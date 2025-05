Silvia Lospennato tras el fracaso de Ficha Limpia: "Presidente usted a mí me defraudó"

Luego de que el proyecto de Ficha Limpia fracasara en el Senado, Silvia Lospennato dio un fuerte discurso donde no solo apuntó contra los "corruptos", sino que responsabilizó al Gobierno nacional. En ese sentido, dijo: "Presidente, usted a mí me defraudó".

"Javier Milei pidió postergar la sesión y confié en su palabra. Presidente Milei, yo confié en su palabra", insistió la candidata del PRO para las elecciones legislativas en la Ciudad. A su vez, criticó el mensaje que publicó La Libertad Avanza tras la caída del proyecto y dijo que le da "asco que subestimen a los argentinos".

Asimismo calificó al comunicado de "infame" y dijo que LLA se "lavó las manos", además de acusarla ya que no es senadora: "No pedí la sesión especial y no tengo ni la más mínima posibilidad ni nada que ofrecer a cambio de un voto".

Noticia en desarrollo