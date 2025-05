Rugby, política y silencios: el perfil desconocido del armador de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano

Un hombre de pocas palabras, ¿realmente un hombre de escasos términos, monosilábico como ironizó la vicegobernadora Hebe Casado, con quien mantiene una interna por el poder dentro de La Libertad Avanza? ¿O es un dirigente que responde fielmente a una estrategia de silencio a pedido de la Casa Rosada? ¿Acaso no dialogaba públicamente antes de ser el presidente del partido de Milei en Mendoza? Algo es seguro: Facundo Correa Llano era un desconocido en el ámbito político hasta hace 2 años, cuando fue elegido por Carlos Balter como uno de los candidatos del PD para integrar la lista de candidatos a diputados nacionales- Tan silencioso es el hombre de La Libertad Avanza, que se comprometió a dialogar con MDZ, pero finalmente no lo hizo.

Pero vamos primero a ver cómo fue que llegó a ser el dirigente al que toda la política mendocina refiere. ¿Qué esperan? Definiciones. Una hoja de ruta de quien tiene, se supone, el mando del sello de Milei en Mendoza. Claro que La Libertad Avanza ya demostró que es un partido verticalista y todo se decide en la Ciudad de Buenos Aires, en el despacho de "El jefe", la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del jefe de Estado.

Karina junto a Facundo Correa Llano

Foto: X: @@fcorreallano

Los inicios

Era 2023 y a Javier Milei le fue tan pero tan bien en Mendoza, que no sólo arrasó en la categoría presidente, sino que además, logró que de las 5 bancas en juego para Diputados nacionales, ingresaran 3 de su alianza, imponiéndose por sobre Cambia Mendoza, que venía ganando las elecciones desde 2015. El tercero era Correa Llano. Venía de militar en el PD, de ser asesor unos años del exlegislador Carlos Niven, de la ahora diputada nacional Mercedes Llano, pero sin destacarse. Además, estuvo en la peor época del partido, pues dos años antes del triunfo los demócratas amagaban con extinguirse. No sólo habían perdido territorio en toda la provincia, sino también bancas en la Legislatura, en los Concejos Deliberantes, casi no eran una opción y sus votos migraron hacia fuerzas nuevas. Pero llegó Milei. Y cambió la vida de muchos dirigentes, incluido y principalmente la de Correa Llano.

El posteo de Mechi Llano, cuandoFacundo era su asesor

Después tuvo mucha más suerte. Un trébol de cuatro hojas. Hubo una cadena de hechos desafortunados para algunos, afortunados para él. Lourdes Arrieta, la elegida de Martín Menem para armar La Libertad Avanza en Mendoza, protagonizó un escándalo: denunció a sus propios compañeros y a Menem ante la Justicia con el argumento de haber sido llevada engañada al penal de Ezeiza por su espacio político a visitar a presos por delitos de lesa humanidad. La corrieron de La Libertad Avanza, la vaciaron de poder- tenía el control del PAMI Mendoza- y su lugar lo ocupó Correa Llano, que estaba en el lugar y el momento indicados.

Era agosto de 2024 y se convirtió en el presidente del partido de Javier Milei- que estaba en formación- en Mendoza. Dejó el PD sin avisar. Se desafilió ante la Secretaría Electoral, un acto que sus excompañeros de partido aún no le perdonan.

Correa Llano de niño

Facebook: Facundo Correa Llano

Lazos familiares

De todas maneras, Correa Llano no viene de una familia común, ajena a la práctica política y social. Viene de una histórica familia mendocina, de abogado y militantes demócratas. El legislador por Mendoza nació un 6 de abril de 1979 en Chacras de Coria, de donde son oriundos desde hace décadas quienes portan su apellido. Su papá, Luis Emilio Correa Llano, fue Director de Turismo. Su mamá se llama Susana Cascallares Arnut.

Tiene muchos hermanos: 5. Uno muy conocido públicamente: el juez Luis Correa Llano del Segundo Juzgado Penal Colegiado, quien fue durante muchos años uno de los tres fiscales de delitos especiales e integró la influyente Cámara Penal "garantista" que fue duramente atacada por Alfredo Cornejo. Pero además, es hermano de Gonzalo, otro abogado, y de tres mujeres: María Mercedes, Florencia y Susana. Una psicóloga, otra abogada.

El rugby, una pasión de Correa Llano.

Los varones comparten, además de la familia y el apellido, el amor por el rugby. Gonzalo es entrenador, lo mismo que lo fue Luis. Los tres jugaron en Liceo Rugby Club desde la adolescencia y son muy reconocidos en ese ambiente. Todos saben quiénes son. Los quieren. Luego, en el caso de los hermanos de Facundo, los hijos siguieron jugando al rugby. Una verdadera tradición.

De hecho, el 18 de mayo de 2024, antes de ser el elegido para ser el presidente de La Libertad Avanza Mendoza, envió este mensaje a la prensa: "Te acompaño proyecto que presenté para expresar beneplácito por la función social que cumple el equipo de Rugby “Los Cuyis XV” de la Provincia de Mendoza, que se enmarca dentro de una disciplina conocida a nivel mundial denominada Rugby Mixed Ability...". La familia Correa Llano Cascallares. Foto: Facebook Facundo Correa Llano

Un hito durante la dictadura

Pero unos años antes de que naciera el diputado libertario, ocurrió un hecho que impactó en la familia: el secuestro y desaparición de una tía durante la dictadura. Se trata de una prima del padre de Facundo, que estaba embarazada. María Inés Correa Llano figura en el registro de la Conadep (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) como desaparecida el 23 de septiembre de 1976. "Pertenenciente a una familia tradicional de abogados, al promediar la secundaria comenzó a preocuparse y a ocuparse por la realidad social", sostienen varios textos que narran su vida, a la que homenajearon recientemente.

De acuerdo a los distintos registros, como el libro que editó Hacernos Cargo, que editó la Casa de la Memoria, la familia la veía como una "oveja descarriada" por no seguir las ideas conservadoras que tenían la mayoría de los Correa Llano en esa época. Estudió para instrumentista, trabajaba en el Hospital Central y era docente en la Facultad de Ciencias Médicas. Mientras tanto, se interesaba en la política y participaba de las actividades promovidas por el padre “Macuca” Llorens en el barrio San Martín.

Llorens, impulsor de los Campamentos Universitarios de Trabajo, el cura convocó a jóvenes con diferentes orientaciones políticas a trabajar para mejorar la vida de las personas que vivían en el barrio, que era un basural. Se dedicaron a varios aspectos quienes, como María Inés, colaboraban poniendo el cuerpo con la gente del barrio: la construcción de viviendas, la educación y una alimentación adecuada que se elaboraba y distribuía en un pequeño comedor que además servía para dar las clases de apoyo.

María Inés Correa Llano militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y colaboraba en el barrio San Martín junto con su compañero, Carlos Jakowczyk Novic, quien enseñaba deporte y no era querido, al menos en general, por la familia Correa Llano. Quienes conocieron de cerca la historia aseguraron a este diario, que el clan familiar sentía que "ella se había enamorado de él, y se había perdido", desconociendo por completo sus ideas, aquellas que tenía desde el colegio secundario.

Carlos y María Inés se conocieron cuando él estuvo internado en el Hospital Central, donde ella trabajaba, y se casaron. Vivían en la vieja casona familiar de La Puntilla, en la construcción asignada a las personas que cuidaban el inmueble. Ella estaba embarazada de siete u ocho meses. El 16 de setiembre de 1976 en horas de la madrugada secuestraron en su domicilio de La Puntilla, a Correa Llano y su esposo Jakowczyk, de 29 y 30 años, respectivamente. Su hijo o hija pudo haber nacido en los últimos meses de 1976 y de acuerdo a las consultas que hizo este diario a organismos de derechos humanos de la provincia, es buscado como un posible hijo que está vivo y que no conoce su identidad. María Inés Correa Llano

Según pudo reconstruir MDZ, la familia no la buscó cuando desapareció más allá de que la mayoría de sus sobrinos en general no reniegan de ella. Pero no se habla mucho del tema, según cuentan quienes están cerca de los Correa Llano adultos del siglo 21. La Libertad Avanza en general, ha tenido muchas coincidencias con buscar, "la verdad completa", como le llaman, desconociendo que los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura es cosa juzgada. De hecho Facundo, se reunió, como contó este diario, con organizaciones que defienden a condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Así figura en el periódico Tiempo Militar, que se dedica a difundir la actualidad político castrense y de las fuerzas de seguridad y le hizo una inquietante promesa: "se comprometió a buscar soluciones de rápida ejecución y trazar un plan de propuestas a más largo plazo" en noviembre del 2023, una vez electo diputado. El legislador nunca negó la información, así como tampoco hizo memoria sobre su tía desaparecida.

Sin embargo, la familia Correa Llano también hace un fuerte trabajo territorial en el barrio San Martín, como María Inés. El papá de Facundo empezó una obra en el barrio en el mismo territorrio. Su hermana psicóloga, Florencia, también trabaja con niñez en ese barrio. El legado, inconsciente o consciente, de María Inés. O quizá un fuerte compromiso social de la familia, más allá de lo ideológico.

El yerno

A Facundo Correa Llano, le costó sacarase el mote de ser "el yerno de Balter" cuando asumió como legislador. Tiene una hija pequeña con quien juró como Diputado en el Congreso de la Nación en noviembre de 2023. Juró por Dios y por la Patria, no por los Santos Evangelios, ese fin de año en el que Milei se convertiría en presidente. De hecho compartió la fórmula de juramento con el diputado peronista Martin Aveiro. "Con orgullo y junto a mi hija, asumí hoy mi compromiso para trabajar por la reconstrucción del país y la esperanza para los argentinos", definió en ese momento tras la jura.

Muchos años antes de llegar al Congreso y a la Legislatura, donde fue asesor de Niven y de Mercedes Llano, se recibió de contador nacional. En su perfil en redes sociales se define de la siguiente manera: "Soy mendocino, durante años elegí desarrollar mis proyectos en mi provincia. Durante mi infancia y adolescencia me dediqué al deporte lo cual me llevó a conocer lo que significa el compromiso, la constancia, la responsabilidad y sobre todas las cosas el trabajo en equipo. Mi experiencia personal me demuestra que con esfuerzo y sacrificio siempre podemos transformar realidades". Correa Llano recibe el diploma de contador.

Ese mismo perfil lleva a una página de internet: https://www.forwardsdisa.com.ar/, que invita a visitar. Se trata de Forwards Desarrollos Inmobiliarios, una empresa que comparte con algunos de sus hermanos- no con el juez, claramente-, con una particularidad. Está ubicada en Hipólito Yrigoyen 346 - Godoy Cruz, Mendoza. En esa misma dirección figura el estudio del abogado Gonzalo Correa Llano. Además, aparece como el domicilio legal y la sede partidaria de La Libertad Avanza Mendoza, que fue inscripto en la Secretaría Electoral. La dirección de LLA Mendoza

Por ahora los días de Correa Llano transcurren entre el Congreso Nacional y giras por la provincia abriendo sedes de La Libertad Avanza. Invita a que Mendoza se tiña de violenta, como son los colores del partido de Milei. Disputa el protagonismo con una nueva libertaria, la vice Hebe Casado, quien saltó del PRO, junto a su jefa política Patricia Bullrich a LLA, como antesala de lo que parece inevitable: una alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. Por ahora, el legislador pone en duda que eso finalmente ocurrirá, como pretende el gobernador Alfredo Cornejo.

Sus críticos, lo acusan no sólo de hablar poco y nada, o sea de no sentarse a negociar con los posibles aliados sino además de que todo lo vinculado al partido, tiene que ver con él. Los nombres de los presidentes de las sedes departamentales, la mayoría de los referentes del PAMI Mendoza, más allá de la capacidad de cada uno. Incluso le critican no permitir llevar fichas de afiliación al partido sino pasan por sus ojos.

Quienes lo ponderan creen que es el mejor soldado que pudo haber elegido el mileísmo. Que va a ser fiel. Que no va a sacar los pies del plato. Que sus medidas palabras sólo hacen cuidar el territorio, Que la selección cuidada de gente que no se destaque provoca que esté todo bajo control.