Silvia Lospennato refuerza su perfil anticorrupción y acusa al Gobierno de complicidad en la caída de Ficha Limpia

En el marco de las acusaciones cruzadas tras la caída de Ficha Limpia, y de cara al sprint final de la elección porteña del próximo domingo 18 de mayo, Mauricio Macri y la candidata a legisladora porteña y diputada nacional, Silvia Lospennato, hablaron respecto de las acusaciones de Javier Milei sobre que el expresidente habría mantenido un pacto con Cristina Fernández de Kirchner, y sobre lo que se pone en juego en la Ciudad.

"Desilusión infinita escuchar al presidente de la república un disparate cósmico", inició la conversación Mauricio Macri con Jonatan Viale en TN. Enseguida, Lospennato agregó: "Es una ley indispensable, y que además este era el momento ideal porque los argentinos no quieren sentados a los corruptos en sus bancas". En esta línea, añadió: "Y estaba todo dado. Lo había dicho Francos y lo había dicho Atauche, pero sobre todo lo dijeron todos los senadores, que estaban los votos. Lo habían dicho los misioneros que habían votado en diputados a favor. Mismo partido político en diputados votaron a favor y se dieron vuelta esa noche. ¿Nadie sabía que no se iban a dar vuelta?".

Silvia Lospennato apuntó contra el Gobierno nacional por la caída de Ficha Limpia.

Por otro lado, la diputada nacional señaló que el Gobierno actuó por impericia o complicidad. A propósito, subrayó que "si le avisaron a alguien del Gobierno, y el Gobierno no retiró la ley para cuidar la media sanción, es muy grave porque hicieron caer la media sanción, que es en definitiva lo que quería Cristina. Debe haber descorchado un champagne muy caro para celebrar la caída de la ley".

A su turno, el expresidente de Boca Juniors se metió de lleno en el armado nacional y en las disputas entre el espacio amarillo y el espacio del actual mandatario. En este marco, señaló "no dividir esfuerzos y capacidades peleando en la Ciudad de Buenos Aires por decisión de Karina Milei, no acordando en los distritos de todo el país", y afirmó que esta es una "decisión aprobada por Javier Milei".

"Es todo una falta de respeto, es un fracaso del Gobierno por impericia o por complicidad, pero es un fracaso del Gobierno. Rosa el ridículo pensar que pudo ser un pacto entre Macri y Cristina", acusó la primera candidata a legisladora porteña de Buenos Aires Primero (PRO), al tiempo que agregó: "No puede justificar lo que pasó, no puede decirnos a los argentinos la verdad, no quiere asumir el fracaso de la ley".

Además, Lospennato apuntó contra Javier Milei y el Gobierno libertario por no dirigir sus críticas a los senadores misioneros (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut): "En ningún momento los escuché hablando mal de los senadores de Misiones que se escaparon como rata por tirante. ¿Dónde salieron al otro día? Salieron a pegarme a mi".

Lospennato sobre las elecciones en CABA el próximo 18 de mayo

Silvia Lospennato y Mauricio Macri se preparan para el cierre de campaña.

De cara a los comicios del próximo domingo 18 de mayo en territorio porteño, la candidata manifestó que La Libertad Avanza equivocó el contrincante y que "el PRO no es el adversario y le están haciendo el caldo gordo al kirchnerismo". En parte, Mauricio Macri expresó que "desde que firmó el acuerdo con el Fondo, que Silvia Lospennato le salvó las papas del fuego, arrancó desde ese día a una sucesión de ataques a todo el mundo", y cerró: "Hay tanta oscuridad en Argentina, que haber empezado por acá y con la sensación de haber entrado en la oscuridad, no termina de clarificar por qué no salvó la media sanción".

La dirigente del PRO apuntó contra la administración libertaria por la decisión que tomaron en el distrito gobernado por Jorge Macri: "El verdadero adversario de la argentina es el kirchnerismo. Hubiéramos deseado que hubiera esta división. Nosotros no la buscamos, fue decisión de La Libertad Avanza dividir y dejársela fácil a Santoro". Macri remató: "La irracionalidad ha sido tanta que estamos bajo el riesgo de que Santoro pueda decir 'soy la primera minoría en esta votación'".

Al concluir la entrevista, de cara a los próximos comicios, el expresidente manifestó que "esta elección es clave porque se elige cuál es la mejor manera de cuidar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es una discusión entre la verdad y la mentira, entre Silvia Lospennato sí, o Silvia Lospennato no. Si Silvia miente, o si Silvia dice la verdad".

Por su parte, Lospennato concluyó: "El kirchnerismo va a poner más legisladores en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a tener que defender nuestra ciudad de los antivalores del kirchnerismo. La gente sabe que yo no me disfrazo de antikirchnerista, yo soy antikirchnerista, y esta, al final del día, es una elección de valores. Y me comprometo a sostener los valores con los que llegué hasta acá".