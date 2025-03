Mauricio Macri duda en un tema crucial pero frena a los PRO con peluca

“Mauricio Macri hoy no sería candidato a nada. Mantiene una imagen negativa muy alta, y con la positiva no alcanza”, le confesó a MDZ uno de los consultores que más y mejor trabajan en el mundo cambiemista. Si bien su ponderación es similar a la que tenía en la previa de asumir como presidente de Boca Juniors, ahora “no representa lo nuevo. Y, lamentablemente, para los más jóvenes está en el mismo barco del fracaso, como el kirchnerismo”.

Esta es la principal conclusión a la que llegan en el búnker de Balcarce y Belgrano cada vez que se analizan las diferentes hipótesis para competir en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Por eso es que Diego Santilli fuerza en cada oportunidad la unión con La Libertad Avanza “a como dé. Ya lo hicimos en 2013 con Sergio Massa y no se nos cayó ningún anillo. Ahora, ¿por qué hay tanto quilombo?”, se pregunta.

Santilli cree, además, que Milei no es lo mismo que Massa, aunque la opinión pública ubica al “Colo” más cerca del exministro de Alberto Fernández que del propio presidente cuando divide dirigentes entre casta y no casta.

El actual diputado nacional es, junto con Guillermo Montenegro, el jefe comunal de General Pueyrredón, uno de los más acérrimos defensores de una alianza con los libertarios a como dé; pero chocan con la consideración de Macri y los más cercanos de sus referentes. Inclusive, los territoriales que apoyaron la candidatura del “Colo” en las últimas PASO no quieren saber nada de tener relación con los libertarios.

Mucho menos creen que la puerta de ingreso al mundo oficialista pueda ser Patricia Bullrich, quien en las últimas horas nuevamente se trenzó y le recordó viejos desencuentros al expresidente de la Nación. “Nos peleamos mal en las PASO, que fueron destructivas. Y donde ganamos o perdimos, jamás quisieron integrarse con nosotros”, recordaba el referente territorial macrista. “Ahora, si nos pueden matar, nos matan”, reconoció.

La gran dificultad que tiene el PRO como la UCR, que el próximo lunes realizarán un plenario conjunto para unificar una estrategia frente al gobierno de Axel Kicillof y mostrar musculatura para un posible cierre con La Libertad Avanza, es que carece de frescura y ya no es la novedad. Por eso hurgan y esperan un “milagro” para que aparezca ese referente que canalice las preocupaciones de lo que Mauricio Macri dio en llamar “viejos meados”. Por ahora descartan la opción de Facundo Manes, quien no pudo construir o consolidar la relación con sus propios aliados radicales. "María Eugenia Talerico está mucho mejor para nuestros votantes", consideró un amigo del expresidente.

Macri propone un claro corte sobre algunos temas y en otros deja en claro su apoyo, como lo es el fin del déficit fiscal y la apertura económica. Disiente en muchas de las formas y sostiene que no cuidar a las instituciones con nombramientos de jueces como Ariel Lijo no ayuda para consolidar este proceso. Sin embargo, algunos PRO ni siquiera quieren correr el riesgo de quedar pegados a una crítica menor.

Como Macri, LLA también privilegió el relato y destrata a sus posibles y necesarios aliados

El límite con ser parte del mileísmo nace del propio oficialismo, algo que no se sabe por qué no lo notan quienes quieren volcarse a participar de Las Fuerzas del Cielo. Para los negociadores del oficialismo, tal cual cierra últimamente Santiago Caputo cada definición en X, TMAP, que traducido es “todo marcha de acuerdo al plan”. Caputo no coincide mucho con Karina Milei, sobre todo en su elección de ejecutores políticos, y más de una vez quiso armarle una corriente paralela a su brazo ejecutor, Sebastián Pareja. No obstante eso, los dos coinciden en que es preferible “secar al PRO”, quitándole de a uno o varios de sus dirigentes, antes de acordar con ellos. Una vez que “se pintan de violeta, vemos”, confesó un referente muy cercano a la Casa Rosada.

Pareja cumple órdenes y no se aparta un milímetro de lo que le pide “El Jefe”, aunque sí tiene algo en claro: defiende a los propios contra viento y marea. Originarios de antiguas agrupaciones o desprendimientos del peronismo kirchnerista, la mayoría de sus lugartenientes en el Gran Buenos Aires tienen origen en lo más rancio del movimiento creado por Juan Domingo Perón. Pero al entender que “en ese electorado es donde nosotros tenemos que dar la pelea que no pudo dar el macrismo”, no piensa correrlos por más que vuelen carpetazos a diestra y siniestra sobre sus representantes. https://www.mdzol.com/politica/2025/3/3/la-oposicion-dialoguista-se-junta-porque-saben-que-javier-milei-no-los-quiere-1191928.html

Llamó la atención que el presidente de La Libertad Avanza bonaerense no haya pasado a saludar en la apertura de sesiones de Tres de Febrero, en la que Diego Valenzuela dio su discurso de inauguración. Valenzuela es el único intendente del Gran Buenos Aires que se pasó a LLA y se pintó de violeta, como se ejemplifica habitualmente, y es quien conduce el distrito más densamente poblado a cargo de uno que debería ser tratado como “propio”.

La suerte y el mal juicio de peronismo local lo ayudó a Valenzuela. Justificándose en la presencia de un nutrido grupo de vecinos que se oponen a la venta de terrenos municipales para inversiones privadas en algunos barrios, los ediles opositores no asistieron a la apertura oficial de sesiones ordinarias y le dejaron servido el argumento de que el peronismo, cuando no gobierna, obstruye y no escucha.

El intendente y quienes quieren sumarse al mundo libertario saben de sus ventajas comparativas con el resto de los actuales miembros libertarios bonaerenses. Él y sus antiguos socios Santilli y Montenegro están mejor rankeados que cualquiera de los libertarios. Sin embargo, como la marca vale más, a los Milei no los conmueve en nada quien encabeza el proceso, nuevamente volcado a un antiguo socio suyo, José Luis Espert.

Hagan lo que hagan, los nuevos participantes del mundo oficialista deben sortear las opiniones que, en privado, se ufanan de tener una “memoria de elefante” para siempre sacar un tema que incomodará a su posible nuevo socio.