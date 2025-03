Otros tiempos: Milei y Villarruel rendirán homenaje a los héroes de Malvinas por separado

Otros tiempos. Así podría definirse a la etapa que atraviesan el presidente de la Nación, Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel. Tiempos de lejanía y frialdad, propios de una novel que ya cuenta con varios capítulos y que refleja la distancia existente entre dos figuras que supieron conformar una fórmula electoral arrolladora. En ese contexto, surge el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas.

A diferencia del 2 de abril de 2024, no habrá acto compartido, ni risas cómplices, ni imágenes para el recuerdo. Milei será el protagonista del acto central que tendrá como escenario el mismo lugar que el año pasado: el cenotafio de Plaza San Martín. Esta vez, la diferencia la marcará la titular de la Cámara Alta, que decidió armar las valijas y volar a Ushuaia, donde será la cara visible de otro homenaje a los héroes argentinos.

El acto que se llevará los flashes y el foco de atención estará encabezado por el presidente y es organizado por la Casa Rosada. Obviamente, allí estarán las principales figuras del Gobierno, jefes militares y, según trascendió, muchos ex combatientes y familiares de Malvinas. La cita será en el barrio porteño de Retiro, lugar en el que pueden verse 23 escudos de las provincias, más el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Nación.

No habrá abrazo. La vice viajará al sur argentino este 2 de abril.

Como informó este medio, el ala dura del Gobierno había adelantado su decisión de no invitar a Villarruel al acto central. "No saldrá invitación de Casa Rosada ni tampoco de Defensa", señaló una alta fuente oficial, quien aclaró que Villarruel, hija de un héroe de la guerra, puede ser invitada por los veteranos.

Días atrás, la vicepresidente quedó envuelta en una nueva polémica. Es que durante la celebración por el “Día del Niño por Nacer”, Villarruel lanzó una frase "prohibida" en el vocabulario de Javier Milei cuando llamó a "construir una convivencia armónica, donde rijan la justicia social y la paz".

Inmediatamente, la reprimenda libertaria no se hizo esperar. La diputada nacional Lilia Lemoine apuntó directamente contra la vicemandataria: "Derrapó Vichacruel (otra vez). ¿Cuántas veces Javier Milei dijo que la justicia social era injusta, razón por la cual nos diferenciamos de la UCR y el PJ? Sabía que Victoria no era libertaria, pero no creí que era capaz de prostituirse ideológicamente para tener un cargo".