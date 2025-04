La oposición estalló y destrozó a Milei por su discurso sobre las islas Malvinas

El discurso de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas generó una avalancha de críticas por parte de la oposición. Uno de los primeros en disparar fue el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, quien se mostró particularmente molesto al sostener que las declaraciones de presidenciales “atentan contra el reclamo legítimo de Argentina” y constituyen “un insulto a los excombatientes de Malvinas”.

Lousteau subrayó que “Las Malvinas son argentinas por derecho y por historia”, y se mostró desconcertado por las afirmaciones de Milei al respecto. En una serie de preguntas que reflejan su postura, el titular de la UCR comparó el conflicto con otros procesos históricos, como el de la India bajo el dominio británico: “Gandhi les preguntaba a los ingleses en la India si preferían ser indios, o simplemente exigía que abandonaran su territorio? Me perdí… ¿Ahora les preguntamos a los representantes de la potencia colonial si preferirían ser argentinos? ¿El presidente está a favor de la autodeterminación de los colonos?”, expresó el senador radical, dejando en claro su desacuerdo con la postura del mandatario.

La polémica se desató luego de que Milei se refiriera al principio de autodeterminación de los pueblos en relación a las Islas Malvinas, un concepto que ha sido utilizado por algunos para justificar la presencia de población británica en el archipiélago. Sin embargo, el reclamo argentino sobre las islas se basa en su soberanía histórica y territorial, y es un tema sensible para el país, particularmente para aquellos que lucharon en la guerra de 1982.

En este contexto, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, también se sumó a las críticas, publicando en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que Milei, como “admirador de Margaret Thatcher”, no puede “desconocer” que el argumento de la autodeterminación no puede utilizarse para justificar la violación del principio de integridad territorial de Argentina. Ferraro enfatizó que el derecho a la autodeterminación, según las normas del derecho internacional, no puede ejercerse dentro de las fronteras de un Estado soberano.

?? GRAVE POSICIÓN DE MILEI SOBRE MALVINAS.



El admirador de Margaret Thatcher no solo tiene que recordar, sino que no puede desconocer que el argumento de la “autodeterminación” de la población en Malvinas no puede usarse para justificar la violación al principio de integridad… pic.twitter.com/pL0UsQFGeC — maxi ferraro uD83CuDF97? (@maxiferraro) April 2, 2025

"En 1833, el Reino Unido expulsó a las autoridades argentinas y estableció una administración colonial, con una población implantada", recordó Ferraro, haciendo referencia al origen del conflicto y reafirmando la postura histórica argentina sobre la soberanía de las islas.

Además, el presidente de la Coalición Cívica apeló al juramento de Milei como presidente de respetar la Constitución Nacional, recordándole la Disposición Transitoria Primera, que establece el “deber irrenunciable” de trabajar por la recuperación del territorio de las Malvinas y el ejercicio pleno de la soberanía, “respetando el modo de vida de sus habitantes”.

A lo largo de la jornada, diversos sectores políticos y sociales se expresaron en contra de las declaraciones de Milei, al considerarlas una distorsión de la postura tradicional de Argentina sobre las Malvinas. A pocos días del 2 de abril, fecha de la guerra por la soberanía de las islas, las críticas al presidente han puesto en el centro del debate la postura del gobierno frente a uno de los temas más sensibles de la política exterior argentina.