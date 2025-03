A un mes del escándalo, cuál es la situación de los Milei por el caso $LIBRA

A un mes de que Javier Milei publicara en redes sociales un mensaje de apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor colapsó tres horas después, el mandatario enfrenta denuncias en Argentina y Estados Unidos, investigaciones judiciales por presunta estafa y un creciente escrutinio político que se cierne sobre su Gabinete.



El pasado 14 de febrero, el presidente hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, de la que dijo que se dedicaría a "financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina" y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse tres horas después.



Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje, que fue fijado en el perfil del mandatario antes de ser eliminado horas después y seguido por otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar "interiorizado" de sus detalles.



Según la consultora Nansen, especializada en análisis del sector las criptomonedas, el 86 % de los inversores que compraron $LIBRA perdió dinero, mientras el resto logró obtener ganancias por 180 millones de dólares.



Solo en el país se presentaron alrededor de 200 denuncias contra Javier Milei, que se ordenaron bajo la investigación judicial a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, por los delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.



Las primeras medidas de prueba de las que se tuvo conocimiento, se impulsaron 7 de marzo, con el allanamiento de la casa del empresario Mauricio Novelli -supuesto punto de contacto entre el creador de $LIBRA- y el presidente Javier Milei, así como de las las oficinas de Tech Forum, evento en el que tuvo lugar el encuentro entre ambos.

Mauricio Novelli, otro de los apuntados, junto al presidente.





De acuerdo a una investigación publicada a fines de febrero por The New York Times, Novelli habría cobrado montos de entre 50.000 y 500.000 dólares a empresarios del sector cripto a cambio de encuentros con Javier Milei durante el evento de tecnología que él organiza, Argentina Tech Forum.



Se ordenó, a su vez, el allanamiento de la residencia de Sergio Morales, también investigado por el escándalo, quien ese mismo viernes presentó su renuncia como asesor en criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo en el que se desempeñó luego de un breve paso por la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei.



El exasesor de la CNV aparece vinculado al empresario Novelli por sus ingresos y egresos de la sede del Ejecutivo el pasado 11 de junio, en donde según los registros oficiales mantuvieron reuniones con Karina Milei.



En Estados Unidos, también se investiga el caso tras una denuncia radicada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados con el mandatario argentino y otros involucrados en el caso, como el estadounidense Hayden Mark Davis de Kelsier Ventures, el empresario singapurense Julian Peh y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Karina Milei también quedó en el ojo de la tormenta.



También se han presentado numerosas denuncias con la hermana del mandatario, Karina Milei, sospechada de ser quien intermediaba los denunciados pagos de los empresarios criptos interesados en hacer negocios con el Gobierno argentino; hecho por el que, no obstante, no ha recibido una imputación formal.



Si bien diputados de la oposición intentaron iniciar un proceso de juicio político, la iniciativa no cuenta al momento con la cantidad de apoyos suficientes en la Asamblea Legislativa para prosperar.



La Cámara de Diputados aprobó, no obstante, el pasado miércoles, emplazar a diversas comisiones de la Cámara Baja para que traten proyectos ligados a $LIBRA, entre ellos crear un comisión investigadora sobre el rol del presidente Javier Milei y parte de su Gabinete en el escándalo.