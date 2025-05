Elecciones en CABA: Adorni ganó, Santoro segundo y el PRO tercero en su peor derrota en 20 años

Manuel Adorni, el vocero presidencial y referente de La Libertad Avanza, se posiciona como el gran vencedor de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar está el candidato del peronismo, Leandro Santoro, y tercera, aunque algo más relegada, Silvia Lospennato, del PRO. En el cuarto puesto aparece Horacio Rodríguez Larreta.

Con un 95,95% de las mesas escrutadas, el vocero presidencial alcanza el 30,14% de los votos; mientras que Santoro acumula un 27,36%. El PRO, en tanto tiene un 15,93% y el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta un 8,07%.

Ni bien se conocieron los primeros resultados oficiales, desde el búnker del PRO, Silvia Lospennato reconoció la derrota al decir que "no son los resultados que esperábamos", y agregó: "Nuestros valores están más fuertes que nunca. No se rindan porque yo tampoco me voy a rendir".

Una campaña bajo tierra: operaciones, fakes y fuego cruzado

La recta final de la campaña estuvo atravesada por un episodio que tensó al máximo las relaciones entre el PRO y sus exsocios libertarios. Todo estalló cuando se viralizó un video falso que apuntaba directamente contra Mauricio Macri y Silvia Lospennato, adjudicándoles declaraciones fuera de contexto y supuestas traiciones políticas.

La pieza fue difundida por cuentas asociadas a los trolls de La Libertad Avanza. La Justicia actuó rápidamente, identificó los perfiles detrás de la operación y ordenó su remoción inmediata de las plataformas digitales. Aunque no hubo sanciones penales, el hecho tensó al máximo el vínculo ya deteriorado entre el oficialismo nacional y el PRO porteño.

Desde el entorno de Silvia Lospennato calificaron la maniobra como "una bajeza sin precedentes", mientras que Macri rompió el silencio con una publicación en redes en la que apuntó contra quienes rompen "todas las reglas del juego. Son 20 años de relación con los vecinos de Buenos Aires, nunca tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude, ahora es uno digital. No me vengan que son uno twitteros sueltos, cuando el hombre mas poderoso de su gobierno Santiago Caputo tuitea estos videos hechos con inteligencia artificial, como el Gordo Dan, como Álvarez. Esta excusa no va mas".

El factor redes: entre la información y la manipulación

Durante toda la jornada electoral, las redes sociales jugaron un papel central. Desde temprano circularon bocas de urna falsas que intentaban instalar escenarios irreales: algunas daban ganador a Santoro por amplio margen, mientras que otras instalaban un supuesto "empate técnico" entre Adorni y Lospennato, contradiciendo los sondeos más sólidos.

Recién entrada la tarde comenzaron a circular las primeras bocas de urna serias y verificadas, que ya perfilaban la victoria del libertario. Sin embargo, la niebla digital generó confusión entre los votantes.

La apatía también votó

Uno de los datos más preocupantes de la elección fue la baja participación, llegando al 53,48% del padrón, muy por debajo del promedio histórico del 75% en la Ciudad de Buenos Aires. La cifra refleja un desencanto creciente con la política que ningún espacio logró revertir, pese a las estrategias desplegadas.

Un nuevo mapa en la Ciudad

Con el triunfo de Manuel Adorni, La Libertad Avanza consolida su presencia en la Legislatura porteña, desplazando al PRO de un rol dominante que sostuvo durante casi dos décadas. El resultado también deja a Santoro como referente estable del peronismo capitalino, y plantea incógnitas sobre el futuro de Juntos por el Cambio en el distrito.