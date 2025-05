Tras la caída de Ficha Limpia, Silvia Lospennato le declara la guerra a Javier Milei: el detrás de su conferencia

Generó tensión, sorpresas, alegría por parte de algunos sectores, preocupación de otros. Pero, por sobre todo, la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado de la Nación terminó de condenar la -ya tensa- relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Las estrategias en este año electoral son claras: encontrar al culpable.

Son momentos turbulentos. En el Vaticano se anunció a Robert Francis Prevost como el nuevo Papa, en la Casa Rosada intentan mitigar el fuego de la votación, en el Congreso hay acusaciones cruzadas y en los pasillos de la casa del macrismo tejen estrategias, mientras un reloj en la entrada muestra que faltan 9 días para los comicios porteños.

Silvia Lospennato, la candidata que encabeza la lista del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y principal impulsora de la iniciativa, dio una conferencia de prensa esta mañana y disparó directamente contra Javier Milei: "Yo confié en su palabra y usted me defraudó". Además, aseguró que el espacio violeta se "lavó las manos" a través del "infame" comunicado que lanzó anoche tras esta derrota.

Se necesitaban 37 votos y, supuestamente, habían 38 hasta minutos antes de la votación. Los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, quienes siempre acompañaron parlamentariamente al Gobierno, "traicionaron" el proyecto y terminaron volteando la jugada. Entonces, se comenzó a hablar de un pacto entre Casa Rosada y el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira, a quien responden los legisladores.

Dicen que la clave del PRO ahora es implantar este acuerdo y, así, que los libertarios queden dentro de la misma bolsa que el kirchnerismo. Por parte del oficialismo, intentan culpar a sus pares amarillos del fracaso y niegan rotundamente estar implicados, asegurando que no los beneficia en lo absoluto.

También rechazan la idea de que era un proyecto contra Cristina de Kirchner, pues independientemente de si se hubiese aprobado o no, la misma buscaría una candidatura dentro de Provincia de Buenos Aires, donde no rige la norma.

“Ayer perdió la ley de ficha limpia porque los corruptos y defensores de los corruptos kirchneristas votaron en contra. Porque los senadores de Misiones, que habían dado su palabra, cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición. Ayer perdió la ficha limpia porque usted, senadora (Ezequiel) Atauche, fue engañado por sus socios políticos, o por algo peor, porque sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron”, lanzó Lospennato en la rueda de prensa de hoy.

Lospennato apuntó contra el Gobierno. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

El jefe del bloque libertario no quería que se tratara en el corto plazo porque hubiese favorecido a Lospennato en la Ciudad, siendo la autora del boceto original hace años atrás. Pero también reconocían, desde sus entornos, que la caída del proyecto sería una embestida contra el oficialismo.

La conferencia de prensa se llevó a cabo dentro de la Casa del PRO, sobre Balcarce al 412. Aunque estaba prevista para las 11 en punto, se demoró media hora debido a un tipo de Guerra Fría por ver quién hablaba primero: si ella, o Manuel Adorni en su conferencia presidencial. "Nosotros queríamos esperar al vocero para que no se pisen ambas ruedas de prensa", aclararon en la sede macrista. Pero desde Rosada aguardaron un poco más, estratégicamente, para ver qué decía Lospennato y poder responderle luego.

La candidata porteña ingresó a la sala de prensa con un semblante serio y la voz enojada. Llegó acompañada de la otra compañera de lista Laura Alonso, también vocera del Gobierno de la Ciudad, y la armadora de campaña, María Eugenia Vidal. Cada tanto apoyaba los brazos sobre el atril con frustración.

“Presidente Milei, cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial que había pedido el senador Atauche en el medio del rechazo de los jueces de la Corte, porque faltaban votos, yo confié en su palabra. Cuando pese a todos los rumores que circularon sobre los dichos de Atauche en esa famosa comisión de labor parlamentaria, cuando circulaban los rumores de que llamaban a senadores para pedirles que introdujeran cambios y los senadores se negaban, para pedirles que faltaran a la sesión y los senadores se negaban, usted mismo salió en un streaming a decir que quería la ley, y yo confié en usted, una vez más confié en usted”, disparó Lospennato.

Insisten en que "Silvia ya no confía" en La Libertad Avanza

"Silvia ya no confía en el oficialismo", señalaron desde los pasillos de la sede. El año pasado, cuando no hubo quórum para tratar el proyecto en Diputados, se había instalado -una vez más- que había un acuerdo entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente no le quedó otra que hablar con Lospennato para acordar volver a enviarlo y con algunas modificaciones.

Durante las extraordinarias de este 2025 recibió media sanción en la Cámara Baja, pero no creían que lograría cosechar acuerdos en la Alta. Una vez que los dos senadores de Santa Cruz confirmaron que apoyarían la iniciativa, el PRO no dudó en contabilizar su apoyo: decían tener 38 votos que, de hecho, estaban firmes hasta minutos antes de la votación en el Senado.

Se habla de un llamado de último momento que volteó las intenciones de los dos misioneros. "Si no fue un arreglo entre Casa Rosada con Rovira, igualmente no pelearon (desde LLA) por sancionar la ley, por mantener el apoyo", expresan miembros del Congreso de la Nación. Dentro del palacio presidencial, a su turno, insisten en que nunca fue un proyecto que les importó demasiado ni les quitó el sueño.

Laura Alonso tras la vuelta de los misioneros: "Sorprendió al kirchnerismo"

Una vez que Lospennato terminó de hablar, no respondió preguntas y fue escoltada afuera de la sede por parte de Vidal. Alonso, a su turno, fue quien se quedó a responder las dudas de la prensa y repitió el mismo mensaje que Silvia.

Consultada por MDZ acerca de si el PRO sospecha o investigará este supuesto llamado de la Rosada con Rovira, la vocera del gobierno porteño respondió: "Los hechos son indiscutibles. Ayer dos senadores de Misiones, que durante el día dijeron que iban a votar a favor de la Ficha Limpia, en el momento de la votación votaron en contra. Son los mismo senadores que vienen desde el año pasado votando todas las propuestas del oficialismo. Son casi senadores oficialistas o grandes aliados".

"Y justo ayer, a pesar de lo que habían declarado públicamente, en medio de la noche sorprenden no sólo a todos los argentinos de bien que queremos Ficha Limpia, ¡hasta al kirchnerismo sorprendieron! Miren las caras de los senadores kirchenristas cuando se votó, si quieren una prueba de que algo había pasado, porque no iban a festejar, y terminaron festejando porque algo ayer pasó. Pero como no tenemos pruebas, más que los hechos, el tiempo y la verdad saldrán a la luz. Hoy es momento de que el Gobierno nacional, que es responsable, le explique a todos los argentinos por qué no tenemos ley de Ficha Limpia y por qué corruptos condenados van a poder ser candidatos, diputados y senadores de la Nación en octubre", cerró.

Desde el entorno del líder del partido, Mauricio Macri, insisten en que está enojado y desilucionado tras la votación. Pero exponer este malestar sería dar otro golpe al Gobierno y, quizás, romper lazos clave con él.