Presos en comisarías: Jorge Macri le reclamó a Patricia Bullrich "un plan concreto"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, pidió este miércoles un plan con un calendario concreto para trasladar a los presos de las comisarías porteñas a cárceles del Servicio Penitenciario Federal. El reclamo puntualmente dirigido a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, fue en el marco del primer día de clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se encontraban presentes los futuros policías y bomberos de la Ciudad.

Macri subrayó la necesidad de terminar con las discusiones que, según él, "solo perjudican a los porteños". A propósito, enfatizó: "Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños. Es tiempo de soluciones políticas concretas, avancemos juntos". En ese sentido, le pidió a la titular de Seguridad Nacional

El mandatario enfatizó que la presencia de más de 2.400 presos en las comisarías representa un peligro para la seguridad de la población y manifestó que “no podemos seguir teniendo presos donde no deben estar”. Asimismo, afirmó que el problema no se resolverá con un cambio de ministro, sino que es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, al cual se debe derivar la gestión de los internos.

Macri hizo un llamado a superar las diferencias partidarias y a trabajar juntos por el interés general: "Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con el interés general por sobre el interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños. Es cierto lo que usted dice; que todas las provincias tienen un sistema penitenciario. Pero todas las provincias también tienen un sistema judicial y nosotros no. Usted lo sabe muy bien. No nos pueden pedir sobre lo que no tenemos responsabilidad".

En este marco, desde el Gobierno de la Ciudad agregaron que en el 2024 el gasto total en gestión de detenidos fue de $70.161.000.000 y el costo promedio diario por detenido fue de $83.576.

Nuevo Plan de Flota de la Policía de la Ciudad

“Nunca antes la Ciudad de Buenos Aires había destinado tantos recursos a la seguridad. Eso significa más patrulleros y motos, más equipamiento, más tecnología, más obras en comisarías y alcaidías”, explicó el Jefe de Gobierno al presentar el Plan de Flota de la Policía de la Ciudad.

Con una inversión de más de $26 mil millones, la Ciudad está sumando vehículos para la Policía y en los próximos meses se incorporarán 120 camionetas, 60 motos, 40 cuatriciclos y 4 minibuses blindados con lector de patentes y cámaras 360.

El mandatario porteño estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Dr. Gabino Tapia; el secretario de Seguridad, Ezequiel Daglio; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló