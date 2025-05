Baja participación en las elecciones: "Para PBA veo un escenario muy parecido a CABA"

Este domingo 18 de mayo, la gran ganadora de las elecciones fue la baja participación. Con un insólito 53% del padrón, tocó la cifra más baja registrada desde 1997. El promedio histórico es de porcentajes mayores al 70%, siendo en 2023 un 76%. La insólita situación de este año fue foco de atención de diferentes analistas que buscan una explicación a ello. Daniel Schteingart, curador del proyecto Argendata en Fundar, proporciona un punto de vista al respecto, teniendo en cuenta factores sociales, como políticos y discursivos.

- Generalmente el PJ se beneficia de la baja participación ¿Por qué esta vez no parece haber sido así?

- Es verdad que en 2015 y 2019 es bastante así. Entre las PASO, que suele haber menos participación, y las generales, al PJ le fue mejor en las PASO que en las generales. Cambiemos, en ese momento, repuntó mucho en las generales de ambas elecciones. Ahora bien, en 2021 y 2023 se observó el fenómeno contrario. Al peronismo le fue mejor en las generales que en las PASO. En las PASO del 2021 había ganado cómodo en la Provincia Juntos por el Cambio y en las generales recortó bastante diferencia el peronismo. En el 2023 lo mismo, Massa mejora muchísimo en las generales. Yo lo que diría, a priori, no hay un sesgo claro de que la baja participación favorezca más a un candidato que al otro. Sí es un dato que la participación cayó considerablemente. Y cayó considerablemente en las comunas de Buenos Aires más pobres, lo que puede estar indicando que hay un desencanto generalizado con la política, incluso con Milei, que por ahora no se traduce en votos, que sí se traduce en otras ocasiones.

La apatía llega incluso a Milei, según Schteingart. Foto: Archivo

- La apatía generalizada no tiene una causa solo en el sector económico al que se pertenece. Cayó la participación en todos los sectores. ¿A qué se puede deber?

- Efectivamente la participación cae en todas las comunas, en las más ricas y en las más pobres, con lo cual es un fenómeno transversal. Cae un poco más en las más pobres. Yo diría, hay un efecto transversal y uno más profundo que puede ser en los más pobres. El efecto transversal yo creo que es una elección legislativa local, que suelen ser "menos interesantes" para votar. Es algo nuevo en el calendario electoral porteño. Y puede sumarse con un desencanto con la política en general, que es una tendencia que venía detectándose en otras elecciones del país. En el caso de CABA es una elección no tan comparable con otras, porque es una elección legislativa, local. Es la primera vez que tenés una elección así.

- La clase media fue la que más participó, como vimos en el oeste, pero la que menos votó a LLA. ¿Cómo se explica este fenómeno?

- Hay tres factores que explican una menor participación. Uno es el nivel de ingresos: mientras más pobre tiende a participar menos. Otro es la edad: a mayor edad tiende a participar menos. Y la tercera cuestión es que tanto migrante hay en una comuna. A mayor porcentaje de inmigración, menor participación. Para que te des una idea, desde el año 2023, CABA empadrona automáticamente a los migrantes residentes. Entonces, ¿qué ocurre en las comunas del centro-oeste? Ni son de ingresos bajos, ni de adultos mayores, ni de inmigrantes. Tenes esas tres casos. En cambio, las comunas como Recoleta, más tradicionalmente aristocráticas de Buenos Aires, son de altos ingresos, pero en paralelo tienen muchos adultos mayores. Entonces eso te tira un poco para abajo la participación. Y las comunas del sur, son de bajos ingresos y alto peso de inmigrantes. Y entonces, las del centro-oeste tienen esas tres condiciones que te ayudan a entender por qué la participación fue un poco más alta.

- ¿Cómo se explica el fenómeno de que LLA tenga su fuente de votos tanto en los sectores de mayores ingresos como los de menos ingresos?

- Primero, veamos como evolucionó el voto de LLA desde el 2021 para acá. En el 2021, cuando irrumpen CABA, se hace fuerte en los barrios relativamente más populares. En el 2023, en las PASO y en las generales se observa lo mismo. En el ballotage, ya se cambia ese signo. Ahí es donde LLA le arrebata al PRO, y se vuelve un voto, en promedio, más de clase alta. Y el domingo se replicó lo mismo. No es que retrocede en los sectores populares. Avanza más lento ahora en los sectores populares y lo hizo más rápido en los sectores de ingresos altos. Yo creo que, originalmente, el voto en los sectores populares tiene dos razones. Uno, es el carácter "plebeyo" del voto de LLA, que eso contrasta con el carácter de discursos más tradicionales, al estilo Juntos por el cambio. Y, en segundo lugar, hay otra cuestión que puede estar influyendo, que es que LLA penetra mucho en los jóvenes. Y los jóvenes están sobrerrepresentados en las comunas más pobres. Y eso tiene que ver con que la esperanza de vida en las comunas más pobres es menos. Entonces tenes más peso relativo de ese sector y menos de sectores más viejos. Y los viejos, al menos en sus inicios, fueron muchos más refractarios a votar a LLA. Entonces, ahí, el factor edad que correlaciona mucho con el factor ingreso, te puede explicar por qué LLA penetró rapidamente en las comunas más pobres en el 2021 y 2023. Lo que ocurre, del ballotage del 2023 para acá, es que LLA pasa a ser la fuerza electoral que mejor está interpelando el electorado antiperonista. Eso no pasaba en 2021, ni en las generales del 2023. Ahora, eso le permitió crecer en las comunas del norte.

Las Fuerzas del Cielo, unas de las organizaciones conformadas por jóvenes que militan a Javier Milei. Foto: Archivo

- ¿Qué cambió ahora, para vos, en LLA para interpelar mejor al voto anti peronista que, por lo que decís, no podía en 2021 y 2023?

- LLA pasó a tener una retórica claramente anti kirchnerista desde el domingo 22 de octubre de 2023, cuando empezó a buscar votos del PRO. Y la debacle del PRO y la llegada al poder de Milei hizo que el electorado antiperonista viera en LLA una alternativa más potente. Ayer, Macri decía que en la calle mucha gente le decía "todo bien con el PRO, pero voto a Adorni porque hay que bancar a este gobierno". Posiblemente sean personas que si el PRO estuviera más competitivo y LLA no tan consolidado votarían PRO. Pero como ven que PRO está en retroceso, prefieren ir a LLA, a quien ven como segunda mejor opción para enfrentar al peronismo/kirchnerismo.

- ¿Cómo definirías antes de eso su retórica entonces?

-Más anti política en general, anti casta. No recuerdo que Milei usara tanto la palabra "kirchnerismo" como lo hizo desde el 22 de octubre de 2023.