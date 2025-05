Escándalo por Ficha Limpia: certezas, frustración y presunciones

Con la no aprobación en el Senado por la falta de un voto, se frustró la voluntad y esperanza de una amplia mayoría de argentinos. Los pronósticos durante los día previos aseguraban 38 adhesiones, una más de las necesarias para convertir en ley el proyecto de Ficha Limpia.

Las encuestas señalan el alto porcentaje de adhesión que suscita en el pueblo una ley en ese sentido. Todas redondean entre un 70 y 80% de adhesión.

En la consulta diaria que MDZ plantea a sus lectores, de 8.000 participantes, el 81% se mostró de acuerdo con Ficha Limpia.

Subyacentemente pensemos lo que estamos analizando: la sanción de una ley para evitar que ladrones, delincuentes, corruptos accedan a cargos públicos para conseguir impunidad. Algo que naturalmente los ciudadanos debieran excluir por su propia voluntad mediante el voto y su continua adhesión, sin necesidad de ninguna norma específica.

Certezas

1) Cualquier persona con sus facultades normales no puede elucubrar que Silvia Lospennato, Mauricio Macri y el Pro en general, fueron los culpables de la derrota. Imposible. Todo lo contrario a la realidad.

El transcurso del tiempo y las declaraciones de Carlos Rovira han dejado a la luz cuestiones insoslayables.

Silvia Lospennato

Ya en su primer intento frustrado en diputados se dio la primera señal evidente. Todos los diputados libertarios no dieron quorum. Dos del Pro de la línea de Patricia Bullrich tampoco, por supuesto los misioneros y algunos otros más, descontando obviamente los peronistas y la izquierda. Extraño.

Ante el alboroto, el presidente Milei se comunicó con Silvia Lospennato, autora del proyecto e infatigable promotora junto a actores de la sociedad civil, que consiguieron 500.000 firmas de adhesión, en elaborar un proyecto propio mejorado y presentarlo cuanto antes. Lospennato adhirió y el proyecto fue aprobado en Diputados en sesiones extraordinarias. Adhesión completa de los diputados misioneros, como a todas las leyes enviadas o promovidas por el Gobierno.

Faltaba la instancia más compleja: el Senado de la Nación. Con alguna demora y previo negociaciones varias, se llegó a la instancia del día decisivo con declaraciones varias de certeza de tener 38 votos para aprobar el proyecto de Milei. Se necesitaban 37 votos positivos.

Lo afirmó el Jefe de Gabinete y lo aseguraron en declaraciones previas y el mismo día de la sesión el presidente del bloque libertario y varios senadores favorables al proyecto.

Aclaración necesaria: el peronismo todo el tiempo planteó que Ficha Limpia tenía un sólo propósito: proscribir a Cristina Kirchner. Argumento práctico políticamente, pero falaz. Ficha Limpia apunta a que todo delincuente con doble condena en el ejercicio de la función pública no pueda aspirar a ningún cargo público. Esa es la interpretación correcta.

La inesperada y sorprendente defección de dos senadores misioneros; no olvidar estos dos apellidos, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, frustraron la aprobación. Ley no aprobada y a esperar el 2026.

Asombro, decepción, bronca, impotencia, desazón se evidenciaron apenas expuesto el resultado entre quienes acompañaron el proyecto mientras huían rápidamente los dos misioneros, y festejaban efusivamente y algunos alocadamente los senadores peronistas. Uno de los más elocuentes, el sanjuanino Sergio Uñac, exgobernador y tendencia negativa en las redes sociales provinciales, luego de su indisimulada alegría.

Premio sorpresivo e inesperado para los peronistas. Resultó sugestiva la apreciación de una dolorida Lospennato apenas consumada la derrota: "La verdad pronto se va a conocer”.

Carlos Rovira: erigido en un verdadero patrón de estancia en su provincia, maneja a su antojo todos los hilos del poder desde hace un cuarto de siglo.

Impedido de ser reelegido indefinidamente, auspiciado en ese entonces por Néstor Kirchner, por la firme oposición liderada por el obispo Joaquín Piña con el apoyo del entonces arzobispo Jorge Bergoglio, cuando concluido su mandato auspició una reforma constitucional, decidió, ante el rechazo, desde la Legislatura provincial seguir manejando los destinos provinciales.

Lo hizo y hace con éxito y mano firme, demostrando poder omnímodo, riqueza creciente, siendo oficialista permanente para negociar recursos nacionales para Misiones y lo dejó expuesto burdamente en el Senado hace días. Un verdadero mandamás señor feudal.

Su afirmación ante más de 100 personas, en una reunión habitual que preside con representantes y funcionarios, que denominan La Previa, donde los alecciona, de que había instruido a los dos senadores a que votaran en forma negativa por pedido de Javier Milei. Claro y preciso.

También arropó, felicitó y solicitó aplausos para los dos senadores. Con obviedad, retribuidos, sin ninguna vergüenza.

No rebatido por el presidente y con afirmaciones en contrario débiles y hasta insólitas por Guillermo Francos; “el presidente no tiene el número de teléfono de Rovira”.

Los legisladores misioneros y el pueblo de Misiones:

Es obvio que diputados, representantes del pueblo y senadores de la provincia, pueden y deben actuar articulados políticamente con las autoridades provinciales. ¿Sin límites, pruritos, ni ninguna autonomía?

Se convierten en títeres del “dueño” de Misiones, sin objeción alguna, pensamiento propio y en seres humanos carentes de dignidad.

El pueblo misionero, ¿no reacciona hace un cuarto de siglo, frente al vasallaje obvio y obsceno al que es sometido continuamente? Es posible que por conveniencia, prudencia asemejada a la cobardía o desinterés inexplicable, se someta por acción u omisión a este destrato institucional y vasallaje inadmisible. A tener en cuenta y revisar por los mismos misioneros. ¿Son vasallos o seres libres e independientes?

El Gobierno:

El silencio presidencial y el de su círculo férreo e incluso de los comunicadores a todo tiempo sobre la afirmación de Rovira, más la agresividad contra Macri, Lospennato y el Pro, sumando “periodistas ensobrados, mandriles de todo tipo, econochantas, siembran dudas acerca de su intención declamada de combatir la casta y el verdadero propósito de la caída de Ficha Limpia.

Presunciones:

Ante el panorama, luego de la caída de Ficha Limpia abundaron presunciones de variado tipo:

A) De aprobarse esa ley, la mayor beneficiada sería Lospennato y por consiguiente el Pro en las muy próximas elecciones a concejales en CABA, a quien hay que esmerilar hasta pasarlo a mejor vida. Demasiado mezquino, si fuera cierto, ante el daño causado.

B) Cambio de favores entre Cristina y Karina por el caso Libragate. Preocupa lo que pueda suceder en los tribunales de EEUU. No tanto en lo nacional.

C) Hay que mantener en la cancha a Cristina como sea. Con ella hay que competir, es la adversaria ideal. Debería recordar lo que pasó con Macri y una idea similar. Le significó a la Argentina el Gobierno de Alberto, Ella y Sergio.

Con la no aprobación de la ley han quedado conclusiones indubitables. La impunidad goza de buena salud, la denostada casta resiste y se multiplica; tiene nuevos miembros; los anteriores denostadores, la agresividad extrema e innecesaria se incrementa, el ataque salvaje a políticos y periodistas no opositores aparece como torpe e irrazonable y la prudencia política escasea (no es lo mismo que tibieza o indecisión).

Es imprescindible fortalecer los conceptos republicanos (sin amedrentarse por la descalificación de ñoños republicanos), reiterar con firmeza y convicción la necesidad de transparencia y combate a la corrupción, denostar y combatir el autoritarismo, venga de donde venga y en tiempos electorales emitir el voto con conciencia, inteligencia y dignidad, sin servilismos ni dependencias. Es el pueblo soberano.