Se votó en el Senado: rechazaron Ficha Limpia

Tras una extensa sesión en el Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de la ley de Ficha Limpia. De esta manera, la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, no corre peligro por la causa vialidad, de cara a las elecciones de octubre.

En la misma cuerda floja están los condenados: el exvicepresidente, Amado Boudou, por la causa Ciccone; José López, por la causa de los bolsos; Ricardo Jaime, por enriquecimiento ilícito, compra de trenes chatarra y la tragedia de Once; Julio de Vido, por la compra de trenes chatarra y la tragedia de Once; Milagro Sala, quien tiene 13 años de prisión por fraude, asociación ilícita y extorsión; José Alperovich, por la causa de abuso sexual; entre otros más.

Por la causa de Vialidad, CFK no podría ser candidata. Foto: Archivo

22:02 | Se lleva a cabo la votación: el Senado rechazó el proyecto de ley de Ficha Limpia, que ya contaba con media sanción en Diputados.

El proyecto de ley de Ficha Limpia cosechó 36 votos afirmativos, 35 votos negativos y 0 abstenciones.

21:50 | Ezequiel Atauche: "Los políticos están para servirle al pueblo y no para robarle al pueblo"

El senador libertario por Jujuy subrayó la voluntad de Javier Milei para impulsar el tratamiento de Ficha Limpia: "La administración pública no puede ser un lugar donde se escondan los corruptos".

"Este Gobierno es el que puso el foco en que los políticos tienen que servir a los argentinos", aseguró Atauche, y agregó: "Si uno está limpio no tiene por qué tener miedo. Por parte de nuestro bloque no tenemos miedo".

Atauche aprovechó su alocución para cruzar al bloque del kirchnerismo: "Escuchar al kirchnerismo hablar de robo es indignante". Por otro lado, el senador libertario expresó: "Hoy hay que aprobar Ficha Limpia. Escuchen a los argentinos, respeten la voluntad de los argentinos. Es lo que vino a hacer este Gobierno".

21:30 | José Mayans: "¿Cuándo le vamos a creer que ustedes están en contra de la corrupción? Traiganla acá a Karina"

"La secretaria General más corrupta que tiene la historia argentina", manifestó el senador formoseño en alusión directa a Karina Milei. Asimismo, acusó a la hermana de Javier Milei de cobrar "las audiencias con el presidente".

20:56 | Juliana Di Tullio: "Me disgustan bastante los discursos que intentan simular, en nombre de las buenas prácticas, cosas horrendas"

La senadora nacional por Buenos Aires del bloque de Unidad Ciudadana apuntó contra "el variopinto oficialismo": "Lo que quieren hacer es esconder el verdadero sentido, algunos tuvieron el coraje de ponerle nombre y apellido a esta ley".

Asimismo, señaló: "No se quieren hacer cargo de esta cosa que vamos a hacer, que todos sabemos, el resultado va a ser proscribir a una persona", y añadió que la ley de Ficha Limpia "no debería existir porque ya existe el código penal".

Por otro lado, Di Tullio defendió a Cristina Fernández de Kirchner en una frenética disertación: "Ustedes saben perfectamente que la causa vialidad fue cosa juzgada, lo saben bien muchachos. La expresidenta fue absolutamente inocente y volvieron a abrir la causa y en poquito tiempo un doble conforme para la expresidenta dos veces electa por la sociedad. Ustedes hablan de la sociedad, la sociedad también nos vota a nosotros".

20:43 | Juan Carlos Romero: "Hay que respetar el derecho de los ciudadanos a peticionar. Hace ocho años que se viene pidiendo este proyecto de Ficha Limpia"

A pesar de declararse a favor, el senador por Salta, manifestó: “Tampoco voy a caer en el vicio que los políticos, para conforma a un grupo o comunicadores, debamos flagelarnos en público como los penitentes de la edad media”.

Por otro lado, advirtió que existe el riesgo de que la justicia “persiga gente", no obstante, señaló que “o es tan fácil una doble sentencia tan rápida por más que haya provincias donde la independencia judicial no es de lo mejor”.

20:15 | Francisco Paoltroni: "La política se ha llenado de delincuentes"

El senador formoseño aprovechó su intervención para cruzar al gobernador de su provincia, Gildo Insfrán: "Pareciera que nadie se quiere hacer cargo de Gildo Insfrán, presidente del congreso PJ" y advirtió: "Pronto lo vamos a echar".

Asimismo, subrayó que "la política se ha llenado de delincuentes a lo largo y ancho de la República Argentina" y aseguró que "la vara está bajita con esta ley que vamos a aprobar hoy".

19:37 | Anabel Fernández Sagasti: "Es inconstitucional este proyecto, es selectivo"

"Si hoy votan esto están ejecutando una democracia tutelada y de elite", manifestó la senadora nacional por Mendoza, en una intervención en la que apuntó contra Cristian Ritondo por las investigaciones en su contra por la adquisición de inmuebles no declarados.

Además, Fernández Sagasti criticó al proyecto de Ficha Limpia: "Nos van a prohibir hablar de Perón, de Cristina, de Néstor, del Eternauta, ¿Qué van a hacer?". En esta línea, expresó: "No solamente estarán proscribiendo a la política más importante de la historia reciente argentina, lo quieran o no, sino que también lo que estarán haciendo es darle un tiro de gracia a la democracia".

19:24 | Martín Lousteau: "Estoy de acuerdo, tiene nombre y apellido y es alguien que fue presidente dos veces. Esa persona fue Carlos Menem”

El senador radical manifestó estar "de acuerdo con quienes dicen que (la iniciativa) tiene nombre y apellido", y cuestionó que "se venda al proyecto como la solución a la corrupción".

"Estoy de acuerdo, tiene nombre y apellido y es alguien que fue presidente dos veces, que fue presidente de su partido, que tuvo gran popularidad y después las perdió por causas de corrupción, por un atraso, porque después fue condenado y después buscó fueros en el Senado. Esa persona fue Carlos Menem”, manifestó Lousteau.

18:50 | Luis Juez: “Si no quisieran ponerle nombre y apellido, no habría forma de estar en contra de la ley”

Por su parte, el senador cordobés señaló: “Es una vara mínima, ética para que sepa que cuando se administra el dinero público,se tiene que hacer con honestidad”, dijo Juez, quien opinó que la propuesta “ha sido demorada" ya que debió tratarse antes “para no coincidir con ningún esquema electoral”.

18: 25 | Carolina Moisés: “No puede haber Ficha Limpia con una justicia sucia”

La senadora de Convicción Federal consideró que en el país hay “un problema de la judicialización de la política y la politización de la justicia” y sostuvo que “no puede haber Ficha Limpia con una justicia sucia”.

Además, calificó como “hipócritas” a “los defensores de la ley porque justifican esto con principios subjetivos, hablan de integridad moral y se exige más a unos que a otros", y añadió: “No se aplica la misma vara para Macri, Ritondo, Santilli, que son defensores de la ley y tienen denuncias, todo es de acuerdo a la cara o a la pertenencia política de los supuestos acusados”.

17:43 | Guadalupe Tagliaferri: "No da lo mismo ser corrupto que no serlo. La política, además, debe dar el ejemplo".

"La política va a dar cuenta de un límite ético que nos viene reclamando la ciudadanía", aseguró en el inicio de su intervención la senadora por la Ciudad, Guadalupe Tagliaferri.

Además, señaló: "Este proyecto no es de nadie. No es de ningún Gobierno, este es un reclamo que ha hecho genuinamente la sociedad civil. No se compren espejitos de colores. Si hay algo que sí puedo decir es que este es un proyecto de lo que supo ser Juntos por el Cambio. De todos sus dirigentes, de todos sus referentes".

17:33 | Wado de Pedro: "Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes"

El senador bonaerense por Unión por la Patria aseguró que el proyecto de ley de Ficha Limpia "es para proscribir a Cristina", y añadió: "Hoy comienza una nueva etapa de una democracia condicionada y con menos libertad. Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes a partir del manejo de los medios y del copamiento del sector judicial", dijo el senador, que luego nombró a Cristina Kirchner como la apuntada por los precursores de este proyecto para evitar que sea candidata.

17:00 | Carolina Losada: "Cualquiera que vote en contra de esta ley, está votando a favor de la impunidad"

La senadora radical por Santa Fe interpeló a los legisladores y los invitó a que "no caigan en la misera de la política" y voten a favor del proyecto de ley de Ficha Limpia.

"Les pido que no dilatemos un minuto más, que no cambiemos nada y que Ficha Limpia sea ley", exhortó Losada, a la vez que aseguró que la ley "no es de un partido político, es de los ciudadanos".

16:54 | Unión por la Patria asegura que "buscan proscribir a Cristina Kirchner"

En el debate, María Celeste Giménez Navarro, de UxP, tuvo su turno y manifestó su postura en contra de Ficha Limpia. Al respecto opinó que "esto es el último eslabón del lawfare, buscan proscribir a Cristina". "Esta ley solo saca de la cancha a ella. Se nota mucho", agregó.

16:10 | La dura crítica del radicalismo a los anti Ficha Limpia

Flavio Fama fue otro de los senadores que apoyó el proyecto y sentenció: "El Congreso no puede ser un lugar en el que se escondan los condenados a la sombra de sus fueros. Y las listas tampoco". De todos modos, comentó que Ficha Limpia "no puede ser un botín de guerra": "No es una ley hecha a medida de nadie. Los argentinos tenemos que resolver nuestros problemas ante la justicia".

15:46 | Avanza el debate sobre Ficha Limpia y los senadores apoyan el proyecto

La senadora Mariana Juri defendió el proyecto y dijo que "es solo una herramienta, no es la solución a todos los problemas de los ciudadanos, pero hoy con este proyecto aportamos algo tan básico como que quienes pretendemos representar a los argentinos no seamos corruptos".

En línea con esto, Mónica Silva expresó: "Esta ley que seguramente vamos a aprobar en el recinto no es contra nadie, es a favor de la credibilidad, a favor de la transparencia del sistema político y del respeto a las instituciones".

Por su parte, Carmen Álvarez Rivero mencionó que "en Argentina reina la impunidad, por eso tenemos que mandar una señal clara, basta de privilegios para los corruptos".

15:40 | Proponen sumarle delitos a Ficha Limpia una vez aprobada

Silvia Sapag, de Unidad Ciudadana, criticó que el proyecto es incompleto ya que sólo admite delitos de fraude contra la administración pública. Además, advirtió que la Justicia podría ser utilizada para eliminar candidatos al crear causas falsas.

Después tomó la palabra Mariana Juri, senadora mendocina de la UCR, quien aclaró que una vez aprobada esta iniciativa, la idea es ir sumándoles otros delitos con el paso del tiempo, pero no hay que desaprovechar la oportunidad de aprobar de una vez esta Ficha Limpia inicial y apuntar a una mayor transparencia.

15:20 | Comienzan a debatir Ficha Limpia

Con la contundente negativa del kirchnerismo, el PRO y La Libertad Avanza se confían en que conseguirán los votos necesarios para aprobar el proyecto de Ficha Limpia con, al menos, 38 votos.

La iniciativa busca impedir que personas condenadas en segunda instancia puedan postularse para cargos públicos nacionales, por lo que apela a la transparencia y potencia la lucha contra la corrupción. Fue presentado por el Gobierno, pero cuenta con la base del proyecto original que hizo el macrismo.

El proyecto modifica cuatro leyes: la Ley Orgánica de los Partidos Políticos; la que regula las PASO; el Código Nacional Electoral; y aquella que crea el Registro Nacional de Reincidencia.

Alejandra Vigo, de Unidad Federal, explicó que esta iniciativa tiene un marco constitucional está basado, por un lado, los artículos 16 y 36 de la Constitución nacional. También en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, la Convención de la ONU contra la Corrupción del 2003, ambas con rango supra-legal. A su vez, toma el artículo 23, inciso 2, de la Convención Americana de los Derechos Humanos de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica y en los objetivos de los desarrollos sostenibles de la ONU.

Tomó como antecedentes lo que ocurre en Brasil, Uruguay, Canadá, Colombia, Paraguay, Chile, España, El Salvador, México, Honduras, Perú y Ecuador, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Alemania, Polonia, Israel, Australia. "Estos admiten este sistema o lo tienen incluido, con distintas variantes", aclaró.

15:18 | Senadores declararon la emergencia en Bahía Blanca

Todos los senadores presentes acordaron declarar la emergencia en Bahía Blanca y las zonas de la Provincia de Buenos Aires que resultaron afectadas por el temporal.

“En Bahía Blanca cayeron en tres horas lo que llueve en un año. Eso se llevó 16 vidas. Propongo un minuto de silencio. Se trata de una de las ciudades más prósperas que tiene nuestro país”, dijo Juliana Di Tullio, titular del bloque kirchnerista Unidad Ciudadana, es la autora del proyecto de ley que declara la emergencia y la situación de catástrofe tanto en la zona de Bahía Blanca, como en Coronel Rosales.

De este modo, denunció: “Hay una negación del cambio climático de este gobierno que no le hace bien a la gente. Lo estamos viviendo. El agua te lleva todo. Hay que tener mucho cuidado. Tienen que repensar ese discurso”.

A su turno, el senador por la UCR Maximiliano Abad, otro de los impulsores de la iniciativa, también tomó la palabra. "Este tema se tiene que poner como prioridad, debemos estar preocupados y ocupados en la generación permanentes de políticas para mitigar todos los efectos de los cambios climáticos". Además, agradeció al personal de salud, de bomberos, a defensa civil y a las ONGs que trabajan en las zonas afectadas.

El proyecto obtuvo 63 votos a favor. Además, posterior a la votación y a pedido de Di Tullio, se hizo un minuto de silencio por las víctimas del fenómeno climático.

14:32 | Wenceslao Bunge Saravia va a la embajada de España

A su turno, Wenceslao Bunge Saravia también fue oficializado para la Embajada Argentina que se ubica en Madrid, España. Lo siguiente a abordar son tratados internacionales con Serbia, Francia y Suiza.

14:30 | Alejandro Oxenford es el nuevo embajador en Washington

Alejandro Carlos Francisco Oxenford fue elegido para presidir la Embajada Argentina en Washington, Estados Unidos. Se trata del reemplazo de Gerardo Werthein, quien dejó este cargo para asumir como Canciller tras la ida de Diana Mondino.

14:22 | Emilio Viramonte fue elegido como secretario administrativo en el Senado

Cercano a Victoria Villarruel, Emilio Viramonte fue elegido por gran mayoría como el titular de la Secretaría Administrativa del Cuerpo.

Luego de la votación, asumió su nuevo puesto y fue felicitado por varios de los senadores, que se acercaron para saludarlo. Se trata de uno de los integrantes del pequeño círculo de fieles de la vicepresidenta de la Nación.

13:30 | El Senado rechazó el pedido de interpelación del ministro de Defensa, Petri

El Senado de la Nación rechazó el pedido por parte del senador, Oscar Parrilli, de interpelación del ministro de Defensa, Luis Petri, para que brinde explicaciones por el caso Brisa Páez, una joven que terminó en coma inducido tras un ejercicio para reprimir protestas en la Armada.

13:15 | El senador Oscar Parrilli pidió la interpelación al ministro de Defensa, Luis Petri

El legislador de Unión Ciudadana, Oscar Parrilli pidió interpelar al ministro de Javier Milei, Luis Petri, por el caso de Brisa Paez.

Parrilli ironizó sobre la afiliación de Bullrich a LLA: "Abriría un prode para ver cuánto va a durar la ministra"

La ironía de parrilli: "abriría un prode". Foto: Juan Mateo Aberastain/ MDZ

A minutos de comenzar con el debate de Ficha Limpia, el senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli habló con ironía sobre la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, quien el martes 6 dejó su lugar en el PRO y se afilió oficialmente como miembro del partido a La Libertad Avanza.

"Abriría un prode para ver cuánto va a durar la ministra Bullrich en LLA, cuánto tiempo va a estar allí hasta irse a otro partido", expresó el senador en la Cámara Alta del Congreso Nacional.

12:40 | El legislador Mayans pidió citar al recinto de la cámara alta a Karina Mieli y Luis Caputo por el escándalo $LIBRA

El senador Mayans apuntó contra la hermana de Milei y Caputo. Foto: Senado TV

En la previa del debate del proyecto de Ficha Limpia, enviado por el gobierno de Javier Milei, el jefe de la banca de Unión por la Patria, José Mayans relalizó un pedido de tablas para citar a Karina Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, para que den explicaciones por el escándalo del caso $LIBRA.

Ante el pedido, se refirió sobre Karina Milei: "Es necesaria la presencia de la secretaria del Poder Ejecutivo en el recinto. Yo sé que ella tiene terror porque es la presidenta de un partido que no habla, no sé si tiene dificultades pero le cuesta expresarse".

12:20 | Cuestión de privilegio de Carolina Losada: se refirió a Venezuela y apuntó que es un país que está siendo oprimido por una dictadura

La senadora del bloque de la Unión Cívica Radical por Santa Fe, Carolina Losada, realizó una planteó contra Nicolás Maduro en la previa del debate de Ficha Limpia: "Venezuela está siendo oprimida por una dictadura".

12:15 | Los senadores se expresan en las cuestiones de privilegio

Legisladores del bloque opositor, Unión por la Patria, realizan cuestiones de privilegio y apuntan directamente contra los accionares del gobierno de Javier Milei.

11:55 | Homenaje del Peronismo por el natalicio de Eva Perón en el inicio de la sesión

En el comienzo del debate, por pedido del senador José Mayans, la senadora por la Rioja, Florencia López, en representación del bloque de Unión por la Patria, dio paso a la lectura del homenaje al natalicio de Eva Perón.

“Tenía 29 años cuando permitió que todas la mujeres argentinas puedan votar”, sostuvo la legisladora, y recordó: “sufrió el odio desencadenado en su figura por pelear por la justicia social y transformar a la Argentina”.

11:50 | El Gobierno logró el quórum en el Senado y comienzan a debatir Ficha Limpia

Gran parte de los legisladores de UxP se ausentaron en la sesión. Foto: Senado TV

Con 37 senadores presentes y 35 ausentes, la cámara alta del Congreso de la Nación dio el quórum para comenzar a debatir el proyecto de ley de Ficha Limpia, que ya tiene media sanción en la cámara de Diputados. Por su parte, varios de los senadores de Unión por la Patria decidieron ausentarse.