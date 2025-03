Jorge Macri reconoció que votó a Javier Milei, pero marcó algunas diferencias con el Presidente

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, contó que en el balotaje de 2025 votó a Javier Milei. Pero, aseguró que mantiene sus críticas a la gestión del líder libertario. "Yo lo voté y creo en muchas de las cosas que él plantea, pero tengo diferencias", afirmó durante una entrevista con El País.

Entre esas diferencias, el mandatario porteño señaló el estilo confrontativo de Milei y su impacto en la sociedad. "La utilización del verbo, el cómo nos manejamos. Hay un estilo en el mundo —y es parte del desafío para la centro derecha moderada— que tiene mucho que ver con lograr captar la atención. Esta atención muchas veces requiere posturas extremas, más llamativas, más disruptivas", explicó. En esa línea, destacó la importancia de actuar con prudencia cuando se lidera: "Cuando uno lidera y tiene responsabilidad, tiene que ser cauto".

Macri también expresó su desacuerdo con la postura libertaria de achicar al máximo el Estado. A diferencia de Milei, considera que la gestión pública debe ser eficiente, pero no prescindible. "No creo que al Estado haya que romperlo", sentenció, y defendió una combinación equilibrada entre inversión pública y privada para llevar adelante obras fundamentales en la Ciudad. En ese sentido, resaltó el avance en la construcción de la línea F del subterráneo: "Hace 25 años que no hacemos un metro nuevo y ahora lanzamos la obra del F, una línea que será muy importante".

Sobre su visión política, el jefe de Gobierno se posicionó en una centro derecha moderada y comparó al PRO con el Partido Popular español, diferenciándolo de espacios más radicales. "Lo que hacemos en el PRO es gestionar, ser respetuosos de la opinión del otro, respetar libertades individuales, no tener un pensamiento único, no querer imponerlo, defender las instituciones", detalló.

Jorge Macri y Javier Milei

Durante la entrevista, Macri destacó el perfil cosmopolita de Buenos Aires y la necesidad de preservar esa identidad urbana. "El elector de Buenos Aires es sofisticado. Quiere una ciudad cosmopolita, respetuosa, con diversidad, multicultural, multicredo, donde la libertad individual se ejerce, se respeta, una ciudad vibrante, con cultura, con desarrollo, pero profundamente humana", sostuvo.

Consultado sobre las críticas de su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, quien afirmó que percibe cierto malestar social en la Ciudad, Macri se mostró sorprendido. "Me sorprendió la actitud de Horacio, porque seguramente Mauricio tuvo muchas veces miradas críticas respecto de lo que hacía y nunca lo criticó públicamente", señaló. Además, enfatizó que el 80% del equipo que hoy trabaja en la Ciudad proviene de la gestión anterior.

El jefe de Gobierno también se refirió a la crisis económica y a las dificultades que atraviesan los sectores comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. "En el comercio minorista, en el servicio profesional o no profesional pequeño. Ese tejido social de clase media, que es muy identitario de la Ciudad de Buenos Aires, no levanta", lamentó. Sin embargo, manifestó cierta expectativa en que la mejora económica comience a alcanzar a distintos sectores.

Otro de los temas abordados fue la seguridad. En un contexto de reiteradas fugas de presos en comisarías porteñas, Macri defendió el reciente cambio de ministro de Seguridad y negó que el motivo haya sido el incidente. "La decisión no tiene que ver con la fuga de presos. La idea es que Waldo Wolff se incorpore a la campaña electoral", argumentó.

Finalmente, Jorge Macri habló de su discapacidad (padece neuropatía periférica), que se manifestó con mayor intensidad tras un bypass gástrico realizado en 2008. "Cuando llegué a la Ciudad me di cuenta que uno de los problemas que tiene la discapacidad es que es un tema del que no se habla", confesó, y reflexionó sobre la necesidad de visibilizar la problemática para reducir la discriminación y el prejuicio.