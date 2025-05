Las PASO, ¡afuera! y la preocupación mendocina tras las elecciones porteñas

Una de las lecciones de los comicios legislativos de la ciudad de Buenos Aires es que la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) genera la dispersión del voto, ya que nadie obtuvo más del 30% y se presentaron 17 listas en busca de las 30 bancas que se pusieron en juego. La otra, que la apatía de la ciudadanía para ir a votar no está motivada por el deber de tener que ir a las urnas varias veces al año, como se creía cuando el Congreso decidió suspender las primarias y los porteños se sumaron. Las elecciones de este domingo 18 de mayo fueron generales y no existieron primarias previas, sin embargo, votó la mitad del padrón, algo que no sucedía desde 1997.

En el caso de CABA, quien más votos sacó fue Manuel Adorni, el candidato de La Libertad Avanza, quien sólo obtuvo el 30 % del 50% del padrón que fue a votar- el resto se ausentó-. Al no existir las primarias, la interna de todo el espectro de derecha y centro- derecha fue a cielo abierto: 16% obtuvo el PRO,- su peor derrota en 2 décadas-; 8,% el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta; 2,62% Ramiro Marra; entre otros. ¿Qué habría pasado si la elección de este domingo hubiera sido una PASO? ¿Habría existido otro sistema de alianzas? En Mendoza, se espera que tras el anuncio del pacto con La Libertad Avanza, el gobernador Alfredo Cornejo suspenda también las primarias, sin embargo, en el oficialismo ya hablan de que se trata de algo temporal y miran el 2027 con PASO incluidas.

La suspensión de las PASO fue impulsada por el Gobierno nacional en el Congreso, con el argumento de que generan un gasto excesivo al Estado y además, por el supuesto descontento que causa en la población ir a votar muchas veces. CABA tomó la misma decisión que la Nación y en sus elecciones anticipadas de este domingo 18 de mayo, se votó directamente en generales, sin pasar por las primarias.

Según el último registro estaban habilitados para sufragar 2.526.676 de ciudadanos empadronados, pero votaron sólo 1.645.043. Este número está en línea con lo que sucedió el domingo 11 de mayo, cuando cuatro provincias que desdoblaron su calendario electoral acudieron a las urnas con baja participación de su electorado. Hablamos de Chaco (52,1%), Salta (58,76%), Jujuy (63%) y San Luis (60,5%).

Los derrotados del domingo

Al Gobierno porteño le fue muy mal, quedó tercero, con un poco más de la mitad de los votos del primero, pero además, con las heridas del PRO repartidas entre otros postulantes, como Larreta. O a un Marra que le fue pésimo pero que podría haberle sumado unos votitos a Adorni, para que ganara más holgado. O incluso Abal Medina, el candidato peronista que podria haber cedido su punto a Santoro. De las 30 bancas que había en juego, La Libertad Avanza se llevó la mayor parte con la lista encabezada por Manuel Adorni: 11. En segundo lugar Es Ahora Buenos Aires, con Leandro Santoro a la cabeza, se quedó con 10.El resto se las llevaron el PRO (5), Volvamos Buenos Aires (3) y el Frente de Izquierda (1). La dispersión del voto pegó fuerte en el PRO.

En Mendoza, al Gobierno provincial le gustan las PASO. Las han impulsado históricamente. Pero este año, ante la inminente pacto con la Libertad Avanza, la hoja de ruta será otra: unificar las elecciones con las nacionales y por lo tanto, suspender las primarias. Esa situación no le genera ruidos momentáneos si los acuerdos son claros (las listas del Congreso con prioridad para LLA y las provinciales para Cambia Mendoza) pero ya piensan en el 2027 y hay preocupación.

Por ahora, los dos candidatos firmes para ser gobernador por Cambia Mendoza son el intendente de la Ciudad, el radical Ulpiano Suarez y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. El funcionario nacional llegó a donde llegó gracias al alto porcentaje de votos que sacó en la PASO del 2023 (el 25%). Si no hay primarias, ¿el candidato quién lo elije?

Pero volviendo al 2025, el peronismo mendocino está sufriendo la ausencia de las primarias. La Cámpora ya reflotó un partido para ir por afuera del PJ, aunque el sector de los intendentes, que conducen el partido, harán la convocatoria a una interna abierta que corresponde por ley ante la ausencia de primaria.. Sino se presentan y lo hacen por afuera, claramente, el PJ como le pasó la PRO el domingo, perderá votos.