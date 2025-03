Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri por los presos de la Ciudad

En las últimas horas se produjo un fuerte cruce en redes sociales entre Patricia Bullrich y Jorge y Mauricio Macri, en el marco de la continuidad de la polémica por el traspaso de presos al Servicio Penitenciario Federal.

Este miércoles, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, le pidió a la ministra de Seguridad un “plan con un calendario concreto” para que traslade a los presos de las comisarías porteñas a cárceles federales.

“Tengamos ya un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisión federal”, dijo el Jefe de Gobierno ante los cadetes en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Macri pidió: “Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños. Es tiempo de soluciones políticas concretas, avancemos juntos”.

“Insisto: no podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. El problema de los presos no se soluciona con un cambio de ministro. Es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la ministra Bullrich no desconoce. Lo decimos con respeto y firmeza; ministra Bullrich: estamos para ayudar, sí; pero las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles”, expresó. En las comisarías y alcaidías hay más de 2.400 presos alojados.

Al respecto, el expresidente acompañó el planteo mediante una publicación en redes sociales: “Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles”.

Tras los cuestionamientos de los referentes del PRO, la ministra no se quedó atrás y les respondió ese posteo al exmandatario. “Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo”, comentó la funcionaria.

“Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve. Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes”, cerró.

Patricia Bullrich: "Dejen de llorar"

Previamente, Bullrich emitió otro comunicado contra el Gobierno porteño, que dice: “Macri: Los compromisos se cumplen. Al no haberlo hecho generaron un problema y ahora quieren sacarse la responsabilidad de encima. Tu primo tiene sobre su escritorio un convenio de transferencia que, como se hizo con la Policía de la Ciudad, se puede resolver en pocos días”.

“Al transferir la policía en el gobierno del que fuiste Presidente debías pasar la justicia y los presos. No lo hiciste. Es fácil tener policía y dejar que los ciudadanos de todo el país le sigan pagando los presos a la ciudad. En el 2018 tu gobierno firmó un convenio para que la Ciudad se quede con el terreno de Devoto a cambio de construir una cárcel en Marcos Paz. En esa cárcel pusiste 60 millones de dólares siendo Presidente, el resto –que eran 70 millones- debía ponerlo la Ciudad”, se explayó.

“La Ciudad decidió no cumplir el compromiso y dejó de construir la cárcel que debía entregarse en el año 2020. Horacio Rodríguez Larreta y tu primo tuvieron 5 años la obra parada, generando más costos para los porteños. El año pasado, en lugar de continuarla, decidieron cambiar la empresa y la adjudicaron recién en diciembre de 2024, lo que demuestra que continuar la obra dependió y depende exclusivamente de la Ciudad”, consideró.

Para Bullrich, “todo este retraso hizo que en el año 2020 comenzaran a acumularse presos en comisarías y hoy, producto de ese incumplimiento, se llenaron las comisarías de presos”.

“Desde que comenzó tu primo le ofrecimos de todo, mandar presos al sur, construir modulares en terrenos del SPF, para que la policía esté cuidando vecinos y no presos, tampoco aceptó, mientras tanto desde que empezamos la gestión ingresamos más de 6000 presos de las comisarías de CABA. El 12 de diciembre firmamos una carta de entendimiento para transferirles el SPF, los presos y establecimientos. Está listo para la firma, pero claro hacerse cargo de la seguridad parecía algo que les daba glamour, por eso le pusieron bordo al uniforme. Pero tener presos es responsabilidad pura, sin rédito alguno. Hoy por 5 años de desidia se les acumularon más de 2000 presos, y vos me pedís que me los lleve. Dónde los llevaría si la cárcel donde debían ir la dejaron de construir. Sabes lo que significan 2000: una cárcel entera. Firmen la transferencia y dejen de llorar. Las cosas se solucionan, como los piquetes”, concluyó.