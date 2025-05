Silvia Lospennato redobla la apuesta: "Votar al PRO en la ciudad garantiza que ningún corrupto se siente en una banca"

Prioridad a los porteños, ley Anti-Trapitos, programa de vivienda joven, baja de impuestos. Son varias las propuestas que la lista de Silvia Lospennato, candidata porteña por el PRO, lanza en esta nueva carrera electoral, pero su proyecto clave es el que mantiene en vilo al Congreso y al Gobierno de la nación: Ficha Limpia. Mientras piensa dar la pelea a nivel nacional para que se retome la iniciativa, también pretende bajarla a la capital del país.

Antes de ser diputada nacional, se convirtió en madre de dos hijas. Y previo a ello, también fue la primera universitaria de toda su familia. Lospennato ahora redobla la apuesta del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires encabezando la tropa de candidatos a legisladores de cara al 18 de mayo, con varias iniciativas y nuevos desafíos para la hegemonía amarilla en el territorio.

Tras el rotundo rechazo de Ficha Limpia, la candidata puso en cuestión esta idea de que La Libertad Avanza y Unión por la Patria no sólo tienen valores diferentes a los del PRO, sino que podrían operar en sintonía. Lejos de lanzar conjeturas, exige que Javier Milei brinde respuestas sobre lo ocurrido.

- Un tema que fue muy relevante la semana pasada fue la caída de Ficha Limpia, ¿cómo te sentís con el fracaso de la ley?

- Estoy indignada, frustrada y con mucha bronca. Creo que el gobierno nacional nos debe una explicación de por qué se cayó la Ficha Limpia; de por qué se malogró el trabajo de miles y miles de argentinos que desde el Movimiento Ciudadano Ficha Limpia empujan esta ley, y de millones de argentinos que están hartos de que la política se garantice a sí misma impunidad. Con la caída del proyecto ganaron los corruptos y perdieron los argentinos. Si hay una ley anti casta que la gente reclama es Ficha Limpia, por eso estoy profundamente decepcionada por la actitud del presidente, tienen que hacerse cargo de lo que pasó, son los únicos responsables de no haber garantizado que sus aliados misioneros la votaran cuando hace un año y medio que les votaron todo menos esta ley. Las declaraciones de ex gobernador (Carlos) Rovira diciendo que los senadores de Misiones cambiaron su voto por un pedido de Milei. Y el presidente no ha salido a desmentirlo, que es algo gravísimo para la institucionalidad de nuestro país. Con Ficha Limpia no hay que bajar los brazos, tendremos que empezar de nuevo y seguir luchando hasta que sea ley.

- ¿Qué te motivó a meterte en la política, a estudiar Ciencias Políticas?

- Yo creo que la política bien entendida es el lugar donde uno puede hacer transformaciones grandes que cambian la vida de muchas personas. Cuando uno está en el servicio público, y sobre todo en un lugar de representación, estás siendo la voz de un montón de gente que no tiene esa oportunidad y hay que tomarse ese trabajo con mucha responsabilidad. Cuando me toca debatir cualquier ley en el Congreso, para mí es muy importante estudiar el tema, comparar la legislación internacional, si es una ley sobre la que ya se debatió en la Argentina. Me gusta conocer profundamente qué es lo que vamos a hacer. A su vez, es una gran oportunidad; aunque creo que cualquier ciudadano en lo más chiquito o en lo más grande puede transformar su comunidad, su barrio, cuando tenés esta oportunidad de representar a millones de personas, te lo tenés que tomar en serio.

- Vos en Congreso siempre fuiste una gran impulsora de lo que es Ficha Limpia, ahora lo querés traer acá a la Ciudad, pero habías dicho de una forma más estricta, ¿cómo es esto? ¿Cómo querés hacerlo?

- Hace 9 años que yo presenté la primera ley de Ficha Limpia a nivel nacional; algunos pueden pensar que alcanza con presentar un proyecto de ley y que rápidamente eso se sanciona. La verdad es que no, sobre todo cuando uno hace leyes que producen cambios muy profundos. Tenía una ficha limpia más ambiciosa, pero ir consiguiendo los consensos hizo que la ley que sale es la que conseguís con los 129 que están de acuerdo. La que vamos a aprobar a nivel nacional es una ficha limpia que incluye delitos de corrupción, todos los delitos contra la administración pública, pero a mí me gustaría en la Ciudad de Buenos Aires que fuéramos más allá.

- ¿Cómo?

- La ficha limpia que se fue aprobando, y ya tenemos nueve provincias de la Argentina con esta ley, fue incorporando otros delitos. Algunos tienen delitos contra la integridad sexual, otros tienen otros tipos que cada provincia decidió que para su realidad se tenían que aprobar. Yo creo que en la ciudad debe incluir la totalidad de los delitos que tengan penas de prisión. Nos va a garantizar a los ciudadanos que los que accedan a un cargo público o los que se sienten en una banca en la legislatura porteña, sean personas que tengan una calidad ética más parecida a la de los vecinos. Cuando un corrupto se sienta a ocupar una banca del Congreso, además de conseguir fueros para no cumplir con la justicia, lo que está haciendo es representar mal a los ciudadanos, porque la gran mayoría de los argentinos son personas honestas. Entonces, no es justo que los corruptos pretendan ser sus representantes. Eso es lo que está profundamente detrás de este proyecto, que conseguimos la media sanción. El 7 de mayo el Senado tiene convocada una sesión.

- Sí, así es.

- Ese día vamos a ver quiénes se sientan a aprobar la ficha limpia, ahí se terminan todas las especulaciones. El que se sienta y vota la ficha limpia está en contra de la corrupción, y el que no se sienta está a favor de la impunidad en la Argentina. En la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires el año pasado estudiamos a un voto de que se consiguiera; acá se requieren 40 votos para que lo podamos este hacer ley. Por eso es tan importante que el 18 de mayo los porteños elijan a personas que representen sus valores. A mí me preocupa mucho que producto de esta división de la oferta electoral el kirchnerismo gane la ciudad de Buenos Aires, porque el kirchnerismo representa los antivalores de los porteños, siempre despreció la cultura del trabajo, el esfuerzo, el mérito, las cosas en las que creemos los porteños, la república, la ética pública, la buena gestión.

Lospennato es la autora del proyecto original de Ficha Limpia. Foto: Analía Melnik/MDZ

- El PRO gobierna la ciudad desde el 2007, entre medio pasó por gobiernos nacionales kirchneristas, pero ahora hay una oferta electoral que quizás beneficia al kirchnerismo. Manuel Adorni desde La Libertad Avanza se presenta como la nueva alternativa, ¿qué los diferencia a ustedes de él?

- Muchísimas cosas. La primera es que nosotros tenemos un equipo, gestión, una historia para mostrar en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos, hacemos y podemos hacer en el futuro. Tenemos propuestas concretas. Te pongo algunos ejemplos bien concretos. Hoy tenés un SAME que va a estar en 5 minutos con la mejor tecnología, le hemos incorporado hasta helicópteros para que llegue rápido a asistir. Construimos este sistema de salud y emergencias modelo en el país. Fuimos para que la gente en el hospital público también tenga una historia clínica digital, y ahora podemos ir por la ley de telemedicina. Y queremos darle prioridad a los porteños; tenemos un desborde del conurbano; nos divide la General Paz, pero del otro lado gestiona el kirchnerismo, donde un montón de personas no encuentran soluciones a sus problemas y por eso tienen que viajar y venir a buscar las soluciones al hospital público o a la escuela pública en la ciudad. Quiero ir a la movilidad eléctrica, este es el paso que ya viene y en la Ciudad vamos a tener en muy poquito tiempo, no solamente colectivos eléctricos, los trambuses, una línea de subte eléctrica. Una Ciudad que nunca se queda quieta, que siempre está avanzando.

- Hablando de no quedarse quieto, cambiar, hay algo que me quedó del debate. Abal Medina en un momento comenta que fue tu profesor, te conoce de hace años, y te pregunta en qué te convertiste, ¿Qué le contestarías?

- Creo que me convertí en una buena versión de aquella alumna aplicada que él conoció en la Universidad de Buenos Aires. Él fue mi primer profesor, lo tuve en el CBC y después lo tuve en una de las últimas materias de la carrera, Sistemas políticos comparados. Me vio al principio y al final de la carrera. Creo que la educación pública y mi formación como politóloga me sirvió, pero si me pregunta en qué me convertí, seguramente en una versión mucho más preparada. En la primera universitaria de toda mi familia ampliada. Una persona responsable con su trabajo, que todos los días se compromete con cumplir bien su rol en el Congreso. Me convertí en mamá, tengo dos hijas adolescentes. En una mujer que trabaja para que otras mujeres tengan oportunidades de insertarse en el mercado laboral. No sé él, pero mis papás están bastante orgullosos de la mujer en la que yo me convertí.

NPA: La entrevista fue grabada en dos partes, antes y después del rechazo del proyecto Ficha Limpia.