Kicillof destacó la “justicia social” del papa Francisco y apuntó contra una “decisión criminal" de Javier Milei

En medio del duelo nacional por la muerte del papa Francisco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó la figura del sumo pontífice como "el vocero más importante de la justicia social" y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei tras cumplirse 500 días de la suspensión de la obra pública a nivel nacional. "Es una decisión criminal, basta Milei de ocasionarle este daño al pueblo argentino", lanzón el mandatario bonaerense.

En un acto en la sede de la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam), Kicillof se mostró rodeado de intendentes bonaerenses para mostrar músculo de cara a las próximas elecciones en su distrito y remarcó: "El topo que quiere destruir el Estado se tiene que quedar afuera de de la provincia de Buenos Aires y no puede estar en los concejos deliberantes y en la legislatura bonaerense".

"El parate que está haciendo el Gobierno nacional en la obra pública, en educación, salud, vialidad, infraestructura social básica, es una decisión criminal, porque son hospitales y escuelas que no se abren, rutas que están en mal estado. Basta Milei de ocasionarle este daño al pueblo argentino", sentenció Kicillof en uno de los pasajes de su discurso, donde cuestionó "el discurso de lo inevitable" que plantea el Ejecutivo nacional donde "tratan de convencer de que no hay alternativa".

Rodeado de intendentes, Axel Kicillof reclamó por los 500 días sin obra pública nacional.

En ese sentido, el bonaerense subrayó que "es un discurso de un sufrimiento necesario que fracasó mil veces" y sostuvo que "Milei no tiene nada de novedoso". "No está inspirado por sus perros ni por los economistas que representan sus nombres. Es el plan de ajuste ortodoxo convencional que se aplicó mil veces en Argentina y fue una verdadera estafa", disparó.

Luego, el gobernador advirtió que el freno en la obra pública generó "100 mil puestos de trabajo de la construcción perdidos, de los 440 mil que se perdieron" desde diciembre de 2023 y aseguró que "la criptoestafa de Milei es un poroto al lado de la estafa que le está haciendo al pueblo argentino".

En ese marco, Kicillof explicó que "la obra pública es un círculo virtuoso" debido a que "produce algo que va a traer bienestar" pero también "genera trabajo, más producción, más industria nacional y una movilización enorme que genera más consumo". "Es evidente, el único que no lo entiende es Milei", criticó.

Por eso, el dirigente de la oposición llamó a "darle expresión electoral" al reclamo e "ir a las urnas para que se vote no por el pasado, los austríacos y teorías que no sirven, sino por un futuro mejor". Una vez finalizado su discurso, Kicillof firmó junto a los intendentes presentes en el acto un pedido de acceso a la información pública dirigido al Gobierno nacional sobre el estado de ejecución de las obras públicas a nivel nacional y en particular en relación a aquellas situadas en la provincia de Buenos Aires.

Tras finalizar el acto, Kicillof firmó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Gobierno nacional sobre el estado de ejecución de las obras públicas.

El recuerdo de Francisco

Al comienzo de su discurso, Kicillof lamentó la partida de "un argentino que marcó rumbo a escala internacional" y enfatizó que "con el papa Francisco se va el vocero más importante de la justicia social".

"Nos deja una obligación, hay que llenar ese espacio. No podemos simplemente lamentarnos con la pérdida. Más allá de lo que resuelvan los cardenales en el Vaticano, el papa Francisco nos ha dado a todos la misión de sostener esas ideas en momentos difíciles, donde una ultraderecha desalmada y cruel ha planteado una guerra contra los inmigrantes, los desplazados, el sálvese quien pueda, que el propio Francisco marcó claramente como ya obsoletas y fracasadas", expresó el gobernador.

En ese sentido, Kicillof afirmó que "se inicia una etapa donde cada uno de los que escuchó su evangelio tiene una misión y una obligación a nivel local, familiar, en cada uno de los planos de la existencia cotidiana" de "hacer realidad la palabra de Francisco, más allá de las disputas y las discusiones". "Millones de Franciscos ha dejado el papa", remarcó.