Legislativas de CABA: medio millón de ausentes, un 30 % fantasma y el PRO en terapia intensiva

El domingo, Buenos Aires se despertó con resaca política y el asombro intacto: apenas 1.645.000 millones de porteños se molestaron en ir a votar: medio millón menos que en las legislativas anteriores. El “gracias, vuelva pronto” lo firmó el ausentismo y dejó a los partidos bailando con la más fea: la indiferencia. Pero el dato grueso no fue sólo la baja participación, sino cómo se redistribuyeron los 1.645.000 sufragios que sí aparecieron. Y ahí la cosa se volvió quirúrgica.

El 30,15 % de Adorni: voto huérfano que encontró a su vocero

Cuando Manuel Adorni—casi un “outsider insider”—marcó 30 %, el PRO viejo guardia se atragantó con la medialuna. ¿De dónde salieron esos 500 000 votantes? No vinieron de Marte: son huérfanos del centroderecha que en 2021 engrosaban la bolsa de Juntos. Hastiados del manual de buenas maneras de Rodríguez Larreta y del tono tibio de la UCR, migraron hacia la estética TikTok-liberal del vocero, atraídos por la frescura de decir lo que muchos piensan y pocos se animan. No es un voto ideológico sólido; es bronca líquida que hoy compra la consigna “menos Estado y más coraje” y mañana puede mudar de nido si la inflación vuelve a mordernos el tobillo.

El 30,15 % de Adorni: voto huérfano que encontró a su vocero. Foto: Noticias Argentinas.

El 27% de Leandro Santoro: neurálgico, no neurálgico; ni ganó ni perdió

Leandro Santoro—lo llaman así porque analiza el peronismo como un laboratorio neuronal—sacó su tradicional voto PJ porteño: 24 % redondo. No sorprendió, no enloqueció a nadie: ni fu ni fa. En una Ciudad estructuralmente adversa, mantuvo la bandera bajo la tormenta y eso, para el peronismo capitalino, ya es fiesta. ¿Por qué no crece? Porque el votante peruca del conurbano que se muda a CABA llega con la billetera flaca pero el chip más liberal que su prima de Lanús. Santoro conserva el corazón azul-celeste, pero la Ciudad le exige un upgrade que aún no encontró.

El PRO al borde del colapso: ¿dura sólo un 15 %?

La noticia que duele en Uspallata es el 15 % que quedó para el PRO puro. En las últimas cinco legislativas, la marca amarilla empujada por la coalición Juntos promediaba 40 % o más. Los socialistas, la UCR, la troupe de Carrió y el propio macrismo cabalgaban juntos. Hoy, descascarados, ese caballo trota cojo. Queda el núcleo duro de palos amarillos—un voto identitario que no pasa de la Recoleta a la Fragata Sarmiento. ¿Es su techo? Si el PRO no re-oxigena su relato y no acepta una alianza vertical con el fenómeno libertario, se quedará en ese 15 % como un partido boutique: caro, prolijo y marginal.

El PRO al borde del colapso: ¿dura sólo un 15 %?.

Foto: Noticias Argentinas.

Horacio Rodríguez Larreta: el 8 % que nadie esperaba… o sí

El ex jefe de Gobierno cosechó en la línea propia apenas 8%. Similar a Adorni en origen social, distinto en perfume. Estos votos salieron de vecinos moderados que no se sienten cómodos ni con el “vamos por todo liberal” ni con la épica kirchnerista. Es un centro cada vez más estrecho, que en tiempos de grieta colosal termina invisible. El larretismo se creyó GPS, pero resultó brújula sin norte.

Participación en picada: política con gusto a café recalentado. Que 1,9 millones de porteños votaran en 2021 y ahora sólo 1,6 millones confirma que la política—toda—perdió la seducción. ¿Por qué?

Hartazgo económico: la agenda diaria se comió la agenda pública.

Representación pixelada: demasiados sellos, pocos proyectos.

Falla en la narrativa: nadie está contando una historia creíble de ciudad futura.

La gente sintió que elegir legisladores era “cambiar la lamparita” cuando se viene abajo el techo. Y se quedó en casa. Qué se viene de acá a 2027: ¿Ciudad amarilla, violeta o arcoíris?

Horacio Rodríguez Larreta: el 8 % que nadie esperaba… o sí.

Foto: X (@horaciorlarreta)

La apuesta es clara:

Si el PRO no se reinventa y no se abraza a una fórmula híbrida con los libertarios, quedará reducido a comité de nostalgia.

Los libertarios tendrán que demostrar que pueden gestionar sin convertir la ciudad en campo de batalla contra el “gasto político” que ellos mismos ambicionan ocupar.

El peronismo deberá romper su techo porteño. Sin renovar cuadros y discurso, seguirá siendo oposición de referencia, pero nunca alternativa real.

La UCR y los socialistas meditarán si ser “bisagra” o sumarse a la ola liberal para sobrevivir.

Mi pronóstico

Para 2027 la pelea por jefe de Gobierno tendrá tres colores:

Amarillo lavado (PRO residual o PRO-plus con aliado radical). Violeta libertario de alto octanaje. Mixto peronista-progresista que quiera surfear la avenida del medio con un discurso social-liberal.

La clave será quién cobre la escasa confianza ciudadana que queda. La política deberá hablar de salario, vivienda y futuro digital, no de cargos ni selfies partidarias. El que entienda esa partitura, gobernará.

Epílogo: política, ponete las pilas

La Ciudad dio un mensaje de hierro: no hay más cheques en blanco. El voto porteño migró como bitcoins: rápido y sin emoción, de una billetera a otra.

Si los partidos no actualizan firmware, la próxima elección los encontrará con batería muerta.

La Ciudad gritó menos con la garganta y más con el silencio de las urnas. La baja participación le prendió la luz roja a una dirigencia enceguecida por internas y etiquetas. Si los partidos no cambian de combustible —menos marketing, más soluciones concretas—, en 2027 los porteños volverán a dejar el litro de confianza en reserva. Porque, al fin y al cabo, el voto porteño no es fiel ni traidor: simplemente se muda adonde vislumbra futuro. Juan Pablo Chiesa.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

