Silvia Lospennato apuntó contra Adorni por "no dar la cara" y defendió los valores del PRO en la Ciudad

A 3 días de concretarse los comicios porteños del domingo 18 de mayo, la primera candidata a legisladora por Buenos Aires Primero (PRO) y diputada nacional, Silvia Lospennato, habló en una entrevista televisiva sobre el final de la campaña electoral.

"Lamento mucho que Manuel Adorni haya decidido no poner la cara, no acercar ninguna propuesta, que no le hemos escuchado en toda la campaña respecto a la Ciudad de Buenos Aires, parece que están haciendo campaña para octubre", inició su intervención Lospennato en diálogo con los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, en el marco del programa A dos voces, en la señal de noticias TN.

Al consultarla sobre el slogan de campaña libertario "Adorni es Milei", la diputada nacional contestó: "Pero Milei no va a estar en la Legislatura. No va a estar ni Milei, ni Macri, ni Cristina. Vamos a estar Santoro, Adorni y yo y los que los porteños decidan que estemos".

Sobre el acto de cierre de campaña realizado este miércoles en Recoleta por La Libertad Avanza, Lospennato puntualizó en las críticas de Javier Milei al PRO. A propósito, dijo: "No me sorprende porque lamentablemente el presidente nos tiene acostumbrados al agravio, a la falta de respeto. Pero bueno, es su estilo, un estilo que yo no comparto. Fomentar el discurso de odio nunca es una buena política, pero mucho menos hacerlo desde el Estado".

Sobre el final, Lospennato mencionó las propuestas de cabecera que piensa llevar a cabo en la Legislatura porteña de ser elegida legisladora. Entre ellas, se encuentran proyectos vinculados al combate de la ludopatía; contra el bullying, "principal causa de suicidio en adolescentes", destacó Lospennato; el grooming; y el acceso a la vivienda para menores de 35 años y distintos beneficios fiscales a los comercios y a las pymes que contraten personas mayor a 50 años.

"Votarme a mi es votar a una legisladora que se va a quedar en la legislatura, pero además, es darle mi banca a miles de porteños que se sienten representados por nuestros valores", concluyó la dirigente amarilla.