La oposición dialoguista se junta porque saben que Javier Milei no los quiere

Días atrás, un asesor comunicacional que tiene fuertes vínculos con el peronismo pero no descuida sus relaciones con otras tribus políticas, comentó que “hay que encontrarle la marca a un nuevo producto que tenemos que poner en góndola porque los alimentos que hoy puede comprar la gente o son feos o están vencidos”.

Algo de eso vienen escuchando desde hace un mes, en pleno receso de verano, las autoridades más importantes del PRO y del radicalismo bonaerense. El centenario partido, antes del episodio de Facundo Manes, ya observaba que su “vejez, que en nuestro caso es experiencia” y esa lucha por ciertos valores lo podían transformar en “nuevo otra vez”. Algo de eso esbozó el presidente del bloque en la legislatura bonaerense, Diego Garcíarena, a sus correligionarios el miércoles pasado, que se juntaron en el comité provincial con el presidente Miguel Fernández y el ex vicegobernador Daniel Salvador para esbozar los primeros palotes de lo que sería la ahora confirmada reunión del 10 de marzo en La Plata junto con las autoridades del PRO, el presidente provincial, Cristian Ritondo, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, más allá de legisladores y los jefes comunales de ambos espacios.

En privado, los adoradores de una “oposición responsable”, que soñaba con la posibilidad de ser incorporados a Las Fuerzas del Cielo, cada vez tienen más certezas de que hagan lo que hagan y se lancen a sus brazos en la Casa Rosada no los van a tomar en cuenta para el próximo armado electoral.

El límite más fuerte es la obligación a pintarse de “violeta”, el color identidad de La Libertad Avanza. Lo es para la mayoría radical, inclusive la que ya públicamente se puso peluca, que todavía deambula en la proximidad de Patricia Bullrich y Diego Valenzuela para su integración formal. “Cada vez que estamos por cerrar nos ponen un nuevo obstáculo”, reveló uno de sus impulsores. Pero también lo es para los del PRO, que percibe que sus valores no están siendo representados por un “neo kirchnerismo”.

“¿Si hicimos alianza con Sergio Massa y nos escondimos en el Frente Renovador, por qué no podemos hacer lo mismo ahora en La Libertad Avanza?” se pregunta Diego Santilli, quien en aquel momento era funcionario porteño y quedó sin chance de suceder a Horacio Rodríguez Larreta cuando en 2015 fue nominado como vicejefe de gobierno. El ahora diputado nacional bonaerense es el representante PRO que mejor mide en toda la Provincia, pero los libertarios lo único que tienen para ofrecerle es la candidatura a primer senador provincial por la Primera Sección Electoral, la zona norte del conurbano, que es donde tiene hoy su domicilio “el colo”.

Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro son los impulsores de cerrar con los libertarios a como dé. Sin embargo, por lo menos Ritondo y Montenegro estarán en el encuentro de la semana próxima en La Plata que se hará para empezar a construir una alternativa similar a lo que fue Cambiemos.

Gobernadores ausentes y sin ganas de una estrategia nacional

La frescura y el relato anti kirchnerista ya no es de su absoluta propiedad. La habían empezado a perder con Juntos por el Cambio. Para la gente, mucho de eso se lo llevó Javier Milei aunque para los dirigentes la cosa es bastante diferente. “Sus representantes son impresentables, viudas de menemistas y kirchneristas que hacen de esas políticas un culto. No tienen nada que ver con lo que fuimos nosotros. Ahora, ¿cómo se lo explicamos a la gente y con quién?” es el gran interrogante que no pueden responder.

Ni siquiera Facundo Manes, protagonista de un ataque directo de la Presidencia de la Nación a través del asesor Santiago Caputo logra representar la amalgama de algo nuevo y confiable. Mucho menos lo es para los radicales como Máximiliano Abad, quien controla el partido en la Provincia de Buenos Aires, con quien se distanció casi definitivamente tras el cierre de listas de 2023.

Que las autoridades del PRO y la UCR se junten también puede tener una segunda lectura. Desconfiados entre sí, presumen que ambos se usan mutuamente para “levantarse el precio” frente a los armadores de Milei, encarnados en Martín y Lule Menem y siempre representados por Sebastián Pareja.

Quienes vieron que nada les importa lo que hagan los demás fueron el propio Valenzuela, que se sintió expulsado de su antiguo partido cuando desplazaron a su esposa Daniela Reich de la presidencia provisional del partido en la Provincia tras el cambio de jurisdicción de Jorge Macri, y en menor medida Roberto Costa, ex jefe de la bancada de María Eugenia Vidal que armó una corriente vecinalista que no duda en pintarse de violeta como antes lo hizo de amarillo.

Pareja y Karina Milei sostienen que no necesitan de nadie para ganar las próximas elecciones y, si la suerte acompaña al gobierno nacional con las transformaciones encaradas, serán ellos los que propongan al candidato que competirá contra el sucesor propuesto a Axel Kicillof por el peronismo kirchnerista renovador.

La fomentada y meneada idea de que “tenemos que estar todos juntos para que no nos pase los que nos pasó en 2023, que fuimos divididos y perdimos contra ellos” no entra en la consideración de los armadores electorales libertarios.

Para peor, ni los gobernadores radicales ni los del PRO tienen previsto apuntalar a sus candidatos en el territorio bonaerense. Ni Santilli ni Montenegro ni el propio Néstor Grindeti, echado de la Ciudad de Buenos Aires, tienen juego para poder proyectar sus ideas en el territorio bonaernse. Mucho menos quienes se atreven por la UCR, cruzados por enojos personales y una dependencia económica del gobierno nacional que paraliza a quienes conducen, bajo la supuesta condición de radical, los gobiernos de Corrientes, Mendoza, Santa Fé, Chaco y Jujuy.

La última reunión del PRO, con Mauricio Macri presente, no pudo emitir un comunicado sobre el criptogate o la designación por decreto de los miembros de la Corte Suprema, incluido Ariel Lijo, mientras que los radicales desconocen a Martín Lousteau y proponen proyectos que luego ellos mismos rechazan, tanto en diputados como en senadores. “Así, es muy difícil” se ríe para no llorar uno de los convocantes a La Plata.