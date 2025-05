Lospennato y Macri cruzaron a Milei tras negar un pacto con Rovira: "Nos subestiman"

Las aguas no se tranquilizaron luego de la caída de Ficha Limpia en el Senado. La iniciativa, que contaba con media sanción en la Cámara de Diputados, no podrá volver a tratarse hasta el año que viene ya que perdió estado parlamentario. Sobre este tema, hablaron la diputada nacional y candidata del PRO para la Legislatura porteña, Silvia Lospennato, y el expresidente Mauricio Macri.

En una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul para LN+, Lospennato salió al cruce contra el presidente Javier Milei, quien grabó una entrevista que saldrá este lunes. Allí, el primer mandatario negó haber hecho un pacto con el exgobernador de Misiones Carlos Rovira para hacer “caer” Ficha Limpia, y mostró su celular para desmentir contacto alguno con el exmandatario.

“Yo también puedo mostrar mi teléfono donde tengo el compromiso del Presidente de que íbamos a tener ley de Ficha Limpia y no la tenemos. Eso es una verdad. Uno puede hablar con el teléfono de cualquiera y otros pueden hablar por uno. Me parece subestimarnos. Están subestimando también a la periodista con todo esto”, manifestó la dirigente amarilla, en relación a la periodista Mariana Brey.

A su vez, apuntó contra el espacio libertario, al asegurar que “no pueden darnos una explicación. No se ponen de acuerdo entre el jefe de Gabinete y el Presidente. No pueden explicarnos a los argentinos que no haya ley de Ficha Limpia. Que no haya ley de ficha limpia beneficia al kirchnerismo, beneficia a la impunidad, a los corruptos ya juzgados”, y acusó a Javier Milei de no emitir críticas a Carlos Rovira ni a los senadores misioneros que no apoyaron la iniciativa: "No salió a decir ‘nos traicionaron los senadores de Misiones, me traicionó Rovira, el jefe de los senadores de Misiones’. Por el contrario, salió a acusarnos a los que venimos luchando por esta ley hace años, con Gastón Marra y Fanny Mandelbaum”.

Mauricio Macri cruzó a Javier Milei y destacó la figura de Lospennato.

Por su parte, Mauricio Macri señaló que “se está castigando otra vez la reputación de la Argentina, en un momento en el que el rumbo económico está en la dirección correcta y necesitamos del apoyo del mundo. Es difícil pedirle a alguien que venga a invertir a un país donde las reglas de juego las puede poner un delincuente. Realmente estamos en un momento muy triste”.

“Volvimos a tocar el piso, pero no tenemos que dejar que la oscuridad y los poderosos se salgan con la suya”, apuntó el expresidente de Boca, quien a su vez, destacó la figura de Silvia Lospennato: “Hay una sola novedad en esta elección, un solo hecho de frescura: la actitud y el compromiso de Silvia. Uno la ve a ella y no duda que tiene un compromiso honesto con la política. Se siente orgullosa de ser diputada y quiere hacer las cosa bien. Yo estoy tranquilo porque hay esperanza para el futuro. Esta mujer y dirigentes jóvenes de nuestro partido tienen un compromiso con la verdad. Saben que la Argentina tiene que ser un país sensato”, dijo.

Finalmente, Mauricio Macri concluyó que “las explicaciones sobre Ficha Limpia las tiene que dar el Gobierno", y subrayó: "Las cosas no cierran. El Presidente dice que no estaban los votos, el jefe de Gabinete dice que sí estaban. Y mientras tanto, hay dos votos que desaparecieron. Tiraron al demonio todo el trabajo de tantos años”.