"TMAP": el Gobierno se deshizo de Ficha Limpia y apunta a polarizar con Cristina Fernández de Kirchner

"Todo Marcha Acorde al Plan" para los estrategas de Javier Milei, que festejaron tras la caída de Ficha Limpia en el Senado. El Gobierno siempre se sintió incómodo con el proyecto. Lo consideró un tema ajeno, de escaso interés popular y que solo atentaba en su afán de polarizar electoralmente con Cristina Fernández de Kirchner.

"Solo le interesa a las Mabeles de Recoleta que simpatizan con el PRO", expresaban a MDZ durante estas últimas semanas altísimas fuentes oficiales, a cargo del diseño político del Ejecutivo y de La Libertad Avanza. Los artífices de la ingeniería política de la Casa Rosada señalaban que el proyecto no representaba ningún rédito electoral para el líder libertario y que solo podía capitalizarlo el macrismo, espacio que el oficialismo pretende terminar de fagocitar antes que termine junio.

Nadie del Ejecutivo dijo ni dirá estas afirmaciones frente a un micrófono. Se tratan de expresiones, que accedió este medio, provenientes desde las profundidades del armado partidario. Sin embargo, quedaron esquirlas en el camino que permiten entender cómo se llegó a la caída de Ficha Limpia.

El primer aviso ocurrió el 28 de noviembre pasado, cuando, en Diputados, se volvía a caer la sesión por falta de quórum. En aquel momento se trataba el proyecto que tenía la firma del PRO. Las ausencias claves vinieron por parte del propio Gobierno. Por el lado de La Libertad Avanza estuvieron ausentes Pablo Ansaloni, María Lorena Macyszyn, Carolina Piparo, Emilia Orozco, José Peluc, Santiago Santurio y Gerardo González. A su vez, ocurrió lo propio con dos senadores del partido amarillo que respondían a la ministra Patricia Bullrich, José Núñez y Gabriel Chumpitaz.

El Gobierno debió salir a aclarar que "no hubo ningún pacto con Cristina Kirchner" y anunció que presentaría un proyecto "superador".

Por entonces, la diputada Silvia Lospennato, actual candidata de Mauricio Macri en la Ciudad, dijo: "Técnicamente, no tiene sentido empezar de cero. Esto ya está dictaminado". Además, informó que el presidente la llamó: "Me dijo que quería trabajar junto a un proyecto de Ficha Limpia, que él apoyaba la iniciativa, algo que ya sabíamos porque lo expresó en marzo. Mencionó un tema técnico sobre los gobernadores y las justicias provinciales. Veremos de qué se trata".

El Gobierno elaboró ese expediente con su sello y lo anotó para el periodo de sesiones extraordinarias. El 8 de febrero, los libertarios y los macristas lograron los consensos en la Cámara Baja y le dieron media sanción. Pese al autoelogio del presidente y sus funcionarios, las mismas bases que reportaron para esta crónica indicaban que las posibilidades que Ficha Limpia supere el Senado eran "casi nulas".

"Ficha Limpia se cae, no creemos que el peronismo se divida y le suelte la mano a Cristina. Convencen a tres senadores más y listo", comentaba a MDZ una calificada fuente oficial. "No vemos que se rompa el bloque por Ficha Limpia. Estamos hablando, pero están más cerca ellos que nosotros", agregaban desde la mesa chica de Milei, donde no se ahondaba en mayores esfuerzos para forzar al máximo el intento de evitar confrontar con Cristina Fernández de Kirchner en un hipotético enfrentamiento electoral.

Llegó el 8 de abril y el Gobierno no tenía los votos y abortó la sesión del Senado. "Nos faltan dos senadores", decían las fuentes consultadas por entonces. Posteriormente, se pospuso por la muerte del papa Francisco.

En la previa de esta reciente sesión, distintas fuentes de la oposición aseguraron que durante la reunión de jefes de bloque el titular del bloque libertario, Ezequiel Atauche, se mostró en contra de tratarlo en el corto plazo y prefirió que se debata más adelante porque, supuestamente, la aprobación del proyecto podía beneficiar al PRO y en especial a la diputada Silvia Lospennato, quien encabeza la lista de candidatos a legisladores porteños, ya que fue una de las principales impulsoras del proyecto. Si bien tres fuentes opositoras dan cuenta de esta situación, desde el entorno del senador jujeño negaron que haya existido ese planteo.

Esa versión de la oposición se asemejó llamativamente con lo que señalan altas fuentes de la Casa Rosada. "No están los votos, faltan al menos cinco. Nuestra idea no es apresurarnos con Ficha Limpia para evitar que se caiga", indicaba un importante alfil de Milei. "El PRO está forzando una sesión para perder y llorar con que no hay Ficha Limpia y hacer campaña con eso. Tienen que estar dadas las condiciones y vemos complejo que se haga el 7 de mayo", advertían desde los despachos presidenciales.

Pese a esas de esas declaraciones, se mantuvo la convocatoria y desde los pasillos oficiales indicaban: "No nos gusta perder a nada. Y si no hay certeza de tener el número, sólo un estúpido convocaría a la sesión".

El bloque misionero, uno de los principales aliados a Milei

Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut

Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que rechazaron Ficha Limpia, fueron uno de los senadores "dialoguistas" que más ayudaron en temas claves a la Casa Rosada durante este tiempo. Sus jefes políticos son el gobernador Hugo Passalacqua y el presidente del partido Renovador de la Concordia Misionero. Carlos Rovira, quien hace décadas maneja a control remoto a los legisladores.

Los votos de Arce y Rojas Decut, quienes evitaron siempre hablar con la prensa nacional, votaron a favor la Ley Bases, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, rechazaron la comisión investigadora por el caso $LIBRA y se retiraron cuando se trató el rechazo a los fondos para la SIDE, entre otros ejemplos.

"Creemos que Ficha Limpia tiene que salir, es algo que la sociedad demanda", dijo el sábado Rojas Decut, en la radio misionera Radio Up. Sin embargo, cambiaron de opinión en medio de la sesión y el Gobierno se despega de las especulaciones, pese a haber logrado siempre el apoyo de ese bloque provincial.

Las reveladoras declaraciones de Francos sobre Ficha Limpia

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, se había mostrado confiado esta semana en torno a los votos para aprobar el proyecto, aunque hizo un comentario que se terminó dando en la sesión sobre una posible sorpresa negativa. "Parece que están los votos. Ya no quedan dudas, salvo que alguno falle", manifestó, en diálogo con Radio Mitre.

En diciembre, Francos buscó explicar la ausencia de los diputados libertarios que impidieron que se apruebe por entonces Ficha Limpia. "Estamos de acuerdo con la ficha limpia y lo que significa, pero no estamos de acuerdo en que esto se pueda llegar a tomar como una especie de proscripción que es el riesgo que se tiene. Estamos generando una proscripción que no es la intención", señalaba el jefe de ministros, acerca del caso de Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene una doble condena en la causa Vialidad.

"JAVIER MILEI CREE QUE PARA DERROTAR AL KIRCHNERISMO Y A CRISTINA KIRCHNER HAY QUE HACERLO EN LAS ELECCIONES"

Guillermo Francos explicó la postura del presidente sobre el proyecto de Ficha Limpia



uD83DuDCFB Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/H6zUaFGXSZ pic.twitter.com/oZCWpa2fcT — Radio Mitre (@radiomitre) November 30, 2024

En el marco de esa presunta proscripción a la titular del PJ, Francos, a las pocas horas, desnudaba el real plan del Gobierno: elegir de rival electoral a Cristina Fernández de Kirchner y polarizar con ella. "Eso está en el pensamiento de del Presidente de la República. Él cree que para derrotar al kirchnerismo y, particularmente, a Cristina Kirchner, su líder, hay que hacerlo en elecciones. Creo que tiene que ver con eso". Sostuvo el problema que implica "intentar frenarla por otras vías" y "se genere esta victimización, que otra vez capitalice políticamente de alguna manera este hecho".

El Gobierno vuelve a la carga por la Corte y necesita al peronismo

El Gobierno necesita inevitablemente el apoyo de algunos sectores del peronismo para volver a pensar en proponer nuevos candidatos para ocupar la Corte Suprema, tras la caída de las postulaciones de Lijo y García Mansilla.

Pese a todos los pronósticos, el Gobierno insistirá "antes de las elecciones" con las candidaturas de dos miembros para el máximo tribunal. "No puede seguir funcionando con tres integrantes, tenemos la obligación de que no se paralice", comentó días atrás a MDZ una alta fuente oficial, que reconoció la necesidad de "reformular la estrategia" para evitar otro revés parlamentario. Por esta razón, el Ejecutivo no piensa en desafiar otra vez a los senadores con una medida unilateral, sino que priorizará la negociación política.

"Venimos conversando con la oposición y somos optimistas que podemos llegar a un acuerdo esta vez, ya no tendrán excusa para decirnos nada porque ahora vamos a ir primero por el Senado", agregó un funcionario que responde al despacho presidencial.

A diferencia de las fallidas gestiones del anterior proceso, los delegados del mandatario van a acceder, por anticipado, a uno de los principales reclamos de la oposición. El Ministerio de Justicia tiene previsto enviar al Congreso "en los próximos días" los pliegos de 232 puestos vacantes en el Poder Judicial. Además, no descarta ampliar la Corte si es necesario y contemplar la postulación de una mujer, siendo uno de los reclamos del peronismo.