijeron que iban a votar a favor de la Ficha Limpia, en el momento de la votación votaron en contra. Son los mismo senadores que vienen desde el año pasado votando todas las propuestas del oficialismo. Son casi senadores oficialistas o grandes aliados", respondió.

Los votos para la suspensión de las PASO, iniciativa del Gobierno.

Entonces, la vocera añadió: "Y justo ayer, a pesar de lo que habían declarado públicamente, en medio de la noche sorprenden no sólo a todos los argentinos de bien que queremos Ficha Limpia, ¡hasta al kirchnerismo sorprendieron! Miren las caras de los senadores kirchneristas cuando se votó si quieren una prueba de que algo había pasado, porque no iban a festejar, y terminaron festejando porque algo ayer pasó".

"Pero como no tenemos pruebas más que los hechos, el tiempo y la verdad saldrán a la luz. Hoy es momento de que el Gobierno nacional, que es responsable, le explique a todos los argentinos por qué no tenemos ley de Ficha Limpia y por qué corruptos condenados van a poder ser candidatos, diputados y senadores de la Nación en octubre", cerró Alonso.

Votación para la Ley Bases, proyecto del Gobierno.

La senadora radical Carolina Losada, en diálogo con CNN Primera Mañana, este viernes por la mañana manifestó que ambos senadores “cambiaron el voto porque, seguramente, recibieron un llamado del gobernador Carlos Rovira para que voten en contra”.

En este sentido, afirmó: “Por eso defiendo las PASO, si entras por el mandato popular y no por el poder de turno, tenés la voluntad de votar como pensás y no como te ordenan. Tengo la seguridad que los dos senadores iban a votar a favor, recibieron ese mandato, tuvieron que votar en contra y levantarse e irse con vergüenza”.